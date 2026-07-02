Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 48/2019/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực

Tại Quyết định số 1760/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố, Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu khao tài sản cố định (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016, Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017, Thông tư số 30/2025/TT-BTC ngày 30/5/2025, Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 và Quyết định số 3165/QĐ-BTC ngày 12/9/2025) và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 7/4/2022) tiếp tục có hiệu lực và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 cho đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ nhưng không quá ngày 31/12/2026.

Quyết định số 1760/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026./.