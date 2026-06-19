Việt Nam đứng trước cơ hội tăng kết nối với dòng vốn quốc tế

Đón cơ hội từ dòng vốn mới

Tại phiên thảo luận về trung tâm tài chính quốc tế (IFC) trong khuôn khổ tọa đàm “Vietnam Global Capital Access: Overseas Listings, DRs and the IFC - Tiếp cận nguồn vốn toàn cầu cho Việt Nam: Niêm yết ở nước ngoài, Chứng chỉ lưu ký (DRs) và Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC)”, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ nhiều góc nhìn về cơ hội, thách thức và những điều kiện cần thiết để Việt Nam tăng cường kết nối với dòng vốn toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Richard D. McClellan - Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP. Hồ Chí Minh nhận định bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, thể hiện qua những diễn biến gần đây tại Trung Đông. Theo ông, các trung tâm tài chính trong khu vực như Dubai hay Abu Dhabi cũng đang chịu ảnh hưởng từ những diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên thảo luận về trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: Đức Thanh.

Tuy nhiên, ông cho rằng những biến động này không chỉ tạo ra thách thức mà còn mở ra cơ hội cho các trung tâm tài chính mới, đặc biệt tại châu Á. Mặc dù dòng vốn quốc tế có thể chịu tác động trong ngắn hạn, song khi tình hình ổn định trở lại, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục tìm kiếm những thị trường có tiềm năng tăng trưởng, môi trường ổn định và khả năng tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn để phân bổ nguồn vốn.

Một lợi thế khác được ông Richard D. McClellan nhấn mạnh là vị thế của một quốc gia đi sau. Nhờ đó, Việt Nam có điều kiện nghiên cứu kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính quốc tế đã hình thành trước đó, học hỏi từ những thành công cũng như những hạn chế của các mô hình đi trước để lựa chọn hướng phát triển phù hợp hơn với bối cảnh trong nước.

Ông Richard D. McClellan cho biết, Việt Nam đã có khoảng 4 năm chuẩn bị cho đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và trong thời gian đó đã từng bước hình thành các định hướng phát triển cũng như nhiều đề xuất chính sách liên quan. Qua các cuộc trao đổi với chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế, ông cho rằng mục tiêu phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam mang những đặc điểm riêng, khác với nhiều mô hình đã thành công trên thế giới.

Ông cho biết, tại các trung tâm tài chính lớn như London, New York hay Dubai, mục tiêu trọng tâm là thu hút và luân chuyển các dòng vốn quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia tăng vị thế trên thị trường tài chính toàn cầu. Trong khi đó, Việt Nam không nên nhìn nhận việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đơn thuần dưới góc độ cạnh tranh trực tiếp với những trung tâm đã phát triển như Singapore hay Hồng Kông, bởi đây đều là các thị trường đã được hình thành và hoàn thiện trong thời gian dài.

Theo ông, cơ hội của Việt Nam nằm ở tiềm năng tăng trưởng dài hạn cũng như khả năng xây dựng một mô hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế. Việt Nam hiện sở hữu nhiều lợi thế để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời có cơ hội phát triển một hệ sinh thái tài chính đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của dòng vốn toàn cầu.

Ông cũng cho rằng môi trường phát triển hiện nay đã khác đáng kể so với thời điểm nhiều trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới được hình thành. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản số và các giải pháp công nghệ tài chính đang tạo ra những cơ hội mới cho các nền kinh tế mới nổi. Việc tận dụng hiệu quả các xu hướng công nghệ này có thể giúp Việt Nam xây dựng những lợi thế cạnh tranh riêng và tạo thêm động lực cho quá trình phát triển trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới.

Tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư

Bên cạnh các yếu tố về mô hình phát triển và công nghệ, nhiều chuyên gia cũng cho rằng sự ổn định vẫn là điều kiện nền tảng để thu hút dòng vốn quốc tế. Ông Marc Knapper - cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định các nhà đầu tư toàn cầu luôn ưu tiên những thị trường có môi trường chính trị - kinh tế ổn định. Đây cũng là một trong những lý do giúp các trung tâm tài chính lớn như Hồng Kông hay Singapore duy trì sức hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế trong thời gian dài.

Theo ông Marc Knapper, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế, trong đó nổi bật là môi trường chính trị - kinh tế ổn định cùng triển vọng tăng trưởng tích cực. Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam nâng cao khả năng thu hút dòng vốn quốc tế và từng bước gia tăng vị thế trong quá trình dịch chuyển của các dòng vốn toàn cầu.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Colin Mullins - Tổng Giám đốc điều hành Công ty Quản lý quỹ Vantage Point cho biết qua những chuyến công tác và làm việc với các đối tác quốc tế, ông nhận thấy cộng đồng đầu tư đánh giá tích cực những nỗ lực cải cách của Việt Nam trong thời gian qua. Các nhà đầu tư ghi nhận sự nghiêm túc trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao chất lượng vận hành của thị trường vốn.

Ông Colin Mullins cho rằng, mặc dù vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, từ khuôn khổ pháp lý, cơ cấu thị trường cho đến các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán, nhưng phản hồi từ phía nhà đầu tư quốc tế nhìn chung đang theo hướng tích cực. Tuy nhiên, để thu hút hiệu quả dòng vốn toàn cầu, yếu tố quan trọng không chỉ là cải cách thể chế mà còn là khả năng tạo ra các cơ hội đầu tư hấp dẫn và mang lại khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.

Các chuyên gia cũng nhận định quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không thể tách rời mục tiêu phát triển một hệ sinh thái tài chính đồng bộ. Để doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh hiệu quả hơn trong dòng vốn khu vực và toàn cầu, thị trường cần tiếp tục hoàn thiện nền tảng hạ tầng, bao gồm khuôn khổ pháp lý, chuẩn mực công bố thông tin, hệ thống trung gian tài chính, năng lực xếp hạng tín nhiệm cũng như các cơ chế kết nối với nhà đầu tư quốc tế.

Theo các ý kiến tại phiên thảo luận, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nhằm thu hút dòng vốn nước ngoài mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng thị trường tài chính trong nước, tăng cường khả năng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu và tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, hiệu quả và năng lực quản trị, việc tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao chất lượng hạ tầng thị trường và tăng cường kết nối với nhà đầu tư quốc tế được xem là những điều kiện quan trọng trong quá trình phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.