Đề xuất tư duy mới, cách làm mới cho Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanhh Mẫn nêu rõ, hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Hội nghị không chỉ nhằm tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp, mà còn là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí, vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đồng thời, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt trong lịch sử hoạt động của HĐND các cấp, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Đồng thời, Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai nhiều quyết sách chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số quốc gia, cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị hành chính. Trong bối cảnh đó, HĐND các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều khó khăn, thách thức: địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn; năng lực cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, đôi khi còn lúng túng trong xử lý công việc; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, tập trung tháo gỡ.

Từ thực tế đó, tại Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn được nghe những ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới trong nhiệm kỳ 2026 - 2031; đánh giá mối quan hệ công tác giữa các cơ quan; nhất là những kinh nghiệm phát huy vai trò của HĐND trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số; về kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp… Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần tìm hiểu kỹ lưỡng cách thức tiến hành chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công tác của TP. Hà Nội để có thể vận dụng, thực hiện tại địa phương mình.

Toàn cảnh Hội nghị.

Lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo năng lực điều hành

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, Hội nghị không chỉ là dịp để đánh giá toàn diện hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua; mà quan trọng hơn, là diễn đàn để các địa phương cùng trao đổi, thống nhất tư duy và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới; góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn phát triển của từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và đổi mới phương thức quản trị quốc gia, yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, phương thức hoạt động và chất lượng quyết sách; nâng cao hiệu quả giám sát, đồng hành cùng chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nhiệm kỳ vừa qua, TP. Hà Nội đã tập trung tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đô thị. Hà Nội cũng đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn theo chủ trương của Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư, như xây dựng Đề án xã, phường xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối và thủ tục đầu tư; xử lý úng ngập, ô nhiễm môi trường… Đặc biệt, Thành phố đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Trình bày về một số kết quả quan trọng, toàn diện của Thủ đô trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Vũ Đại Thắng cho hay kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực; quy mô GRDP không ngừng được mở rộng; thu ngân sách nhà nước liên tục đạt và vượt dự toán. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội cũng nhận thức rõ còn nhiều khó khăn, thách thức rất lớn như áp lực về dân số, hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường, nhà ở, chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra ngày càng cao. Đặc biệt, yêu cầu của nhân dân đối với chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền ngày càng cao hơn.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Chính vì vậy, bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hà Nội xác định rõ quan điểm: phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho Thủ đô.

“Tinh thần của Hà Nội là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên trì phương châm: Đã nói là làm; làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Theo đó, mọi chương trình, kế hoạch phải được cụ thể hóa bằng tiến độ, sản phẩm và kết quả thực chất; lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bày tỏ tin tưởng rằng, Hội nghị hôm nay sẽ tạo thêm động lực mới để HĐND các tỉnh, thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động; tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm; cùng nhau xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tiếp theo chương trình, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình tổ chức và hoạt động những tháng đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031./.