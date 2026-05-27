Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Giá cao su hôm nay phân hóa rõ nét trên các sàn giao dịch quốc tế. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,4% (70 Nhân dân tệ) lên mức 17.435 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 0,08% (0,3 Yên) về mức 389,6 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0,1% (0,1 Baht) lên mức 84,7 Baht/kg.

Trên Sàn Siccom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 giao dịch ở mức 223 US cent/kg, tăng 0,5%.

Giá cao su kỳ hạn xa trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) tăng nhờ tâm lý lạc quan trên thị trường hàng hóa, khi giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình. Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 trên OSE tăng 0,49% lên 407,7 Yên/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 0,49% lên 17.435 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, loại cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ giảm 1,01% xuống còn 14.720 Nhân dân tệ/tấn.

Theo các chuyên gia, giá cao su trên thị trường quốc tế đang chịu áp lực từ việc nguồn cung toàn cầu vẫn thắt chặt, trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Tuy nhiên, kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã cải thiện tâm lý thị trường, tạo động lực cho giá cao su tăng nhẹ tại một số sàn giao dịch.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các công ty lớn tiếp tục ổn định. Dưới đây là giá thu mua mủ cao su tại một số doanh nghiệp lớn.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Nhìn chung, giá cao su trong nước hôm nay không có sự thay đổi lớn, giữ mức ổn định so với những ngày trước. Điều này phản ánh sự ổn định của thị trường cao su nội địa trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động./.