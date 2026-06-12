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Chứng khoán phái sinh ngày 13/6: Chênh lệch âm trở lại, nhà đầu tư gia tăng phòng ngừa rủi ro

Tùng Linh

Tùng Linh

17:56 | 12/06/2026
(TBTCO) - Chênh lệch âm đã trở lại trên thị trường phái sinh khi mức hồi phục của hợp đồng tương lai khiêm tốn hơn trong phiên hôm nay. Trong khi đó, giá trị giao dịch tăng lên đáng kể khi nhà đầu tư ưu tiên phòng ngừa rủi ro trên thị trường cơ sở.
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Thị trường chứng khoán cơ sở khép lại tuần giao dịch giữa tháng 6/2026 trong trạng thái giằng co mạnh. Nhịp tăng đầu giờ sáng đã không giữ được do VN30-Index đối diện áp lực chốt lời gia tăng vào cuối phiên. Lực bán bất ngờ xuất hiện trong phiên ATC tại nhóm cổ phiếu nhà Vingroup, đặc biệt là VHM và VPL giảm mạnh 3-4%, khiến VN30 đảo chiều giảm 2,92 điểm, đóng cửa tại 1.944,36 điểm. Tuy vậy, điểm sáng là giá trị giao dịch trên thị trường nói chung và rổ danh mục VN30 nói riêng đã hồi phục.

Dòng tiền cũng đã trở lại thị trường chứng khoán phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 1.939,0 điểm, giảm 0,71% so với phiên trước. Đáng chú ý, chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở chuyển từ trạng thái dương sang âm 5,36 điểm.

Các hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn gồm 41I1G7000 và 41I1G9000 cũng giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở lần lượt 8,36 điểm và 6,56 điểm. Trong nhóm các hợp đồng dựa trên chỉ số này, duy nhất hợp đồng tương lai đáo hạn vào cuối năm 2026 có mức giá nhỉnh hơn chỉ số cơ sở. Các nhà giao dịch trên thị trường phái sinh đang trở nên thận trọng hơn sau khi VN30-Index tiếp tục thất bại trước vùng kháng cự ngắn hạn. Với phiên giảm hôm nay, VN30-Index đã giảm tới 2,11% trong cả tuần, đánh dấu tuần giảm điểm thứ 5 liên tiếp.

Chứng khoán phái sinh ngày 13/6: Chênh lệch âm trở lại, nhà đầu tư gia tăng phòng ngừa rủi ro
Giao dịch sôi động trở lại trên thị trường chứng khoán phái sinh - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng 19,4% so với phiên trước. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ đã tăng lên trong phiên khi VN30 biến động mạnh. Tuy nhiên, tâm lý chung của nhà đầu tư phái sinh đã kém lạc quan hơn về triển vọng ngắn hạn của chỉ số và ưu tiên phòng ngừa rủi ro trên thị trường cơ sở.

Số lượng vị thế nắm giữ qua đêm nhìn chung có tăng. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G6000 nhích thêm gần 2% so với hôm qua với 37.515 hợp đồng. Riêng hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 7/2026 được gia tăng đáng kể vị thế nắm giữ, xấp xỉ 25%.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh phái sinh thanh khoản

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