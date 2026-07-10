Lộ diện nhà đầu tư đăng ký 2 dự án điện mặt trời tại phía Bắc Gia Lai

Công ty cổ phần Đầu tư Hoài Thanh vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm tham gia đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Hoài Đức là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm tham gia đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức.

Một dự án điện mặt trời tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai. Ảnh minh họa.

Trước đó vào giữa tháng 6/2026, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã công bố biên bản mở hồ sơ đăng ký thực hiện 2 dự án nhà máy điện mặt trời trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn cũ gồm Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức và Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Hoài Đức là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức. Dự án có công suất 50 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 86,74 triệu kWh/năm; được thực hiện trên diện tích khoảng 46,2ha trên địa bàn phường Bồng Sơn.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 789 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án khoảng 750 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến gần 39,9 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Hoài Thanh cũng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh có công suất 60 MW, sản lượng điện khoảng 106,30 triệu kWh/năm.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 961 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 904 tỷ đồng; được thực hiện trên diện tích 49,34 ha trên địa bàn phường Hoài Nhơn.

Cả 2 dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 24/4/2026. Theo đó, về tiến độ, 2 dự án đều được yêu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý từ tháng 6 đến tháng 11/2026; khởi công xây dựng trong tháng 12/2026 và hoàn thiện đưa dự án vào vận hành trong tháng 3/2028.

Về nhà đầu tư đăng ký dự án, Công ty cổ phần Đầu tư Hoài Thanh và Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Hoài Đức đều mới được thành lập vào ngày 21/5/2026, địa chỉ trụ sở chính tại Nhà máy điện gió Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Cả 2 doanh nghiệp đều có ngành nghề chính là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Hoài Thanh có vốn điều lệ 195 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Hoài Đức có vốn điều lệ 158 tỷ đồng.

Cổ đông sáng lập 2 doanh nghiệp này gồm Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings góp 90% vốn điều lệ, còn lại là 2 cá nhân góp 5% vốn điều lệ.