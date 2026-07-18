Thị trường

Ngày 18/7: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

06:29 | 18/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (18/7) biến động không đồng nhất khi tăng tại Thái Lan, trong khi giá tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore đồng loạt đi xuống. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
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Ngày 18/7: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất
Giá cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước hôm nay ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản giảm 2,5 Yên (0,58%) xuống 428,5 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 12 giảm 4,7 Yên, tương đương 1,09%, còn 427,1 Yên (2,64 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 1 Baht lên mức 93,3 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 125 Nhân dân tệ (0,73%) xuống 17.000 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 185 Nhân dân tệ, tương đương 1,08%, xuống 16.905 Nhân dân tệ (2.497,97 USD)/tấn.

Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất lại tăng 155 Nhân dân tệ, tương đương 1,14%, lên 13.740 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn gần giao tháng 8 giao dịch lần cuối ở mức 215,5 US cent/kg, giảm 1,5%.

Thái Lan, nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới, hiện đã bước vào mùa khai thác mủ cao điểm, và sản lượng tại miền nam Thái Lan bắt đầu phục hồi khi lượng mưa dịu bớt vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, theo ông Zhang Xiao, chuyên gia phân tích tại hãng môi giới Guoyuan Futures của Trung Quốc. Sản lượng cao su thường ở mức thấp từ tháng 2 đến tháng 5, trước khi bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm kéo dài đến tháng 9.

Giá cao su trong nước

Ở thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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