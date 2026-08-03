Thị trường

Đồng bộ giải pháp bình ổn giá, giảm áp lực chi phí cho sản xuất nông nghiệp

Nguyên Phương

Nguyên Phương

13:27 | 03/08/2026
(TBTCO) - Trước tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng trong khi đầu ra nhiều nông sản thiếu ổn định, Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành giá, chính sách tài khóa và quản lý thị trường nhằm giảm chi phí đầu vào, ổn định sản xuất nông nghiệp và kiểm soát lạm phát.
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Thực hiện chính sách tài khóa để giảm chi phí đầu vào

Giá vật tư nông nghiệp tăng trong khi đầu ra nhiều nông sản thiếu ổn định là nội dung được cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Cử tri tỉnh Vĩnh Long phản ánh giá nhiều mặt hàng nông sản như lúa, cam, dừa ở mức thấp, thiếu ổn định, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu và vật liệu xây dựng liên tục tăng, gây khó khăn cho người sản xuất. Từ thực tế này, cử tri kiến nghị Nhà nước có chính sách bình ổn giá giữa đầu vào và đầu ra, đồng thời hỗ trợ tìm đầu ra cho nông sản.

Trả lời kiến nghị, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, Bộ Tài chính cho biết việc quản lý giá hiện được thực hiện theo Luật Giá năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Theo đó, giá hàng hóa, dịch vụ, trong đó có vật tư nông nghiệp và nông sản, được điều tiết theo cơ chế thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch và tôn trọng quyền tự định giá của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đồng bộ giải pháp bình ổn giá, giảm áp lực chi phí cho sản xuất nông nghiệp
Từ đầu năm 2026, giá nhiều loại vật tư nông nghiệp liên tục tăng, gây thêm áp lực chi phí cho hoạt động sản xuất của nông dân. Ảnh: Đức Thanh

Theo Bộ Tài chính, diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, biến động giá năng lượng, nguyên liệu, chi phí vận tải, tỷ giá và các yếu tố đầu vào đã tạo áp lực lớn lên mặt bằng giá trong nước. Trước tình hình đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ Tài chính đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 28/CT-TTg và ban hành Công văn số 5807/BTC-QLG yêu cầu tăng cường quản lý, bình ổn giá, xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, thao túng giá hoặc nâng khống giá bán.

Cùng với đó, Chính phủ triển khai nhiều chính sách tài khóa nhằm giảm chi phí đầu vào như miễn, giảm thuế đối với xăng dầu kết hợp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; thực hiện các chính sách về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương được giao bảo đảm nguồn cung hàng hóa. Theo Bộ Tài chính, nhờ các giải pháp này, thị trường hàng hóa trong nước vẫn cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc sốt giá diện rộng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành giá

Theo Bộ Tài chính, Luật Giá và các văn bản hướng dẫn quy định nhiều mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp như xăng dầu thành phẩm, thóc, gạo, phân đạm, phân DAP, phân NPK, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật và vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá và Danh mục kê khai giá. Thuốc thú y, xi măng, thép xây dựng và một số vật liệu xây dựng chủ yếu cũng thuộc diện kê khai giá.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương và UBND các địa phương thực hiện tiếp nhận kê khai giá theo thẩm quyền. Việc kê khai giá nhằm minh bạch các yếu tố hình thành giá, phục vụ công tác theo dõi, phân tích và dự báo thị trường, tạo cơ sở để cơ quan quản lý kịp thời điều hành khi cần thiết.

Trong điều kiện thị trường bình thường, doanh nghiệp được quyền tự định giá theo cơ chế thị trường và thực hiện kê khai giá theo quy định. Khi giá cả biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân hoặc xảy ra tình trạng khẩn cấp, các bộ quản lý chuyên ngành sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ chủ trương bình ổn giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh công tác điều hành giá, Chính phủ tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như giảm thuế nhập khẩu đối với một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi và thực hiện mua, bán hàng dự trữ quốc gia đối với thóc, gạo, hạt giống, vắc xin và hóa chất sát trùng nhằm góp phần ổn định giá nông sản.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Tài chính khẳng định tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành giá. Trọng tâm là nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát; điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ đồng bộ; điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý theo lộ trình phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục triển khai Luật Giá, tăng cường minh bạch thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giá thông qua hoàn thiện hệ thống kê khai giá điện tử, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm nâng cao hiệu quả dự báo và điều hành thị trường.

Nguyên Phương
Từ khóa:
sản xuất nông nghiệp bình ổn giá giảm áp lực chi phí giá vật tư nông nghiệp điều hành giá

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