Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với ADB trong các dự án hạ tầng quy mô lớn

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của ADB đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch ADB trong chuyến công tác tại Đông Nam Á vừa qua là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn hợp tác mới, toàn diện và đi vào chiều sâu giữa hai bên.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Về các chương trình đang triển khai, Thứ trưởng cho biết Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn tất các thủ tục cuối cùng đối với khoản vay hỗ trợ ngân sách nhằm đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết.

“Bộ Tài chính sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành các thủ tục thuộc trách nhiệm của phía Việt Nam và mong muốn ADB tiếp tục đồng hành để hai bên sớm hoàn tất các công việc còn lại” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Đại diện cho ADB, ông Kim Dongil bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là mức tăng trưởng ấn tượng trên 8% trong năm 2025.

Ông đánh giá cao nền tảng tài khóa ổn định và công tác quản lý nợ công hiệu quả của Việt Nam, coi đây là dư địa cốt lõi để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. ADB khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua tài chính, tư vấn chính sách và nâng cao năng lực.

Ông Kim Dongil - Giám đốc điều hành (Nhóm các nước Hàn Quốc, Papua New Guinea, Srilanka, Đài Loan, Uzbekistan, Vanuatu, Việt Nam) của ADB phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Trao đổi về định hướng tương lai, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nêu rõ, Chính phủ Việt Nam hiện ưu tiên lựa chọn các dự án có quy mô lớn, mang tính chất động lực và có tác động lan tỏa cao tới nền kinh tế, thay vì đầu tư dàn trải.

Danh mục đề xuất hiện tại: ADB đã đề xuất danh mục khoảng 27 dự án với tổng quy mô tài trợ đạt 4,6 tỷ USD (tập trung vào hạ tầng, đô thị, năng lượng, nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu).

Bộ Tài chính đã tổng hợp nhu cầu thực tế lên tới khoảng 53 dự án với tổng số vốn cần hỗ trợ gần 8,7 tỷ USD. Do đó, Việt Nam mong muốn ADB tiếp tục xem xét, mở rộng quy mô hạn mức tài trợ.

Phản hồi đề xuất này, ông Kim Dongil khẳng định nguồn lực tài chính không phải là trở ngại lớn đối với ADB. Điều quan trọng là hai bên cần phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị các dự án có chất lượng, tính khả thi và hiệu quả triển khai cao.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên cũng dành thời gian thảo luận về hợp tác khu vực và kết nối năng lượng. ADB đánh giá Việt Nam đóng vai trò mắt xích quan trọng trong các sáng kiến kết nối hạ tầng và lưới điện xuyên biên giới tại Đông Nam Á (mạng lưới điện ASEAN).

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Ông Kim Dongil cho hay, Việt Nam đang giữ vị trí quan trọng trong các sáng kiến hợp tác khu vực của ngân hàng này, đặc biệt là các chương trình kết nối hạ tầng và năng lượng tại Đông Nam Á.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định Việt Nam ủng hộ các sáng kiến tăng cường kết nối khu vực, trong đó có mạng lưới điện ASEAN. Theo Thứ trưởng, bên cạnh các dự án kết nối điện với các nước láng giềng, Việt Nam cũng đang nghiên cứu các dự án mới nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng trong khu vực. Điều quan trọng nhất hiện nay là triển khai các dự án cụ thể, hiệu quả và có tính khả thi cao.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ADB để hoàn tất các thủ tục đối với các chương trình hợp tác đang triển khai, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác đối với các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và phát triển đô thị.

Theo Thứ trưởng, nhu cầu vốn cho các dự án ưu tiên của Việt Nam vẫn còn rất lớn và đây sẽ là dư địa quan trọng để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.