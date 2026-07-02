Chính sách tài chính

Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 48/2019/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực

Hà Phương

Hà Phương

20:02 | 02/07/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1760/QĐ-BTC ngày 1/7/2026 về việc Công bố Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 48/2019/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực.
aa

Tại Quyết định số 1760/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố, Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu khao tài sản cố định (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016, Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017, Thông tư số 30/2025/TT-BTC ngày 30/5/2025, Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 và Quyết định số 3165/QĐ-BTC ngày 12/9/2025) và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 7/4/2022) tiếp tục có hiệu lực và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 cho đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ nhưng không quá ngày 31/12/2026.

Quyết định số 1760/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026./.

Hà Phương
Từ khóa:
Thông tư số 45/2013/TT-BTC Thông tư số 48/2019/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực Quyết định số 1760/QĐ-BTC

Bài liên quan

Ba nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực

Ba nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực

Dành cho bạn

Bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nào chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến?

Bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nào chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến?

Phát hành chứng khoán: Khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng

Phát hành chứng khoán: Khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng

Khối ngoại trở lại bán ròng, song giải ngân mạnh vào cổ phiếu Vingroup ở vùng giá cao

Khối ngoại trở lại bán ròng, song giải ngân mạnh vào cổ phiếu Vingroup ở vùng giá cao

Chứng khoán phái sinh ngày 2/7: VN30-Index giữ mốc 2.000 điểm, chênh lệch dương áp đảo

Chứng khoán phái sinh ngày 2/7: VN30-Index giữ mốc 2.000 điểm, chênh lệch dương áp đảo

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Đọc thêm

Hải quan giảm thủ tục cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu

Hải quan giảm thủ tục cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh khi triển khai Thông tư số 121/2025/TT-BTC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, từ cơ chế giám sát tiêu hủy theo quản lý rủi ro đến việc không yêu cầu nộp lại báo cáo quyết toán khi chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu.
Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27/6/2026 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

(TBTCO) - Từ ngày 10/8/2026, mức thu, chế độ thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2026/TT-BTC ngày 25/9/2026 của Bộ Tài chính.
Quy định mới về mức phí thi hành án dân sự

Quy định mới về mức phí thi hành án dân sự

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72/2026/TT-BTC ngày 23/6/2026 quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Điều chỉnh, bổ sung Chiến lược tài chính đến năm 2030

Điều chỉnh, bổ sung Chiến lược tài chính đến năm 2030

(TBTCO) - Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược tài chính đến năm 2030 được điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm các yếu tố nền tảng, tạo dư địa cho mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững.
Thuê tài sản của cá nhân có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng - Doanh nghiệp có cần hóa đơn?

Thuê tài sản của cá nhân có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng - Doanh nghiệp có cần hóa đơn?

(TBTCO) - Việc áp dụng đồng thời Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 20/2026/TT-BTC đang khiến doanh nghiệp và cá nhân cho thuê tài sản phản ánh là quy định về hóa đơn chưa đồng nhất. Nội dung dưới đây sẽ giải mã chi tiết mối quan hệ giữa hai văn bản này để các bên thực hiện đúng quy định, tránh rủi ro pháp lý.
Bãi bỏ Thông tư số 105/2021/TT-BTC và một số điều của Thông tư số 58/2017/TT-BTC

Bãi bỏ Thông tư số 105/2021/TT-BTC và một số điều của Thông tư số 58/2017/TT-BTC

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2026/TT-BTC ngày 16/6/2026 bãi bỏ Thông tư số 105/2021/TT-BTC về trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 58/2017/TT-BTC.
Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Thông tư số 68/2026/TT-BTC nêu rõ, ưu tiên nguồn lực đầu tư, nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hoạt động dự trữ quốc gia.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quý IV/2026 thi cấp thẻ thẩm định viên về giá

Quý IV/2026 thi cấp thẻ thẩm định viên về giá

Quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề

Quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề

Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 48/2019/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực

Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 48/2019/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực

Bộ Tài chính công bố kết quả "chấm điểm" doanh nghiệp thẩm định giá năm 2025

Bộ Tài chính công bố kết quả "chấm điểm" doanh nghiệp thẩm định giá năm 2025

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng