Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

23:50 | 16/04/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
aa

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống, các lãnh đạo cấp cao và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ.

Chúc mừng thành tựu phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò và vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế, đặc biệt thông qua việc đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong năm 2026, trong đó có Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trân trọng gửi lời chúc mừng và thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Nhất trí với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển ở tầm mức mới, chiến lược hơn, cần nâng tầm quan hệ tương xứng với tiềm năng, triển vọng của hai nước.

Để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp và tận dụng các điều kiện thuận lợi về đường bay thẳng, thị thực (visa) điện tử cho công dân hai nước, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Khẳng định dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đưa kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột hợp tác quan trọng, tạo các điều kiện thuận lợi để đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 4 tỷ USD, tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam để góp phần phát triển kinh tế Việt Nam.

Trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã vui vẻ nhận lời./.

Theo TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới IPU-152

32 văn kiện hợp tác đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 14 - 17/4/2026, hai bên đã ký kết một số lượng lớn các văn kiện hợp tác.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

(TBTCO) - Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời TP. Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

(TBTCO) - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sáng 17/4, tại TP. Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII: Mở rộng lan tỏa, thúc đẩy hội nhập trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Sáng 17/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026, đồng thời phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an (phía Nam), kết nối trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

(TBTCO) - Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

(TBTCO) - Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

(TBTCO) - Tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Quyền Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu vào chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

(TBTCO) - Chiều 16/4, giờ địa phương, tại Thủ đô Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm Chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.
