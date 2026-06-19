Tài chính

Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính

Hà Phương

Hà Phương

13:39 | 19/06/2026
(TBTCO) - Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính nêu rõ, nghiêm cấm các hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật…
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Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1566/QĐ-BTC về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ, có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2026, thay thế Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 1/10/2020.

Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính
Nghiêm cấm truyền đưa bí mật nhà nước trên mạng máy tính (trừ mạng LAN độc lập), mạng Internet, mạng viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan. Ảnh minh họa.

Quy chế quy định việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; thu hồi văn bản điện tử bí mật nhà nước; sao, chụp; thống kê, lưu giữ, bảo quản; vận chuyển, giao, nhận; mang ra khỏi nơi lưu giữ; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; điều chỉnh độ mật; giải mật; tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; chế độ báo cáo trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính và các nội dung có liên quan khác.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Theo Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính, các hành vi bị nghiêm cấm gồm: xác định bí mật nhà nước đối với thông tin không thuộc danh mục bí mật nhà nước; soạn thảo, lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đang kết nối với mạng máy tính (trừ mạng LAN độc lập), mạng Internet, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghiêm cấm làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật.

Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân; truyền đưa bí mật nhà nước trên mạng máy tính (trừ mạng LAN độc lập), mạng Internet, mạng viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc sử dụng máy tính, thiết bị khác để soạn thảo, lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước khi chưa bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước; sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có thẩm quyền cho phép; sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để xâm phạm bí mật nhà nước; đăng tải bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên mạng Internet, mạng viễn thông cũng bị nghiêm cấm.

Chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Bộ Tài chính phân công người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Bộ. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phân công người thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước tại văn phòng hoặc đơn vị, bộ phận hành chính, tổng hợp.

Về chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Quy chế quy định, Người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi quản lý gửi Văn phòng Bộ Tài chính để tổng hợp.

Cụ thể, báo cáo định kỳ một năm một lần hoặc theo đề nghị của Bộ Công an; bo cáo đột xuất được thực hiện ngay sau khi phát hiện vụ lộ, mất bí mật nhà nước hoặc theo đề nghị của Bộ Công an.

Thời hạn chốt số liệu trong chế độ báo cáo hằng năm: tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo. Báo cáo định kỳ hằng năm gửi Văn phòng Bộ chậm nhất vào ngày 17/12 của năm báo cáo./.

Hà Phương
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