Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại

13:59 | 11/06/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại của Việt Nam thể hiện sự đổi mới tư duy, thể hiện rõ bởi các luận điểm lớn mang tính định hình tư tưởng; đồng thời nêu rõ 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới.
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Ngày 11/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 800 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, đại diện nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trình bày các nội dung chính của Nghị quyết và một số nhóm nhiệm vụ để triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Nghị quyết số 06-NQ/TW đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng tư tưởng, nổi bật là việc khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; xác định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”; kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường; bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế.

Nghị quyết cũng đề ra một số định hướng lớn trong thời gian tới, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước; nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe tham luận của các ban Đảng, Đảng ủy bộ, ngành, địa phương: Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Đảng ủy Bộ Công thương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội, Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện Quân ủy Trung ương nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại quốc phòng, khẳng định đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế; là phương thức chủ động, hữu hiệu để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; góp phần quan trọng củng cố và giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước.

Đại diện Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh vai trò “trọng yếu, thường xuyên” của công tác đối ngoại Công an nhân dân, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Trong phát biểu tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo các ban, bộ ngành và địa phương đều khẳng định thành tựu của công tác đối ngoại trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước và thực hiện sứ mệnh cao cả của một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp trên cả ba trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và trên tất cả các kênh, góp phần đưa đất nước tiến vào giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Các ban, bộ ngành và địa phương cũng đề xuất các giải pháp, phương hướng cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 06-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết số 06-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối liên hệ với khu vực và thế giới, do đó rất coi trọng vai trò của đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại của Việt Nam thể hiện sự đổi mới tư duy, thể hiện rõ bởi các luận điểm lớn mang tính định hình tư tưởng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đồng thời, đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn.

Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước.

Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương.

Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh nhân loại.

Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phương châm “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”, đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ đạo cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tỏ tin tưởng sâu sắc rằng với quyết tâm chính trị cao, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết số 06-NQ/TW sẽ sớm đi vào cuộc sống để đối ngoại phát huy tốt vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần vào việc xây dựng một nước Việt Nam phát triển, độc lập, tự chủ và tự cường trong giai đoạn mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan ngay sau Hội nghị có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nội dung của Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị; cùng với đó, Bộ Ngoại giao nhanh chóng triển khai hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện rõ lộ trình, tiến độ nhằm đưa Nghị quyết số 06-NQ/TW nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tạo xung lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc./.

PV
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