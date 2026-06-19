Bộ Tài chính yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 8344/BTC-KHTC về triển khai thực hiện phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất. Tại công văn, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, các đơn vị phải rà soát toàn bộ quy chế, quy định nội bộ và văn bản hướng dẫn liên quan đến quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.



Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ hiện trạng quản lý, sử dụng đối với từng cơ sở nhà, đất; xác định rõ các cơ sở sử dụng hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích, bỏ trống, dôi dư hoặc chưa đưa vào khai thác.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị khẩn trương lập, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính hoặc thay đổi mô hình tổ chức, đơn vị phải xây dựng phương án xử lý cụ thể, xác định rõ hình thức xử lý, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh tình trạng cơ sở nhà, đất dôi dư kéo dài, bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc chỉ thực hiện hình thức tạm giao, tạm quản lý trong thời gian dài gây thất thoát, lãng phí tài sản công.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với từng cơ sở nhà, đất; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý các tồn tại pháp lý, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ phụ trách về việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết trái quy định hoặc để xảy ra thất thoát, lãng phí.