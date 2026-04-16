Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống, các lãnh đạo cấp cao và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ.

Chúc mừng thành tựu phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò và vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế, đặc biệt thông qua việc đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong năm 2026, trong đó có Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trân trọng gửi lời chúc mừng và thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Nhất trí với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển ở tầm mức mới, chiến lược hơn, cần nâng tầm quan hệ tương xứng với tiềm năng, triển vọng của hai nước.

Để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp và tận dụng các điều kiện thuận lợi về đường bay thẳng, thị thực (visa) điện tử cho công dân hai nước, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Khẳng định dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đưa kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột hợp tác quan trọng, tạo các điều kiện thuận lợi để đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 4 tỷ USD, tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam để góp phần phát triển kinh tế Việt Nam.

Trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã vui vẻ nhận lời./.