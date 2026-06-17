Tài chính

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản thấp hơn

Dương An

Dương An

[email protected]
12:02 | 17/06/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 17/6/2026, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ quý II/2026 nhằm cung cấp thông tin và trao đổi về các vấn đề được báo chí và xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực của ngành.
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Sát sao, nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Trao đổi về bối cảnh vĩ mô, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết thực tế từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình kinh tế và địa chính trị thế giới luôn có những biến động hết sức khó lường. Điều này đã tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản thấp hơn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh
Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các phóng viên, nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Thứ trưởng cũng gửi lời cảm ơn trân trọng đến các nhà báo, phóng viên đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của đất nước và ngành Tài chính.

Song, trong bối cảnh đầy thách thức đó, Đảng, Nhà nước vẫn đặt một quyết tâm rất cao và kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành Tài chính đã liên tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng thể chế theo tinh thần kiến tạo để phát triển.

Nổi bật nhất là kết quả về xây dựng thể chế khi Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp thẩm quyền và ban hành 100 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 2 luật và nghị quyết của Quốc hội, 44 nghị định của Chính phủ, 3 quyết định của Thủ tướng và 55 thông tư. Theo Thứ trưởng, đây là nỗ lực rất lớn nhằm giải quyết các vướng mắc, tạo môi trường tốt hơn để huy động và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về thu ngân sách, 5 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,341 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp Chính phủ có đủ nguồn lực đảm bảo an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Đặc biệt, trước những cú sốc từ bên ngoài như xung đột tại Trung Đông làm giá xăng dầu leo thang, Bộ Tài chính đã kiến nghị điều hành chính sách tài khóa linh hoạt và phù hợp với những điều kiện hết sức cụ thể. Cụ thể, đã áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu xăng dầu; đồng thời đề xuất hoãn, giãn thuế cho doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh tiếp cận vốn và thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn.

Nhận định khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều và có thể nảy sinh những bất cập mới chưa hình dung được, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành không được chủ quan. Bộ đã giao nhiệm vụ sát sao theo từng tiến độ công việc và áp dụng hình thức giám sát rất trực quan. "Ngay tại sảnh tầng một của Bộ Tài chính có thể thấy rõ một bảng điện tử theo dõi liên tục... Những nhiệm vụ nào của đơn vị nào có màu đỏ, tức là đơn vị đó đang bị chậm và muộn”, Thứ trưởng chia sẻ và cho biết thêm cùng với việc theo dõi là các biện pháp xử lý kịp thời của Bộ trưởng để giải quyết dứt điểm công việc.

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản thấp hơn
Toàn cảnh cuộc họp sáng 17/6. Ảnh: Đức Minh

Đối với thời gian từ nay đến cuối, khối lượng công việc của ngành Tài chính là rất lớn, đặc biệt là công tác lập pháp với gần 10 Luật sẽ trình Quốc hội tại hai Kỳ họp. Thứ trưởng bày tỏ Bộ Tài chính rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ từ các cơ quan thông tấn báo chí để có thêm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm để tạo sự chủ động

Tại cuộc họp báo, một trong những vấn đề được các phóng viên quan tâm là bài toán thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu hai con số. Trả lời báo chí, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cùng các đơn vị chuyên môn đã làm rõ chiến lược phân bổ và giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Theo đại diện Cục Thống kê, mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn. Do đó, việc giao chỉ tiêu cho các địa phương và doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện ngay từ đầu năm để tạo sự chủ động".

Qua 5 tháng đầu năm, nền kinh tế tăng trưởng tích cực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu phấn đấu, một phần do tình hình chiến sự ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đang rà soát để báo cáo Chính phủ có thể bổ sung chỉ tiêu đối với các địa phương, doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

“Ngoài các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, chúng ta sẽ thúc đẩy các động lực mới như kinh tế xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cùng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công", đại diện Cục Thống kê cho hay.

Đối với khối doanh nghiệp nhà nước, bà Nguyễn Thu Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước cho hay Bộ Tài chính - với vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu tại 20 tập đoàn, tổng công ty - đã hoàn thành việc giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp. Riêng với nhóm 7 doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, Bộ Tài chính đã tập hợp đề xuất và báo cáo Thủ tướng để giao chỉ tiêu tăng trưởng.

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước
Bà Nguyễn Thu Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước phát biểu tại họp báo. Ảnh: Đức Minh

Khái quát lại nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định lại quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Mặc dù có những khó khăn, nhưng Bộ Tài chính vẫn luôn bám sát tình hình, xây dựng các kịch bản linh hoạt và không có kịch bản nào là thấp hơn, Thứ trưởng cho hay.

Mặc dù con số nhập siêu là thực tế, song theo Thứ trưởng, phân tích cơ cấu mặt hàng cho thấy doanh nghiệp đang tranh thủ điều kiện giá cả, vận chuyển để đưa thiết bị, nguyên vật liệu về phục vụ sản xuất. Dự báo doanh số xuất khẩu cuối năm sẽ tăng trưởng mạnh, quy mô xuất nhập khẩu sẽ cân bằng trở lại và đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng của chúng ta.

Dương An
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