Đầu tư

Hà Nội có đủ "đòn bẩy" để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

10:12 | 15/07/2026
(TBTCO) - Chiều 14/7, thảo luận tại Kỳ họp thứ năm, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026 là thách thức lớn, nhưng hoàn toàn khả thi. Hà Nội có đủ cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu nếu phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, đồng thời quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đầu tư và hạ tầng.
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Nhiều động lực mới đang cùng lúc phát huy hiệu quả

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm của Hà Nội tăng 8,22% - mức tăng tích cực so với nhiều năm trước, nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm, GRDP 6 tháng cuối năm phải đạt bình quân khoảng 13%, trong đó quý III tăng khoảng 12,5% và quý IV tăng khoảng 13,4%.

Ngay từ đầu năm, Hà Nội đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng chi tiết và liên tục cập nhật sau khi có kết quả 6 tháng đầu năm. Các chỉ tiêu đều được tính toán trên cơ sở số liệu thống kê, đánh giá của các cơ quan chuyên môn và viện nghiên cứu, vì vậy hoàn toàn có cơ sở để tổ chức thực hiện.

Theo ông Vũ Đại Thắng, thể chế mới chính là động lực quan trọng nhất. Từ ngày 1/7, Luật Thủ đô (năm 2026) cùng các quy định mới về phân cấp, phân quyền chính thức có hiệu lực, tháo gỡ nhiều rào cản về cơ chế, tạo hành lang pháp lý để các dự án được triển khai nhanh hơn. HĐND TP. Hà Nội cũng đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển.

Hà Nội có đủ đòn bẩy để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 11%
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc thảo luận.

Cùng với đó, Hà Nội đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.

Nhờ vậy, nhiều dự án hạ tầng kéo dài nhiều năm đã được tháo gỡ để bước vào giai đoạn thi công. Nếu trước đây, dự án phải triển khai trong 5 - 7 năm, thậm chí 9 - 18 năm, thì hiện nay, tiến độ đã được cải thiện đáng kể nhờ các cơ chế, chính sách mới và sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố.

Trong 6 tháng cuối năm, hàng loạt dự án giao thông, hạ tầng đô thị, các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường Vành đai 3,5... sẽ đồng loạt tăng tốc thi công khi công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất.

Nhà ở xã hội, công nghiệp công nghệ cao sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng

Một trong những lĩnh vực được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng là phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư gần 60 dự án nhà ở xã hội với quy mô trên 100.000 căn hộ.

Theo tính toán của ngành xây dựng, khối lượng thi công nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong nửa cuối năm sẽ tăng khoảng 75% so với 6 tháng đầu năm, tạo thêm việc làm và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP.

Bên cạnh đó, các khu công nghiệp và nhiều dự án đầu tư lớn cũng sẽ bước vào giai đoạn triển khai mạnh hơn trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, khi các yếu tố về thể chế mới, cải cách thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng, phát triển nhà ở xã hội, khu công nghiệp và các dự án lớn cùng phát huy hiệu quả, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là kỳ vọng, mà hoàn toàn có cơ sở để đạt được.

Hà Nội có đủ đòn bẩy để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 11%
Các đại biểu thảo luận tại tổ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phân cấp phải đi đôi với chủ động thực thi

Trao đổi thêm với các đại biểu, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và tổ chức thi công các dự án trọng điểm.

Đối với đất dịch vụ và đất giãn dân, UBND TP. Hà Nội đã trình HĐND ban hành nghị quyết để giải quyết trước mắt khoảng 22.000 trường hợp đủ điều kiện, đồng thời tiếp tục rà soát các trường hợp phát sinh nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân.

Về phân cấp, phân quyền, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội đã thực hiện ở mức cao nhất theo quy định, trong đó, cấp xã được giao thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay không phải thiếu cơ chế, mà là tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn thực hiện.

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ngay trong tuần này, Hà Nội sẽ tổ chức cuộc họp chuyên đề rà soát toàn bộ các vấn đề liên quan. Quan điểm của Hà Nội là những nội dung Trung ương đã cho phép phân cấp sẽ được thực hiện triệt để; đồng thời các địa phương cần chủ động hơn, phát huy đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ đầu tư, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026./.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đòn bẩy mục tiêu tăng trưởng

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