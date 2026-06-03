Thị trường

Ngày 3/6: Giá heo hơi trên cả nước giao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

06:35 | 03/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (3/6) không có biến động mới tại các địa phương khảo sát. Hiện giá heo hơi cao nhất cả nước ở mức 68.000 đồng/kg, trong khi nhiều địa phương miền Trung vẫn giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.
aa
Ngày 3/6: Giá heo hơi trên cả nước giao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay không biến động. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La vẫn giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay lặng sóng. Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là 2 địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng duy trì giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng. Toàn bộ các địa phương được khảo sát gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả nước sau chuỗi phiên điều chỉnh giảm trước đó. Mặt bằng giá hiện phân hóa rõ giữa các vùng, với mức cao nhất 68.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong khi nhóm địa phương miền Trung như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa vẫn duy trì mức thấp nhất là 66.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 2/6: Giá heo hơi trên cả nước đang dần hạ nhiệt

Ngày 2/6: Giá heo hơi trên cả nước đang dần hạ nhiệt

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Dành cho bạn

Rà soát kỹ từng khâu, bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Rà soát kỹ từng khâu, bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

SSI và Virtu ghi dấu mốc vận hành mô hình Global Broker tại Việt Nam

SSI và Virtu ghi dấu mốc vận hành mô hình Global Broker tại Việt Nam

Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35

Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35

Chứng khoán phái sinh ngày 2/6: Sắc đỏ bao trùm

Chứng khoán phái sinh ngày 2/6: Sắc đỏ bao trùm

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Đọc thêm

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

(TBTCO) - Tập đoàn Hòa Phát vừa khởi công Khu công nghiệp Số 02 - Hưng Yên, giai đoạn 1 tại xã Yên Mỹ và xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.
Ngày 2/6: Giá cà phê ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Ngày 2/6: Giá cà phê ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (2/6) duy trì mức ổn định, dao động từ 86.800 - 87.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đang bước vào giai đoạn tích lũy sau thời gian tăng mạnh.
Nam Mỹ rộng cửa: Doanh nghiệp Việt làm gì để chiếm lĩnh thị trường?

Nam Mỹ rộng cửa: Doanh nghiệp Việt làm gì để chiếm lĩnh thị trường?

(TBTCO) - Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, Nam Mỹ đang nổi lên như khu vực giàu tiềm năng. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý, chi phí logistics, rào cản kỹ thuật và xu hướng tiêu dùng xanh đang đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp Việt nếu muốn mở rộng thị phần một cách bền vững.
Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Giá cao su thế giới hôm nay (2/6) duy trì xu hướng tăng mạnh và chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ được hỗ trợ bởi giá dầu thế giới neo ở mức cao, kéo theo chi phí sản xuất cao su tổng hợp gia tăng.
Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

(TBTCO) - Chiều ngày 1/6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm "Sử dụng xăng E10 có đáng lo?" với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội và chuyên gia kỹ thuật. Tọa đàm diễn ra vào thời điểm xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc, thay thế cho xăng khoáng truyền thống.
Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, căng thẳng địa chính trị và áp lực nguồn cung giúp thị trường cao su đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2017. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu cao su trong nước cần chủ động mở rộng thị trường và tăng cường kiểm soát các tiêu chí về phát triển bền vững.
Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Chỉ 8 tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, giá iPhone 17 Pro Max đang diễn ra một kịch bản hoàn toàn khác biệt. Hiện giá iPhone 17 Pro Max giảm chỉ còn 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.
Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.965.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,87%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Hà Nội thu ngân sách đạt khoảng 363,2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

Infographics: Hà Nội thu ngân sách đạt khoảng 363,2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

Ngày 3/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 3/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 3/6: Giá heo hơi trên cả nước giao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 3/6: Giá heo hơi trên cả nước giao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 3/6: Giá gạo tại châu Á tăng mạnh hiếm thấy

Ngày 3/6: Giá gạo tại châu Á tăng mạnh hiếm thấy

Ngày 3/6: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét trên các sàn giao dịch chủ chốt

Ngày 3/6: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét trên các sàn giao dịch chủ chốt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy

UOB đẩy mạnh kết nối dòng vốn quốc tế, nghiên cứu tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

UOB đẩy mạnh kết nối dòng vốn quốc tế, nghiên cứu tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao độ mở của thị trường vốn

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao độ mở của thị trường vốn

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thủ tướng: Tạo cơ chế đột phá để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng: Tạo cơ chế đột phá để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Ngày 2/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 2/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định