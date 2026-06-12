Doanh thu cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng/năm, cá nhân không phải nộp thuế

Theo quy định, cá nhân có ngưỡng doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, nhưng về nghĩa vụ kê khai theo phương thức tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026 thì cá nhân cho thuê bất động sản vẫn phải thực hiện các thủ tục như: thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản trong năm; thông báo số tài khoản/ví điện tử dùng cho kinh doanh.

Không phải nộp thuế, song cá nhân vẫn phải thực hiện thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản trong năm. Ảnh: TN

Vậy cá nhân cho thuê bất động sản cần thực hiện thông báo doanh thu như thế nào để đúng quy định và yên tâm trong quá trình cho thuê?

Đây là nội dung mà người nộp thuế cần lưu ý để thực hiện đúng quy định pháp luật. Cụ thể:

Một là, thời điểm và thời hạn thông báo doanh thu:

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cá nhân cho thuê bất động sản có thể lựa chọn tần suất thông báo doanh thu phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, cá nhân có thể linh hoạt lựa chọn tần suất thông báo một hoặc hai năm tính thuế, tương ứng với thời hạn như sau:

(i) Thông báo doanh thu một lần cho một năm tính thuế. Thời hạn thông báo doanh thu chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

(ii) Thông báo doanh thu hai lần trong một năm tính thuế. Thời hạn thông báo doanh thu lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31/7 của năm tính thuế và thông báo doanh thu lần thứ hai chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

(iii) Mẫu biểu thông báo doanh thu:

Khi thực hiện thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản, cá nhân sử dụng Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BTC ngày 13/5/2026 của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp cá nhân có từ hai bất động sản cho thuê trở lên, khi thực hiện thông báo doanh thu cần lập thêm Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS (ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 5/3/2026 của Bộ Tài chính) để kê khai đầy đủ thông tin từng bất động sản phát sinh hoạt động cho thuê.

(iv) Phương thức thông báo doanh thu:

Việc thông báo doanh thu được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile hoặc qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuế: dichvucong.gdt.gov.vn.

Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng khác, không thể thực hiện giao dịch điện tử, thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

(v) Địa điểm thông báo doanh thu tại cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê bất động sản:

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố, cá nhân có thể lựa chọn 1 cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để thực hiện thông báo doanh thu.

Hai là, về thông báo số tài khoản/ví điện tử:

(i) Cá nhân thực hiện thông báo số tài khoản/ví điện tử trên cùng mẫu biểu 01/BĐS (ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BTC). Theo đó, mẫu này đã được tích hợp thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của người nộp thuế tại các chỉ tiêu [06], [06.1], [06.2]. Cá nhân chỉ cần kê khai thông tin này một lần trong trường hợp chưa gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử cho cơ quan thuế hoặc thông tin đó chưa được thể hiện trong hợp đồng cho thuê bất động sản.

(ii) Thời hạn thông báo số tài khoản/ví điện tử thực hiện tương ứng theo thời hạn thông báo doanh thu nêu trên./.