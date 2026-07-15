Giá vàng hôm nay ngày 15/7: Giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay giao dịch quanh mức 4.053 USD/ounce, tăng hơn 54 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Tuy nhiên, nếu so với 30 ngày trước, giá vàng thế giới vẫn giảm khoảng 272,9 USD/ounce, tương đương 6,31%.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Giá vàng phục hồi mạnh sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Theo đó, CPI toàn phần giảm 0,4% trong tháng 6 sau khi tăng 0,5% ở tháng trước, ghi nhận mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Lạm phát tính theo năm giảm xuống 3,5% từ 4,2%, trong khi CPI lõi giữ nguyên so với tháng trước và giảm xuống 2,6% theo năm, từ mức 2,9%.

Các số liệu trên góp phần làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tiếp tục nâng lãi suất. Sau báo cáo CPI, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt khỏi mức đỉnh trong phiên, dao động quanh 4,6%, trong khi chỉ số USD Index suy yếu.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng. Hoạt động vận tải qua khu vực này vẫn diễn ra nhưng được đánh giá đối mặt với rủi ro quân sự và hàng hải ở mức cao. Diễn biến địa chính trị tiếp tục duy trì phần bù rủi ro đối với giá dầu và hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, dù tác động trong ngắn hạn đã phần nào bị lấn át bởi số liệu lạm phát thấp hơn dự báo.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, diễn biến tiếp theo của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sau báo cáo CPI, cũng như tình hình tại eo biển Hormuz. Về mặt kỹ thuật, nếu giá vàng vượt vùng kháng cự 4.091 - 4.107 USD/ounce, triển vọng ngắn hạn có thể được cải thiện. Trong khi đó, diễn biến của giá dầu sẽ tiếp tục được theo dõi để đánh giá khả năng lạm phát năng lượng quay trở lại trong các dữ liệu tháng tới.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/7, giá vàng trong nước đảo chiều tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 143,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá về 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 144 - 147,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giữ nguyên giá mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại thời điểm mở cửa phiên ngày 15/7. Nguồn: PV tổng hợp

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 14/7, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 142,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 144 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giữ nguyên giá mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch tại 143 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải không điều chỉnh giá, tiếp tục giao dịch ở 143 - 146,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về 143 - 146,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 143,5 - 147 triệu đồng/lượng.