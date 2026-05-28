Ngày 28/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm sâu. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h00 ngày 28/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.856.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.909.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.999.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.856.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.259.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 73.866.482 đồng/lượng (mua vào) và 76.159.810 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h45 ngày 28/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 73,3890 USD/ounce, giảm 1,68% so với ngày hôm qua.

Theo Trading Economics, giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước triển vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể được hạ nhiệt.

Theo các chuyên gia, giá bạc hiện vẫn thấp hơn gần 20% so với giai đoạn đầu bùng phát căng thẳng tại Trung Đông. Điều này cho thấy lực cầu trú ẩn đã suy yếu đáng kể so với trước đó.

Ngoài yếu tố địa chính trị, áp lực từ chính sách tiền tệ cũng đang đè nặng lên giá bạc. Những lo ngại về lạm phát dai dẳng khiến thị trường dự báo các ngân hàng trung ương lớn có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn kỳ vọng.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia kim loại quý của FX Empire nhận định, thị trường bạc hiện đang đối mặt với mức độ rủi ro cao, vì vậy nhà đầu tư cần kiểm soát quy mô giao dịch để hạn chế thiệt hại trong bối cảnh giá liên tục dao động khó đoán.

Theo phân tích của vị chuyên gia này, giá bạc chủ yếu vẫn vận động trong vùng 70 - 90 USD/ounce và chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trong ngắn hạn. Các nhịp giảm hiện được xem là cơ hội mua ngắn hạn hơn là dấu hiệu mở ra một chu kỳ tăng giá bền vững.

Ông Christopher Lewis cũng cho rằng, vùng 70 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, giúp thị trường duy trì sự ổn định trong những phiên biến động mạnh.

Trong khi đó, mốc 80 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng cản đáng chú ý. Nếu vượt qua vùng giá này, bạc có thể tiến dần lên mốc 90 USD/ounce, dù đà tăng được dự báo sẽ diễn ra khá chậm và cần thêm thời gian để xác lập xu hướng rõ ràng hơn./.