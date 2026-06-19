Chưa qua 6 tháng, Gia Lai gần hoàn thành mục tiêu thu hút đầu tư cả năm

Tỉnh Gia Lai tiếp thu hút dòng vốn đầu tư đổ vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 11/6 đến ngày 17/6/2026, toàn tỉnh thu hút mới 14 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 13.658,46 tỷ đồng.

Trong đó, các dự án năng lượng tái tạo tiếp tục chiếm ưu thế với 10 dự án (gồm 7 dự án điện gió, 2 dự án thủy điện, 1 dự án điện mặt trời), tổng vốn đầu tư chiếm hơn 2/3.

Các dự án được phê duyệt trong thời gian này gồm Nhà máy điện gió Thăng Hưng (hơn 1.385 tỷ đồng) và Thăng Hưng giai đoạn 2 (hơn 1.230 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo; Nhà máy điện gió Chư Pưh 1.1 (1.852 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Chư Pưh Vượng Phát; Nhà máy điện gió Chư Pưh 1.2 (1.811 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Điện gió Hưng Thịnh.

Nhà máy điện gió TNE 1 (1.840 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư điện gió TNE 1; Nhà máy điện gió TNE 2 (1.828 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng TNE 2; Nhà máy điện gió TNE 3 (1.830 tỷ đồng) của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo TNE.

Ngoài ra, Nhà máy Điện mặt trời Ia Blứ A (704,33 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Trang Đức; Nhà máy thủy điện Ia Grai Thượng (hơn 343 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần thuỷ điện Ia Grai Thượng; Nhà máy thủy điện Ry Ninh II mở rộng (hơn 194 tỷ đồng) của Công ty TNHH Thương mại Quốc Phong.

Bên cạnh đó, một số dự án trong lĩnh vực bất động sản như Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song An 1 vốn 536 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Shinec Phước Hồ; Khu dân cư đường Lương Thạnh (hơn 150 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Pleiku Land; Bệnh viện lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai (hơn 117 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai; Các điểm du lịch tại xã Nhơn Châu (hơn 270 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội…

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh thu hút 161 dự án (đạt 94,71% so với kế hoạch UBND tỉnh giao 170 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư 163.135,63 tỷ đồng; tăng 163,93% về số dự án thu hút đầu tư mới và 245,94% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai thu hút được 159 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 162.819,78 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 315,85 tỷ đồng (tương đương 12,1 triệu USD).

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trong thu hút dòng vốn đầu tư vào tỉnh với 77 dự án, tổng vốn đầu tư 139.629,76 tỷ đồng; tiếp đến là nông lâm nghiệp và thuỷ sản với 48 dự án, tổng vốn đầu tư 6.707,36 tỷ đồng.