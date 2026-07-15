Giảm hơn 55.000 tỷ đồng tiền thuế, "tiếp sức" cho doanh nghiệp

Trên cơ sở theo dõi cập nhật tình hình kinh tế thế giới, diễn biến các thị trường trong nước và quốc tế, tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp để nhận diện đúng những rủi ro mà nền kinh tế trong nước sẽ phải đối mặt, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu trình Chính phủ ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các gói giải pháp hỗ trợ về chính sách tài khóa ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tích cực triển khai, khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống, kịp thời “tiếp sức” cho doanh nghiệp có thêm nguồn lực quý báu, giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt, hồi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh trong những tháng qua.

Chính sách giảm thuế đã “tiếp sức” cho doanh nghiệp duy trì đà phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Đức Thanh

Trước bối cảnh diễn biến khó lường của giá dầu thô do ảnh hưởng từ xung đột quân sự leo thang tại Trung Đông, ngày 26/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Tiếp đó, ngày 12/4/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay (Nghị quyết 19).

Theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế được giảm trong 6 tháng đầu năm 2026 ước tính khoảng 55.125 tỷ đồng.

Trong đó, thực hiện giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 174/2025/NĐ-CP; xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Quyết định số 482/QĐ-TTg và Nghị quyết 19, ước tính làm giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 6 tháng đầu năm 2026 khoảng 21.890 tỷ đồng.

Thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay theo Nghị quyết 60/2024/UBTVQH15 và Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15; mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít theo Quyết định số 482/QĐ-TTg và Nghị quyết số 19/2026/QH16, ước tính làm giảm thu NSNN 6 tháng đầu năm 2026 khoảng 26.635 tỷ đồng.

Thực hiện áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0% theo Quyết định số 482/QĐ-TTg và Nghị quyết 19, ước tính làm giảm thu NSNN 6 tháng đầu năm 2026 khoảng 3.700 tỷ đồng.

Thực hiện chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026 theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân ước tính làm giảm thu NSNN 6 tháng đầu năm 2026 khoảng 2.900 tỷ đồng...

Trước bối cảnh xung đột quân sự leo thang tại Trung Đông tiếp tục có diễn biến khó lường, ngày 30/6, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP sẽ tiếp tục làm giảm thu NSNN khoảng 15.400 tỷ đồng, nhưng sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhìn nhận, việc thực hiện chính sách giảm thuế sẽ tạo thêm động lực và niềm tin cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, việc tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế đối với xăng, dầu là bước đi phù hợp, thể hiện rõ sự chuyển biến trong tư duy điều hành từ bị động ứng phó sang chủ động thích ứng của Chính phủ. Việc giảm thuế đã góp phần hạ chi phí đầu vào, giúp duy trì hoạt động và ổn định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp./.