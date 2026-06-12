Chứng khoán

Quy mô huy động vốn cổ phần lên mức cao nhất trong 5 năm

Thu Hương

Thu Hương

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17:22 | 12/06/2026
(TBTCO) - Hoạt động huy động vốn cổ phần đang khởi sắc trở lại khi quy mô kế hoạch phát hành năm 2026 đạt mức cao nhất kể từ năm 2021. Thị trường chứng khoán tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp.
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Theo dữ liệu từ FiinGroup, hoạt động huy động vốn cổ phần đang ghi nhận sự phục hồi mạnh trong năm 2026. Tính đến ngày 25/5/2026, tổng giá trị phát hành cổ phiếu và IPO theo kế hoạch của các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch đạt khoảng 289,5 nghìn tỷ đồng, tăng 86,5% so với năm 2025 và cao gấp 2,5 lần mức trung bình 5 năm gần đây.

Đây cũng là quy mô huy động vốn lớn nhất kể từ giai đoạn sôi động năm 2021, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của thị trường chứng khoán trong việc cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Theo bà Đỗ Thị Hồng Vân - Trưởng nhóm Phân tích tại FiinGroup, phần lớn kế hoạch phát hành vẫn đang trong quá trình triển khai, cho thấy dư địa huy động vốn qua thị trường chứng khoán còn khá lớn trong những tháng còn lại của năm.

Huy động vốn cổ phần tăng tốc, áp lực nguồn cung cổ phiếu gia tăng

Bên cạnh hoạt động phát hành thêm cổ phiếu, thị trường IPO tiếp tục ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý. Giá trị IPO năm 2026 được dự báo đạt khoảng 22,4 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, cấu trúc thị trường IPO đang có sự thay đổi khi động lực tăng trưởng dần chuyển từ quá trình cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước sang khu vực tư nhân, đặc biệt là các thương vụ tách doanh nghiệp (spin-off) và tái cấu trúc hệ sinh thái doanh nghiệp.

Các kế hoạch IPO gần đây tập trung chủ yếu ở nhóm doanh nghiệp tài chính. Trong năm 2026, một số doanh nghiệp đang chuẩn bị IPO gồm LPBS và KAFI, tiếp nối các kế hoạch IPO của VPS, VPBankS và TCBS trong năm 2025. Ngoài lĩnh vực tài chính, Điện Máy Xanh là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng đang được chuẩn bị cho kế hoạch IPO. Diễn biến này cho thấy thị trường IPO tiếp tục duy trì sức hút đối với các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô và nâng cao năng lực huy động vốn.

Đáng chú ý, ngành Ngân hàng đang triển khai các kế hoạch tăng vốn quy mô lớn nhằm củng cố năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới. Theo kế hoạch, tổng giá trị huy động vốn cổ phần của nhóm ngân hàng trong năm 2026 dự kiến đạt khoảng 128 nghìn tỷ đồng, cao gấp hơn 7 lần quy mô phát hành năm 2025 và cao hơn khoảng 71,6% so với mức trung bình 5 năm gần đây.

Nhu cầu tăng vốn phản ánh định hướng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và tạo nền tảng cho tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới. Một số kế hoạch phát hành đáng chú ý thuộc về VCB, BID, VPB, HDB, MBB và NVB, trong đó phần lớn dự kiến thực hiện thông qua hình thức phát hành riêng lẻ.

Ở nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng, hoạt động huy động vốn cổ phần tiếp tục tập trung tại các lĩnh vực dịch vụ tài chính và bất động sản. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các công ty chứng khoán như HCM, VND, VFS và VDS dự kiến huy động khoảng 48,2 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn mới sẽ góp phần mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

Đối với lĩnh vực bất động sản, tổng quy mô phát hành vốn cổ phần theo kế hoạch đạt gần 37,3 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với năm trước. Một số doanh nghiệp có kế hoạch huy động vốn đáng chú ý gồm NVL, FDC và VRG. Việc đẩy mạnh huy động vốn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường nguồn lực tài chính, triển khai các kế hoạch đầu tư và phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Theo FiinGroup, tổng khối lượng cổ phiếu phát hành mới, bao gồm phát hành tăng vốn và chia tách cổ phiếu, dự kiến đạt khoảng 48,2 tỷ cổ phiếu trong năm 2026, tăng 26% so với năm trước. Trong đó, lượng cổ phiếu phát hành từ hoạt động chia tách, trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng dự kiến đạt khoảng 28,8 tỷ cổ phiếu, trong khi khối lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn dự kiến vượt 19,4 tỷ cổ phiếu, tăng 91,6% so với năm trước.

Những con số trên cho thấy hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán đang diễn ra sôi động trở lại, góp phần mở rộng nguồn lực cho doanh nghiệp và tiếp tục khẳng định vai trò của thị trường vốn trong quá trình phát triển kinh tế.

Thu Hương
Từ khóa:
huy động vốn cổ phần ipo tăng vốn phát hành cổ phiếu chứng khoán ngân hàng bất động sản fiingroup

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