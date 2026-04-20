Thuế - Hải quan

Hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản, ví điện tử

Nhật Minh

10:52 | 20/04/2026
(TBTCO) - Hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu trên 500 triệu đồng, kể cả hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng, hộ kinh doanh mới đăng ký hoạt động phải gửi thông báo số tài khoản, ví điện tử về cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/4/2026.
Thuận lợi cho cả người dân và cơ quan thuế

Theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện quy định này, mới đây Thuế TP. Hà Nội yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025, có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống thực hiện thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử (theo mẫu) về cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Công chức Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế. Ảnh: Dũng Minh

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025 có mức doanh thu trên 500 triệu đồng, thì thực hiện gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh, ngoài việc gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử cho cơ quan thuế, còn phải gửi kèm theo thông báo doanh thu, hoặc tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Ông Vũ Hồng Long - Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, quy định này không chỉ là trách nhiệm của hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, dễ dàng thực hiện kê khai, nộp thuế và giảm thiểu rủi ro về thuế cho chính hộ kinh doanh.

Kiểm soát chặt doanh thu và dòng tiền

Để chống thất thu, Thuế TP. Hà Nội cho biết, sẽ kiểm soát chặt doanh thu và dòng tiền. Cơ quan thuế sẽ tăng cường phân tích dữ liệu từ ngân hàng, giao dịch QR, COD, sàn thương mại điện tử và hóa đơn điện tử nhằm đối chiếu với mức doanh thu kê khai. Chẳng hạn, một hộ khai doanh thu vài chục triệu đồng mỗi tháng, nhưng tài khoản cá nhân nhận hàng trăm triệu đồng tiền bán hàng sẽ là dấu hiệu cần rà soát. Cách tiếp cận này giúp kiểm tra đúng trọng tâm, thay vì kiểm tra dàn trải.

Ông Long cho rằng, lợi ích trước hết của việc thông báo số tài khoản giúp tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Khi các dòng tiền được thực hiện qua tài khoản và được đăng ký với cơ quan thuế, việc theo dõi doanh thu trở nên rõ ràng, hạn chế tình trạng kê khai thiếu hoặc sai lệch.

Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin tài khoản đầy đủ giúp quá trình kê khai và quản lý thuế trở nên thuận lợi, chính xác hơn. Cơ quan thuế có cơ sở để đối chiếu dữ liệu nhanh chóng, từ đó giảm thiểu sai sót và hạn chế việc phải giải trình, bổ sung hồ sơ nhiều lần, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, phù hợp với xu hướng cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

Một lợi ích quan trọng khác là góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Khi các tài khoản ngân hàng và ví điện tử được đăng ký và sử dụng trong giao dịch, hộ kinh doanh sẽ dễ dàng kết nối với các hệ thống hóa đơn điện tử, kê khai thuế điện tử và các nền tảng kinh doanh trực tuyến, nhờ vậy hộ kinh doanh có thể thực hiện các thủ tục hành chính về thuế đơn giản và thuận tiện hơn.

“Việc thông báo số tài khoản còn giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể dễ dàng chứng minh doanh thu, chi phí khi cần vay vốn, hợp tác kinh doanh hoặc làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước” - ông Long nói.

Có thể thấy, việc thông báo số tài khoản ngân hàng và ví điện tử không chỉ là yêu cầu quản lý, mà còn là công cụ hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro và từng bước thích ứng với xu thế số hóa. Mỗi hộ kinh doanh cần chủ động thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn quy định để vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa tận dụng tối đa những lợi ích mà chính sách mang lại.

Quản lý dựa trên dữ liệu số

Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, hoạt động của hộ kinh doanh đang thay đổi mạnh mẽ. Nhiều hộ không còn bán hàng theo mô hình cửa hàng truyền thống mà chuyển sang livestream, kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, giao hàng toàn quốc, thanh toán qua chuyển khoản, ví điện tử hoặc COD.

“Sự thay đổi này khiến cách quản lý thuế dựa vào khảo sát thủ công không còn phù hợp. Vì vậy, Thuế TP. Hà Nội đang định hướng đổi mới toàn diện phương pháp quản lý theo hướng số hóa, minh bạch và dựa trên dữ liệu” - ông Minh chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Minh, giải pháp đầu tiên mà Thuế TP. Hà Nội thực hiện, đó là nâng cao mức độ tuân thủ của người nộp thuế thông qua công tác tuyên truyền, hỗ trợ theo chủ đề có gắn với KPI. Theo đó, thay vì tuyên truyền đại trà, Thuế TP. Hà Nội sẽ phân nhóm hộ kinh doanh theo lĩnh vực để hướng dẫn phù hợp như: hộ bán ăn uống, hộ bán online, hộ mới thành lập hay hộ kinh doanh truyền thống. Công tác kê khai, nộp thuế cũng được chuyển mạnh sang môi trường số thông qua ứng dụng eTax Mobile, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có kết nối máy tính tiền, thanh toán không dùng tiền mặt.

Song song với đó, Thuế TP. Hà Nội cũng đang từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu chuẩn xác về hộ kinh doanh. Thông tin về mã số thuế, căn cước công dân, địa chỉ, ngành nghề, số điện thoại, tài khoản ngân hàng sẽ được rà soát, cập nhật thường xuyên nhằm bảo đảm đúng, đủ và đồng bộ. Đây là điều kiện quan trọng để cơ quan thuế nhận diện đúng đối tượng, tránh bỏ sót hộ kinh doanh mới phát sinh hoặc để tồn tại các mã số thuế ngừng hoạt động nhưng chưa xử lý.

Từ dữ liệu được làm sạch, công tác quản lý địa bàn cũng sẽ hiệu quả hơn. Nhiều hộ hiện nay kinh doanh không biển hiệu, bán hàng tại nhà hoặc chỉ hoạt động online nên khó phát hiện nếu quản lý theo phương thức cũ. Việc phối hợp với chính quyền địa phương, công an cơ sở, tổ dân phố cùng ứng dụng bản đồ số sẽ giúp cập nhật kịp thời hộ mới mở, hộ chuyển địa điểm, hộ nghỉ kinh doanh hoặc trường hợp bán hàng online doanh thu lớn nhưng chưa đăng ký thuế.

Đối với lĩnh vực bán lẻ, ăn uống, dịch vụ, việc mở rộng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ đóng vai trò quan trọng. Mỗi giao dịch được ghi nhận ngay tại thời điểm bán hàng và truyền dữ liệu về cơ quan thuế, qua đó hạn chế tình trạng không xuất hóa đơn, hoặc ghi nhận doanh thu thấp hơn thực tế.

Ngoài quản lý nguồn thu, Thuế TP. Hà Nội cũng chú trọng xử lý nợ thuế bằng công nghệ. Hệ thống sẽ tự động nhắc hạn nộp, gửi thông báo điện tử, phân loại nợ và áp dụng cưỡng chế điện tử đối với trường hợp cố tình chây ì. Cách làm này giúp giảm thời gian xử lý, nâng hiệu quả thu hồi nợ.

Để toàn bộ hệ thống vận hành hiệu quả, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Thuế TP. Hà Nội sẽ tiến hành đào tạo công chức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, về phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro, kỹ năng hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời tăng cường kiểm tra nội bộ để phòng ngừa tiêu cực.

Có thể thấy, quản lý thuế hộ kinh doanh của Thuế TP. Hà Nội đang chuyển từ mô hình thủ công sang quản lý bằng dữ liệu số và công nghệ. Mục tiêu không chỉ là tăng thu ngân sách, mà còn tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch giữa hộ kinh doanh truyền thống và kinh doanh trên nền tảng số.

