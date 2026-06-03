Ngày 3/6: Giá heo hơi trên cả nước giao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay không biến động. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La vẫn giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay lặng sóng. Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là 2 địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng duy trì giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng. Toàn bộ các địa phương được khảo sát gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả nước sau chuỗi phiên điều chỉnh giảm trước đó. Mặt bằng giá hiện phân hóa rõ giữa các vùng, với mức cao nhất 68.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong khi nhóm địa phương miền Trung như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa vẫn duy trì mức thấp nhất là 66.000 đồng/kg./.