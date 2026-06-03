Ngày 3/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 600 - 700 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê xuống dưới mốc 87.000 đồng/kg

Giá cà phê nội địa sáng 3/6 điều chỉnh giảm tại các tỉnh Tây Nguyên. Đây là ngày giảm giá tiếp theo sau khi thị trường thế giới liên tục phát đi tín hiệu kém tích cực trong những phiên gần đây.

Theo khảo sát, giá cà phê nhân xô tại các vùng nguyên liệu trọng điểm hiện dao động từ 86.200 - 86.700 đồng/kg, giảm từ 600 - 700 đồng/kg so với ngày trước đó.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch này khi mất 700 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 86.700 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 600 đồng/kg và hiện đang được giao dịch quanh mức 86.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực khi giảm xuống còn 86.200 đồng/kg.

Việc giá cà phê trong nước rơi khỏi ngưỡng 87.000 đồng/kg phản ánh rõ áp lực từ thị trường quốc tế, nơi các nhà đầu tư đang tập trung vào triển vọng nguồn cung mới từ Brazil.

Trên các sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê tiếp tục kéo dài chuỗi giảm điểm. Cụ thể, trên Sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm 38 USD/tấn, tương đương 1,09%, xuống còn 3.438 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 32 USD/tấn, còn 3.315 USD/tấn.

Trên Sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục đi xuống. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 5 US cent/pound, tương đương 1,88%, xuống còn 260,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,74%, còn 254,2 US cent/pound.

Giá tiêu giảm mạnh

Giá tiêu tại các địa phương trọng điểm hôm nay đồng loạt lùi sâu dưới ngưỡng 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Sau nhiều phiên giao dịch đi ngang, thị trường hồ tiêu trong nước sáng 3/6 ghi nhận đợt điều chỉnh giảm trên diện rộng. Mức giảm dao động từ 1.000 - 3.000 đồng/kg khiến giá tiêu tại các địa phương trọng điểm đồng loạt lùi sâu dưới ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận mới nhất, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 khu vực có giá thu mua cao nhất cả nước, tuy nhiên cũng là địa phương giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Sau khi mất 3.000 đồng/kg, giá tiêu tại hai địa phương này hiện còn 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện cùng giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu không biến độnh. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 7.152 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì mức 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở vùng giá cao với 9.350 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 9.000 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 12.250 USD/tấn của Malaysia./.