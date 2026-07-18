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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Thu Hương

Thu Hương

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06:30 | 18/07/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước đồng loạt giảm ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch ở mức 4.017,3 USD/ounce, tăng 29,73 USD/ounce, tương đương 0,75% so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi giá vàng trong nước điều chỉnh giảm, chênh lệch giữa vàng miếng SJC và giá vàng thế giới hiện còn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Dù tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, giá vàng thế giới vẫn đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 6 tuần trở lại đây, với mức giảm hơn 3% trong cả tuần. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng giảm 0,5%, xuống còn 3.973,1 USD/ounce.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá sang phiên thứ hai liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng với đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo ông Chris Gaffney - Chủ tịch Thị trường Toàn cầu tại EverBank, đồng USD mạnh lên cùng áp lực lạm phát toàn cầu là hai yếu tố chính thúc đẩy làn sóng bán tháo trên thị trường vàng, khi nhà đầu tư lo ngại mặt bằng lãi suất toàn cầu sẽ tiếp tục ở mức cao.

Mỹ gần đây đã mở rộng các đợt không kích nhằm vào Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông. Diễn biến này khiến giá dầu Brent tăng hơn 14% trong tuần. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ vàng, lo ngại lạm phát do giá năng lượng tăng đã làm gia tăng kỳ vọng lãi suất cao, tạo sức ép lên kim loại quý - tài sản không mang lại lợi suất.

Ông Chris Gaffney cho biết, giá vàng đã bốn lần giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong bốn tuần gần đây nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng này. Theo ông, ngưỡng 4.000 USD/ounce có ý nghĩa tâm lý lớn đối với thị trường. Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt nhờ giá dầu không tăng quá mạnh, kỳ vọng tăng lãi suất sẽ giảm bớt, qua đó tạo điều kiện để giá vàng phục hồi.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở mức khoảng 53,3%. Trước đó, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cũng cho biết sẵn sàng ủng hộ việc nâng lãi suất nếu lạm phát không tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 17/7, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 144,3 - 146,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng xuống còn 143 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 142,3 - 146,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá về mức 142 - 145,6 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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