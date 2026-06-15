Thông qua 54 nghị quyết, Hà Nội thúc chính sách vào cuộc sống

Chiều ngày 15/6, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng và động lực mới cho sự phát triển của Hà Nội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nhanh chóng đưa các chính sách vào cuộc sống khi thời gian từ nay đến ngày Luật Thủ đô có hiệu lực (1/7/2026) không còn nhiều.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: Lê Hải

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị UBND thành phố khẩn trương triển khai thi hành luật ngay sau kỳ họp; phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương theo phương châm “6 rõ”; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, tổ chức tập huấn, hướng dẫn để cán bộ, công chức thực hiện đúng các nghị quyết. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm bắt chính sách mới, tham gia giám sát và tạo sự đồng thuận xã hội. Thành phố kiên quyết không để nghị quyết nằm trên giấy, không để chính sách chậm đi vào cuộc sống và không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi các cơ chế đã được xây dựng, thông qua.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể tăng cường giám sát việc thực hiện, kịp thời phát hiện vướng mắc để kiến nghị tháo gỡ, điều chỉnh. Hiệu quả thực chất, sự vận hành thông suốt của bộ máy cùng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải được coi là thước đo thành công của các nghị quyết.

Theo Bí thư Thành ủy, những chính sách mới nếu phát sinh bất cập trong thực tiễn sẽ được rà soát, điều chỉnh kịp thời. Thành phố cũng đang tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới được Luật Thủ đô phân cấp, phân quyền để trình HĐND xem xét tại các kỳ họp tới, qua đó tạo những đột phá mới cho phát triển Thủ đô...

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng cho biết, HĐND thành phố đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thống nhất thông qua các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô. Dù thời gian chuẩn bị ngắn và khối lượng công việc lớn, các nội dung đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, tiến độ và sự đồng thuận cao.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với thành phố không chỉ là thực hiện đúng các quy định của luật mà còn phải chuyển hóa các cơ chế, chính sách thành những kết quả phát triển cụ thể, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

UBND thành phố cam kết tập trung triển khai hiệu quả Luật Thủ đô và các nghị quyết đã được thông qua; vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kiểm tra, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tiếp thu ý kiến. Ảnh: Lê Hải

Phát biểu tiếp thu, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết kỳ họp thứ tư đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, đánh dấu việc HĐND thành phố hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét và thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế, chính sách để triển khai Luật Thủ đô từ ngày 1/7/2026.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, chỉ sau gần hai tháng kể từ khi Luật Thủ đô 2026 được ban hành, HĐND thành phố đã thông qua tổng cộng 61 nghị quyết cụ thể hóa luật, cơ bản hoàn thành một bước quan trọng về thể chế. Tuy nhiên, điều cử tri và nhân dân mong đợi hơn cả là hiệu quả thực tiễn của các chính sách. Thành công của Luật Thủ đô không được đo bằng số lượng văn bản ban hành mà bằng khả năng tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị đô thị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.