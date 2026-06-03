Thuế - Hải quan

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Từ định hướng “một chạm” đến mục tiêu “không chạm”

Văn Tuấn

Văn Tuấn

11:16 | 03/06/2026
(TBTCO) - Thực hiện chiến lược cải cách thủ tục hành chính thuế, ngành Thuế đang hướng đến dịch vụ “một chạm” - tức là người nộp thuế chỉ cần xác nhận thông tin hệ thống đã chuẩn bị sẵn để hoàn thành nghĩa vụ thuế. Xa hơn nữa là mục tiêu “không chạm”, khi đó cơ quan thuế quản lý hoàn toàn trên dữ liệu, giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng thời gian, chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính.
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Mục tiêu cắt giảm 99/235 thủ tục hành chính thuế

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Bộ Tài chính về đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; hiện đại hóa nền hành chính và chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Cạnh đó, Cục Thuế đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình chuyên đề về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và triển khai các nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và người nộp thuế để kịp thời sửa đổi, đơn giản hóa các quy định không còn phù hợp, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản lý thuế.

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Từ định hướng “một chạm” đến mục tiêu “không chạm”
Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 30/4/2026, trên cơ sở rà soát tổng thể bộ thủ tục hành chính thuế với sự tham gia của toàn ngành và lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và các cơ quan liên quan, Cục Thuế đã thực hiện cắt giảm 91/235 thủ tục hành chính so với năm 2024, tương ứng khoảng 39%; đồng thời đang trình Bộ tiếp tục cắt giảm thêm 8 thủ tục, dự kiến nâng tổng số thủ tục được cắt giảm lên 99 thủ tục, tương ứng khoảng 42%.

Cùng với việc cắt giảm số lượng thủ tục, Cục Thuế tập trung cải cách theo hướng thực chất, trực tiếp giảm gánh nặng chi phí và thời gian cho người nộp thuế. Theo đó, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã giảm khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 51% so với năm 2024; thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm khoảng 481 ngày, tương ứng khoảng 27%.

Ông Mai Sơn khẳng định, kết quả này đạt được nhờ việc toàn trình hóa 100% thủ tục hành chính thuế trên môi trường điện tử; tái thiết kế quy trình nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các hệ thống như hoàn thuế tự động, eTax Mobile, Cổng Dịch vụ công ngành thuế; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm thành phần hồ sơ và hạn chế yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại thông tin đã có.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thế Bình - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, việc triển khai hóa đơn điện tử, đặc biệt là chuyển đổi số đồng bộ là một trong những thành công rất lớn của ngành Thuế trong tiến trình chuyển đổi số. Khi hóa đơn điện tử được triển khai đồng bộ, không chỉ quy trình kê khai thay đổi mà cả công tác tổng hợp báo cáo kế toán, quản trị dữ liệu và vận hành hệ thống của doanh nghiệp cũng được tối ưu hơn rất nhiều. Điều này vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa hỗ trợ cơ quan thuế nâng cao hiệu quả quản lý.

Giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy ngành Thuế chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu lớn.

Theo đó, ngành Thuế đang hướng đến dịch vụ “một chạm” - tức là người nộp thuế chỉ cần xác nhận thông tin hệ thống đã chuẩn bị sẵn để hoàn thành nghĩa vụ thuế. Xa hơn nữa là mục tiêu “không chạm”, khi đó cơ quan thuế quản lý hoàn toàn trên dữ liệu, giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính để tập trung hoàn toàn vào sản xuất kinh doanh. Hệ thống cũng sẽ cảnh báo sớm các sai sót để doanh nghiệp điều chỉnh hành vi kịp thời, nâng cao tính tự nguyện tuân thủ.

Ngành Thuế đã đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa quản lý thuế thông qua việc triển khai thành công hóa đơn điện tử và vận hành ứng dụng eTax Mobile. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở những kết quả hiện có, ngành Thuế sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu trước tốc độ thay đổi nhanh chóng của mô hình quản trị thuế toàn cầu. Theo đó, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng khoảng cách, coi chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ công nghệ mà là quá trình tái thiết toàn diện phương thức quản trị thuế.

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế

Lãnh đạo Cục Thuế ông Mai Sơn cho biết, trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Cục Thuế dự kiến tiếp tục cắt giảm thêm khoảng 868 tỷ đồng chi phí tuân thủ và khoảng 415 ngày giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng mức cắt giảm lũy kế lên khoảng 61% về chi phí và khoảng 51% về thời gian so với năm 2024, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và xây dựng nền hành chính thuế hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch.

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm trong quản lý thuế, Cục Thuế đã xây dựng và triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người nộp thuế trên phạm vi toàn quốc. Hoạt động khảo sát được triển khai trên môi trường điện tử thông qua “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn đối với toàn bộ người nộp thuế trên cả nước.

Theo kết quả khảo sát tính đến thời điểm hiện nay, mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của toàn ngành Thuế đạt 92,3%, vượt mục tiêu đề ra tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 (mục tiêu đạt tối thiểu 90%). Các chỉ số thành phần đều đạt trên 91%, trong đó: mức độ hài lòng đối với công chức giải quyết công việc đạt 92,8%; công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế đạt 92,6%; tiếp cận dịch vụ công về thuế đạt 92,6%; kết quả thực hiện thủ tục hành chính đạt 92,4%; thực hiện thủ tục hành chính thuế đạt 92,2%; công tác kiểm tra thuế đạt 92,1%; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 91,9%.

Kết quả này cho thấy chất lượng phục vụ của cơ quan thuế tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả của quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong toàn ngành Thuế; đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu phản hồi quan trọng phục vụ công tác quản lý chất lượng phục vụ, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và tiếp tục hoàn thiện chính sách, quy trình quản lý thuế trong thời gian tới.

“Theo kế hoạch, Cục Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí khảo sát, nâng cấp ứng dụng đo lường sự hài lòng và mở rộng kết nối với các hệ thống nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả khai thác dữ liệu khảo sát phục vụ công tác quản lý thuế” - ông Mai Sơn thông tin.

Văn Tuấn
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