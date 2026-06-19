Đầu tư

Chưa qua 6 tháng, Gia Lai gần hoàn thành mục tiêu thu hút đầu tư cả năm

Sơn Thuận

Sơn Thuận

15:06 | 19/06/2026
(TBTCO) - Với 161 dự án được thu hút tính đến giữa tháng 6/2026, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành gần 95% kế hoạch năm. Tổng vốn đăng ký đầu tư vượt 163.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng đột biến so với năm 2025, cả về số lượng dự án lẫn quy mô vốn.
aa
Tỉnh Gia Lai tiếp thu hút dòng vốn đầu tư đổ vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Tỉnh Gia Lai tiếp thu hút dòng vốn đầu tư đổ vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 11/6 đến ngày 17/6/2026, toàn tỉnh thu hút mới 14 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 13.658,46 tỷ đồng.

Trong đó, các dự án năng lượng tái tạo tiếp tục chiếm ưu thế với 10 dự án (gồm 7 dự án điện gió, 2 dự án thủy điện, 1 dự án điện mặt trời), tổng vốn đầu tư chiếm hơn 2/3.

Các dự án được phê duyệt trong thời gian này gồm Nhà máy điện gió Thăng Hưng (hơn 1.385 tỷ đồng) và Thăng Hưng giai đoạn 2 (hơn 1.230 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo; Nhà máy điện gió Chư Pưh 1.1 (1.852 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Chư Pưh Vượng Phát; Nhà máy điện gió Chư Pưh 1.2 (1.811 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Điện gió Hưng Thịnh.

Nhà máy điện gió TNE 1 (1.840 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư điện gió TNE 1; Nhà máy điện gió TNE 2 (1.828 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng TNE 2; Nhà máy điện gió TNE 3 (1.830 tỷ đồng) của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo TNE.

Ngoài ra, Nhà máy Điện mặt trời Ia Blứ A (704,33 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Trang Đức; Nhà máy thủy điện Ia Grai Thượng (hơn 343 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần thuỷ điện Ia Grai Thượng; Nhà máy thủy điện Ry Ninh II mở rộng (hơn 194 tỷ đồng) của Công ty TNHH Thương mại Quốc Phong.

Bên cạnh đó, một số dự án trong lĩnh vực bất động sản như Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song An 1 vốn 536 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Shinec Phước Hồ; Khu dân cư đường Lương Thạnh (hơn 150 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Pleiku Land; Bệnh viện lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai (hơn 117 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai; Các điểm du lịch tại xã Nhơn Châu (hơn 270 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội…

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh thu hút 161 dự án (đạt 94,71% so với kế hoạch UBND tỉnh giao 170 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư 163.135,63 tỷ đồng; tăng 163,93% về số dự án thu hút đầu tư mới và 245,94% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai thu hút được 159 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 162.819,78 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 315,85 tỷ đồng (tương đương 12,1 triệu USD).

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trong thu hút dòng vốn đầu tư vào tỉnh với 77 dự án, tổng vốn đầu tư 139.629,76 tỷ đồng; tiếp đến là nông lâm nghiệp và thuỷ sản với 48 dự án, tổng vốn đầu tư 6.707,36 tỷ đồng.

Sơn Thuận
Từ khóa:
gia lai thu hút đầu tư

Bài liên quan

Xuất khẩu tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng

Xuất khẩu tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng

Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Dành cho bạn

Toàn văn phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026

Toàn văn phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

MBS dự báo áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp quý III giảm mạnh

MBS dự báo áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp quý III giảm mạnh

Chứng khoán ngày 19/6: VN-Index giảm điểm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 19/6: VN-Index giảm điểm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Kho bạc Nhà nước tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách đạt trên 56% dự toán

Kho bạc Nhà nước tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách đạt trên 56% dự toán

Đọc thêm

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chạy đua với yêu cầu chuyển đổi tư duy quản lý

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chạy đua với yêu cầu chuyển đổi tư duy quản lý

(TBTCO) - Từ ngày 1/7 tới đây, 56 ngành nghề sẽ không còn nằm trong Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư, đồng nghĩa hàng loạt điều kiện, thủ tục kèm chi phí tuân thủ không nhỏ được xóa bỏ. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm bắt đầu hành trình thực thi đầy thách thức.
Việt Nam và Nga hiện thực hóa những định hướng hợp tác mới

Việt Nam và Nga hiện thực hóa những định hướng hợp tác mới

(TBTCO) - Việt Nam và Nga sẽ hiện thực hóa những định hướng hợp tác mới, trong đó tập trung đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm năng lượng sạch và khoa học - công nghệ, đồng thời tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư.
Nông nghiệp, môi trường: Cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng

Nông nghiệp, môi trường: Cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Việc đơn giản hóa các quy trình về thủ tục hành chính đã giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ, giảm 54,73%, từ đó tạo điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường năm 2026.
TP. Hồ Chí Minh hướng tới tăng trưởng hai con số bằng động lực công nghệ

TP. Hồ Chí Minh hướng tới tăng trưởng hai con số bằng động lực công nghệ

(TBTCO) - Trong mục tiêu duy trì đà tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đang đặt kỳ vọng lớn vào việc tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực kết nối của chuỗi cung ứng.
Quỹ hưu trí bổ sung trước cơ hội trở thành nguồn vốn dài hạn của nền kinh tế

Quỹ hưu trí bổ sung trước cơ hội trở thành nguồn vốn dài hạn của nền kinh tế

(TBTCO) - Quy mô còn khiêm tốn nhưng dư địa phát triển của thị trường quỹ hưu trí bổ sung vẫn rất lớn. Những thay đổi về chính sách được kỳ vọng sẽ tạo động lực hình thành nguồn vốn dài hạn quan trọng cho nền kinh tế trong những năm tới.
Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Nghị quyết 10-NQ/TW mở ra định hướng phát triển mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển trọng tâm từ thu hút vốn sang nâng cao chất lượng dòng vốn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước và phục vụ các mục tiêu phát triển chiến lược của quốc gia.
Vương quốc Anh tăng cường hỗ trợ điện gió ngoài khơi và tài chính xanh cho Việt Nam

Vương quốc Anh tăng cường hỗ trợ điện gió ngoài khơi và tài chính xanh cho Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ quán Anh tại Việt Nam ngày 16/6 thông tin, Vương quốc Anh đã công bố hai sáng kiến hợp tác khí hậu mới của Anh với Việt Nam, tập trung vào phát triển năng lượng sạch và tài chính xanh. Qua đó tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh.
Từ đô thị đến năng lượng, T&T Group muốn mở rộng hiện diện tại Đắk Lắk

Từ đô thị đến năng lượng, T&T Group muốn mở rộng hiện diện tại Đắk Lắk

(TBTCO) - Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực đô thị và năng lượng tái tạo tại Đắk Lắk. Các đề xuất được xây dựng trên cơ sở lợi thế phát triển mới của địa phương, đồng thời nằm trong chiến lược mở rộng đầu tư của Tập đoàn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát hành khách tại các cảng hàng không quốc tế

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát hành khách tại các cảng hàng không quốc tế

Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long, DIC Corp bị xử phạt do vi phạm quy định về trái phiếu

Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long, DIC Corp bị xử phạt do vi phạm quy định về trái phiếu

Tổng công ty Khoáng sản TKV tổ chức phiên chào giá cạnh tranh mua tinh quặng sắt

Tổng công ty Khoáng sản TKV tổ chức phiên chào giá cạnh tranh mua tinh quặng sắt

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Giải ngân đầu tư công chậm: Điểm nghẽn nằm ngoài khâu thanh toán

Giải ngân đầu tư công chậm: Điểm nghẽn nằm ngoài khâu thanh toán

Chứng khoán phái sinh ngày 19/6: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 19/6: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index rung lắc

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed