Chi phí xây nhà ở cho người lao động doanh nghiệp được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định 10 nhóm thu nhập khác nhau thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương thì theo Luật Thuế thu nhập cá nhân gồm 3 nhóm: 1) tiền lương, tiền công; 2) tiền thu lao và các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức; 3) các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ một số khoản phụ cấp được miễn thuế.

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026) quy định không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp người lao động được hưởng lợi ích từ nhà ở do người sử dụng lao động xây cho người lao động. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tuy nhiên, để hỗ trợ cho người lao động trong việc tiếp cận nhà nhà, pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, cung cấp chỗ ở ổn định, lâu dài cho nhân viên, góp phần thu hút lao động và phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026) quy định không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp người lao động được hưởng lợi ích từ nhà ở do người sử dụng lao động xây cho người lao động đang làm việc tại đơn vị, bao gồm cả tiền điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không giới hạn đối tượng là chỉ áp dụng cho nhà ở xây cho người lao động ở khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như quy định hiện hành. Các khoản chi phí xây nhà cho người lao động doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Việc thực hiện các quy định này sẽ góp phần thực hiện chính sách phát triển nhà ở cho người lao động, thúc đẩy người sử dụng lao động xây nhà cho người lao động sử dụng, thể hiện sự chia sẻ của nhà nước và người dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở cho thuê trong nước./.