Thị trường

Ngày 28/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

09:09 | 28/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/5) đồng loạt giảm sâu trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước triển vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể được hạ nhiệt, cùng với những áp lực từ chính sách tiền tệ.
aa
Ngày 28/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm sâu. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h00 ngày 28/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.856.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.909.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.999.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.856.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.259.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 73.866.482 đồng/lượng (mua vào) và 76.159.810 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h45 ngày 28/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 73,3890 USD/ounce, giảm 1,68% so với ngày hôm qua.

Theo Trading Economics, giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước triển vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể được hạ nhiệt.

Theo các chuyên gia, giá bạc hiện vẫn thấp hơn gần 20% so với giai đoạn đầu bùng phát căng thẳng tại Trung Đông. Điều này cho thấy lực cầu trú ẩn đã suy yếu đáng kể so với trước đó.

Ngoài yếu tố địa chính trị, áp lực từ chính sách tiền tệ cũng đang đè nặng lên giá bạc. Những lo ngại về lạm phát dai dẳng khiến thị trường dự báo các ngân hàng trung ương lớn có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn kỳ vọng.

Ngày 28/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Ông Christopher Lewis, chuyên gia kim loại quý của FX Empire nhận định, thị trường bạc hiện đang đối mặt với mức độ rủi ro cao, vì vậy nhà đầu tư cần kiểm soát quy mô giao dịch để hạn chế thiệt hại trong bối cảnh giá liên tục dao động khó đoán.

Theo phân tích của vị chuyên gia này, giá bạc chủ yếu vẫn vận động trong vùng 70 - 90 USD/ounce và chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trong ngắn hạn. Các nhịp giảm hiện được xem là cơ hội mua ngắn hạn hơn là dấu hiệu mở ra một chu kỳ tăng giá bền vững.

Ông Christopher Lewis cũng cho rằng, vùng 70 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, giúp thị trường duy trì sự ổn định trong những phiên biến động mạnh.

Trong khi đó, mốc 80 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng cản đáng chú ý. Nếu vượt qua vùng giá này, bạc có thể tiến dần lên mốc 90 USD/ounce, dù đà tăng được dự báo sẽ diễn ra khá chậm và cần thêm thời gian để xác lập xu hướng rõ ràng hơn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Dành cho bạn

Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Ngày 28/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 28/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Đọc thêm

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng phục hồi của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.
Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm nhiên liệu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, chủ yếu do giá năng lượng trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao. Trong 4 tháng, cả nước đã chi hơn 10,35 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước.
Giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu

Giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu

(TBTCO) - Lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nông sản, trong khi ở nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu.
Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Giá cao su hôm nay (27/5) ghi nhận sự phân hóa rõ nét trên các sàn giao dịch quốc tế. Trong khi giá tại Trung Quốc, Thái Lan và Singapore có xu hướng tăng, thì giá tại Nhật Bản lại giảm. Thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn giữ mức ổn định.
Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (27/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 4 USD/tấn, ngược lại gạo thơm 100% tấm giảm 2 USD/tấn.
Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu vải thiều niên vụ 2026, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị nhiều bộ, ngành, địa phương và hiệp hội phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp từ thông quan, vận chuyển đến xúc tiến thương mại.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Không để nguồn lực bị “ách” ở cơ sở

Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Không để nguồn lực bị “ách” ở cơ sở

Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035

Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035

Ngày 28/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Ngày 28/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Đề xuất tư duy mới, cách làm mới cho Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đề xuất tư duy mới, cách làm mới cho Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại