Giải Báo cáo Phát triển bền vững: Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tạo dựng giá trị dài hạn

Được khởi xướng từ năm 2013 bởi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Giải Báo cáo Phát triển bền vững đã trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực báo cáo phát triển bền vững tại Việt Nam. Không chỉ là một giải thưởng thường niên, Giải còn là nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp từng bước chuyển đổi từ tư duy “công bố thông tin” sang “quản trị bằng dữ liệu ESG (môi trường, xã hội, quản trị)”, góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và phát triển thị trường vốn bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao giải Nhất Báo cáo Phát triển bền vững năm 2025 cho hai doanh nghiệp của hai nhóm ngành Tài chính và Phi Tài chính. Ảnh: HSX

Ba mục tiêu chiến lược xuyên suốt hành trình phát triển

Ngay từ khi thành lập, Giải Báo cáo Phát triển bền vững được xây dựng dựa trên ba mục tiêu chiến lược xuyên suốt.

Thứ nhất, khuyến khích doanh nghiệp công bố thông tin phát triển bền vững theo các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Việc công bố đầy đủ, minh bạch và có hệ thống các thông tin ESG giúp nhà đầu tư đánh giá toàn diện hơn về năng lực quản trị, mức độ rủi ro cũng như khả năng tạo ra giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Thứ hai, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua việc xây dựng và liên tục cập nhật bộ tiêu chí đánh giá, SRA góp phần lan tỏa các thông lệ quản trị tiên tiến, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn vai trò của ESG trong chiến lược phát triển dài hạn và khả năng hội nhập quốc tế.

Thứ ba, thúc đẩy các hành động thực chất liên quan đến ESG. SRA không chỉ đánh giá chất lượng báo cáo mà còn

khuyến khích doanh nghiệp triển khai các chương trình giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trách nhiệm xã hội và hoàn thiện cơ chế quản trị doanh nghiệp.

Qua hơn một thập kỷ, Giải Báo cáo Phát triển bền vững đã góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp niêm yết ngày càng quan tâm hơn đến phát triển bền vững, đồng thời tạo ra động lực để doanh nghiệp không ngừng cải tiến hoạt động quản trị và nâng cao chất lượng công bố thông tin.

Cầu nối đưa doanh nghiệp Việt hội nhập chuẩn mực quốc tế

Xu hướng phát triển bền vững hiện nay đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Theo báo cáo của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) công bố năm 2025 về thực hành báo cáo phát triển bền vững tại ASEAN, khu vực này được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2030. Tuy nhiên, chỉ khoảng 35% GDP của ASEAN có thể chịu tác động từ các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên thiên nhiên.

Đồng hành cùng những tổ chức uy tín trong nước và quốc tế Trong suốt quá trình phát triển, SRA nhận được sự đồng hành và bảo trợ chuyên môn của nhiều tổ chức uy tín, trong đó, ACCA đã đóng vai trò hỗ trợ chính trong việc tư vấn xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá. Ngay từ những mùa giải đầu tiên, các chuyên gia ACCA tại Anh đã nghiên cứu các thông lệ quốc tế và xây dựng nền tảng cho bộ tiêu chí đánh giá báo cáo phát triển bền vững tại Việt Nam. Từ năm 2023, ACCA thành lập Hội đồng cố vấn khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia trực tiếp vào quá trình cập nhật tiêu chí, nhằm bảo đảm bộ tiêu chí của SRA phản ánh thực tiễn trong nước đồng thời tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu về các báo cáo phát triển bền vững chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đưa ra các quyết định hiệu quả hơn.

Hiện nay, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan - chiếm khoảng 85% GDP của ASEAN - đã cam kết áp dụng các Chuẩn mực Công bố Phát triển bền vững IFRS do Hội đồng Chuẩn mực bền vững quốc tế (ISSB) ban hành. Đây là xu hướng quan trọng mà doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động chuẩn bị để nâng cao khả năng cạnh tranh và tiếp cận các dòng vốn quốc tế.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, bộ tiêu chí SRA được rà soát và cập nhật thường niên, tích hợp các yêu cầu mới nhất về công bố thông tin ESG, quản trị rủi ro khí hậu, xác định các vấn đề trọng yếu và minh bạch dữ liệu phát triển bền vững.

Điểm nhấn SRA: Tiếp cận sâu hơn theo đặc thù ngành

Kể từ mùa giải VLCA 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống đánh giá báo cáo phát triển bền vững tại Việt Nam. Theo đó, lần đầu tiên việc đánh giá báo cáo phát triển bền vững cho các doanh nghiệp tham gia được phân thành hai nhóm chính gồm: Nhóm doanh nghiệp tài chính và Nhóm doanh nghiệp phi tài chính.

Việc phân nhóm này xuất phát từ thực tế rằng, mỗi ngành nghề có những đặc điểm hoạt động, mô hình kinh doanh, rủi ro và tác động ESG khác nhau.

Đối với các doanh nghiệp tài chính, trọng tâm đánh giá tập trung vào quản trị rủi ro ESG trong hoạt động tín dụng và đầu tư, tài trợ xanh, tài chính bền vững, quản trị danh mục đầu tư có trách nhiệm và minh bạch thông tin liên quan đến rủi ro khí hậu.

Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp phi tài chính, các tiêu chí đánh giá chú trọng hơn đến quản lý phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng, quản lý chất thải, chuỗi cung ứng bền vững, an toàn lao động và tác động xã hội.

Việc phân nhóm giúp nâng cao tính công bằng, khách quan và chính xác trong quá trình đánh giá, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tập trung công bố các thông tin mang tính trọng yếu và có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của mình.

Kiến tạo giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và thị trường vốn

Một trong những điểm nổi bật của SRA là việc tăng cường các tiêu chí đánh giá liên quan đến chất lượng dữ liệu ESG. Thay vì chỉ xem xét mức độ công bố thông tin, bộ tiêu chí ngày càng chú trọng đến khả năng đo lường, tính nhất quán, khả năng kiểm chứng và mức độ liên kết giữa các chỉ tiêu ESG với chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Các nội dung như phát thải khí nhà kính, quản trị rủi ro khí hậu, quản lý nguồn nhân lực, đa dạng và hòa nhập, chuỗi cung ứng bền vững hay quản trị doanh nghiệp ngày càng được đánh giá chuyên sâu hơn.

Đồng thời, công bố thông tin bằng tiếng Anh cũng được khuyến khích nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế, gia tăng tính minh bạch và khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp trong khu vực.

Trong bối cảnh ESG đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng đối với các quyết định đầu tư toàn cầu, SRA tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế, góp phần xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch, bền vững và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng bộ tiêu chí đánh giá và cập nhật các xu hướng mới nhất của thế giới, SRA sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình tạo dựng giá trị dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, kinh tế xanh.