Giải ngân vượt bình quân cả nước, Hà Nội phát triển hạ tầng và kết nối vùng

Sáng 24/4, tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có phát biểu tham luận tại điểm cầu điểm cầu UBND TP. Hà Nội.

Vốn lớn, quyết tâm cao

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn mới, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dư địa tăng trưởng, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và chuẩn bị nền tảng cho các động lực phát triển dài hạn.

Với Hà Nội, quy mô vốn đầu tư công năm 2026 rất lớn, khoảng 126 nghìn tỷ đồng theo kế hoạch Thủ tướng giao, trong khi thành phố đã chủ động phân bổ tới 156 nghìn tỷ đồng. Trước yêu cầu này, Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu giải ngân nhanh mà còn chú trọng phân bổ đúng trọng tâm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm chất lượng công trình và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP.

Quang cảnh họp trực tuyến ở điểm đầu cầu điểm cầu UBND TP. Hà Nội.

Ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai quyết liệt công tác điều hành, theo dõi tiến độ từng dự án, từng chủ đầu tư, từng địa bàn; đồng thời lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ đó, đến ngày 23/4, Hà Nội đã giải ngân khoảng 31 nghìn tỷ đồng, đạt 25,7% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn đáng kể so với mức bình quân cả nước (12,6%).

Cùng với tiến độ giải ngân, nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực. Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư. Các dự án cầu qua sông Hồng và hệ thống giao thông kết nối cũng đang được tập trung triển khai, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển. Những kết quả đó không chỉ góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, mà còn tạo điều kiện để huy động nguồn lực xã hội, mở rộng dư địa phát triển và nâng cao năng lực kết nối vùng của Thủ đô.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận còn khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, biến động giá nguyên, nhiên vật liệu và chi phí thi công… đang tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án. Cùng với đó là vướng mắc liên quan đến hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định hiện đang là vấn đề đáng quan tâm.

Gỡ thể chế, tăng tốc giải ngân

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, tháo gỡ thể chế là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định, chứ không chỉ dừng lại ở việc đôn đốc tổ chức thực hiện. Trong bối cảnh đó, việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) chiều 23/4 và luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 là một dấu mốc rất quan trọng đối với Hà Nội.

Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, ông Vũ Đại Thắng cũng cho biết, TP. Hà Nội xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau.

Thứ nhất, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; điều hành kế hoạch vốn đầu tư công quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm triển khai, giải ngân thấp sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục tiêu, đúng quy định, phát huy hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo tham luận tại điểm cầu UBND TP. Hà Nội.

Đồng thời, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, vận động.

Trong đó, chủ động tháo gỡ các khó khăn về tái định cư, xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật; phấn đấu tạo mặt bằng sạch cho các công trình, dự án trọng điểm theo đúng tiến độ.

Cùng với đó, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, thủ tục xây dựng, đất đai, môi trường; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong đầu tư công, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; tăng cường số hóa, liên thông dữ liệu, theo dõi tiến độ theo thời gian thực; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Thành phố chủ động theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng, nhân công, nhiên liệu; kịp thời cập nhật, công bố giá, chỉ số giá xây dựng; đồng thời chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ thi công, hạn chế tối đa tác động bất lợi của biến động thị trường đến tiến độ thực hiện dự án...

Đặc biệt, thành phố chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới theo Luật Thủ đô ngay sau khi có hiệu lực; bảo đảm vận dụng đúng thẩm quyền, đúng quy định, đúng mục tiêu; qua đó tạo thêm dư địa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn.