Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 4.492 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang được duy trì. Bên cạnh đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cũng như chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Diễn biến giá vàng thế giới tính đến sáng ngày 3/6 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, triển vọng ngắn hạn của vàng hiện chịu tác động lớn từ biến động của giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD - những yếu tố đang bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Ông cho rằng thị trường vẫn thiếu một động lực đủ mạnh để kéo dòng tiền quay trở lại với vàng và nhà đầu tư đang trong trạng thái chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn.

Trước đó, giá dầu đã giảm trở lại sau phiên tăng mạnh đầu tuần. Kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang, vàng chịu không ít áp lực khi giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Dù được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, vàng thường kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao do không tạo ra dòng lợi suất như trái phiếu hay tiền gửi.

Tâm điểm của thị trường trong tuần này sẽ là loạt báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm số liệu việc làm còn trống (JOLTS), báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Kết quả của các báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Về triển vọng dài hạn, Ngân hàng Commerzbank đã điều chỉnh dự báo giá vàng cuối năm nay xuống 4.800 USD/ounce, thấp hơn mức 5.000 USD/ounce đưa ra trước đó. Dù vậy, tổ chức này vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng có thể đạt 5.200 USD/ounce vào cuối năm 2027, đồng thời cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng của kim loại quý trong dài hạn vẫn chưa thay đổi.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 2/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng cũng giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 154,2 - 157,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lùi về quanh ngưỡng 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá giao dịch ở mức 154,2 - 157,2 triệu đồng/lượng.