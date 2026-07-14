Làm rõ "bức tranh" tăng trưởng, quyết liệt xử lý các điểm nghẽn dân sinh

Kỳ họp thứ năm HĐND TP. Hà Nội diễn ra từ ngày 14 - 16/7, xem xét 51 nội dung, gồm 35 dự thảo nghị quyết và 16 báo cáo, đồng thời tiến hành tái chất vấn về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học và chất vấn về các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm Hà Nội đang tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung, bám sát thực tiễn và tập trung làm rõ bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong 6 tháng đầu năm.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Lê Hải

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, bên cạnh những kết quả tích cực, cần thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là các vướng mắc trong tổ chức thực hiện để đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đáng chú ý, kỳ họp sẽ tập trung chất vấn hai nhóm vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm là công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học và các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị. Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân, vì vậy, cần làm rõ trách nhiệm, đánh giá hiệu quả thực hiện, đồng thời đưa ra giải pháp khả thi cùng lộ trình triển khai cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp vừa tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và tập trung xử lý các điểm nghẽn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: Lê Hải

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra; các lĩnh vực như tiêu dùng, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch, bất động sản, khoa học - công nghệ vẫn còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Đặc biệt, các điểm nghẽn về giao thông, úng ngập, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị và các dự án chậm triển khai cần được xử lý quyết liệt và căn cơ hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kỳ họp không chỉ đánh giá đúng thực trạng, mà quan trọng hơn là phải quyết định được những cơ chế, giải pháp đủ mạnh, rõ trách nhiệm và khả thi để tạo chuyển biến thực chất trong 6 tháng cuối năm. Đối với hoạt động chất vấn, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đi thẳng vào bản chất vấn đề, làm rõ kết quả đạt được, những việc còn chậm, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, thời hạn khắc phục và cơ chế giám sát sau chất vấn nhằm bảo đảm hiệu quả thực thi.

“Ngay sau kỳ họp, cần khẩn trương tổ chức thực thi hiệu quả để các chủ trương, chính sách mới đi vào thực tiễn cuộc sống, đóng góp cho tăng trưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Thủ đô. HĐND thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô và các cam kết sau chất vấn” - Bí thư Thành ủy Hà Nội gợi mở.