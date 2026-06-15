Chứng khoán phái sinh ngày 15/6: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền dịch chuyển sang hợp đồng tháng 7

Thị trường chứng khoán phái sinh khởi sắc trở lại trong phiên đầu tuần khi các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm mạnh hơn chỉ số cơ sở. Trong bối cảnh VN30-Index phục hồi 18,12 điểm (+0,93%) lên 1.962,48 điểm, hợp đồng gần nhất 41I1G6000 tăng tới 1,35%, đóng cửa tại 1.965,2 điểm và chuyển sang trạng thái chênh lệch dương 2,72 điểm so với chỉ số cơ sở.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index mở cửa tăng mạnh nhờ lực cầu lan tỏa tại nhóm ngân hàng, bán lẻ và thép. Dù áp lực chốt lời vẫn xuất hiện ở nhóm Vingroup và một số cổ phiếu dầu khí, lực cầu bắt đáy duy trì tốt đã giúp chỉ số giữ được sắc xanh đến cuối phiên. Thanh khoản nhóm VN30 tăng lên 17.233 tỷ đồng, chiếm khoảng hai phần ba giá trị giao dịch toàn sàn HOSE. Dòng tiền đã quay trở lại nhóm vốn hóa lớn dù tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng.

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường phái sinh đã bớt bi quan hơn sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Không chỉ hợp đồng tháng 6, phần lớn các hợp đồng dựa trên VN30-Index đều tăng trên 1%, phản ánh kỳ vọng về khả năng VN30 tiếp tục duy trì đà hồi phục ngắn hạn. Tuy vậy, các hợp đồng kỳ hạn xa vẫn giao dịch khá thận trọng khi chênh lệch dao động trái chiều từ âm 2,48 điểm đến dương 2,02 điểm.

Khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với phiên trước và tiếp tục duy trì dưới mức trung bình. Theo Chứng khoán SHS, nhà đầu tư vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro trên thị trường cơ sở và nghiêng về kỳ vọng VN30-Index biến động trong biên độ hẹp sau phiên phục hồi.

Một điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển dòng tiền sang các hợp đồng kỳ hạn xa hơn. Trong khi khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 6 đạt 37.515 hợp đồng, dòng tiền tiếp tục gia tăng hiện diện tại hợp đồng 41I1G7000 với OI tăng mạnh gần 73%. Một bộ phận các nhà đầu tư đang bắt đầu cơ cấu vị thế sang kỳ hạn tháng 7 khi ngày đáo hạn hợp đồng tháng 6 đang đến gần vào thứ Năm tuần này.