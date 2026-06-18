Thúc đẩy hợp tác tài chính, kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga thực chất, hiệu quả

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Maxim Reshetnikov đã đánh giá toàn diện tình hình hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương thời gian qua, đồng thời thảo luận sâu rộng về các định hướng, giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn tại buổi hội đàm. Ảnh: Đức Tiến

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, việc tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư càng có ý nghĩa then chốt, là nền tảng vững chắc để củng cố quan hệ song phương.

Hai Bộ trưởng cùng ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác thời gian qua, đặc biệt là các dự án biểu tượng, mang tính chiến lược trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Tính đến 31/5/2026, Nga đầu tư vào Việt Nam với 223 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 996,4 triệu USD. Việt Nam đầu tư vào Nga với 19 dự án, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 1,64 tỷ USD. Kim ngạch hai chiều có sự tăng trưởng. Nga xuất khẩu chủ lực sang Việt Nam các mặt hàng phân bón, kali; ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu mạnh các mặt hàng dệt may và cà phê.

Mặc dù bức tranh đầu tư và thương mại song phương giữa hai nước đạt được những kết quả nhất định, song hai Bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận kim ngạch thương mại và quy mô đầu tư hiện tại vẫn còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn cũng như tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Để tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ, Bộ trưởng Maxim Reshetnikov đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính Việt Nam và mong muốn phía Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn Nga đầu tư tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Nga.

Đặc biệt, Bộ trưởng Reshetnikov đã dẫn chứng trường hợp Tập đoàn Shinec đã nộp hồ sơ, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Việt Nam đồng hành, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để sớm hiện thực hóa các dự án đầu tư tại Nga.

Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga Maxim Reshetnikov tại buổi hội đàm. Ảnh: Đức Tiến

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai Bộ trưởng đã thảo luận sâu về các giải pháp liên quan tới: Cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư, Bộ trưởng Reshetnikov cho biết đang tích cực thu hút dòng vốn nước ngoài thông qua việc thành lập nhiều Khu kinh tế đặc biệt (SEZ) trên cả nước với các ưu đãi hấp dẫn về thuế, hải quan và thủ tục hành chính, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Việt Nam.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh quyết tâm tập trung tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, đặc biệt là vấn đề thanh toán quốc tế, nhằm khơi thông dòng chảy thương mại và tăng cường trao đổi hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Maxim Reshetnikov thông báo kế hoạch dự kiến sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 9 - 10/2026 để trực tiếp thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự buổi hội đàm. Ảnh: Đức Tiến

Một trong những kết quả nổi bật của cuộc hội đàm là việc hai Bộ trưởng hoan nghênh cấp kỹ thuật của hai bên đã tích cực hoàn thiện dự thảo Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm thiết lập một cơ chế hợp tác chính thức, lâu dài. Hai bên nhất trí sẽ sớm hoàn tất thủ tục để tiến hành ký kết trong thời gian sớm nhất, sau đó sẽ cụ thể hóa bằng một Chương trình hành động chung về trao đổi chính sách, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Maxim Reshetnikov khẳng định Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực thế mạnh, như: Hiện đại hóa quản lý thuế bằng AI: Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ về hệ thống thu thuế điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) mà Nga đang vận hành rất hiệu quả.

Khuyến khích quảng bá, xúc tiến du lịch, đơn giản hóa thủ tục thị thực và tăng cường kết nối hàng không để thúc đẩy giao lưu dòng khách giữa hai nước.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Đức Tiến

Nga có nhu cầu lớn về lao động có tay nghề của Việt Nam trong các ngành xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến; đề nghị hai bên xây dựng thỏa thuận hợp tác bài bản, minh bạch và bảo đảm tối đa quyền lợi cho người lao động.

Phản hồi các đề xuất từ phía bạn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ sự hoan nghênh đối với những hỗ trợ từ phía Nga, đặc biệt là kinh nghiệm xây dựng hệ thống thu thuế điện tử và hợp tác hải quan nhằm kết nối dữ liệu, giúp Việt Nam tận dụng tối đa lợi ích từ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU). Đối với các đề xuất về thúc đẩy du lịch và hợp tác lao động, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận và cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, triển khai.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga để hiện thực hóa các thỏa thuận đạt được.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Maxim Reshetnikov cùng thành viên tham dự cuộc hội đàm chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Tiến

Cuộc hội đàm thành công tốt đẹp đã mở ra những kỳ vọng mới, góp phần đưa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.