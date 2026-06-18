Tài chính

VACPA và ICAEW gia hạn hợp tác chiến lược: Nâng tầm chuẩn mực ngành kiểm toán Việt Nam lên tầm cao mới

Đức Minh

Đức Minh

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07:52 | 18/06/2026
(TBTCO) - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa chính thức ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) lần thứ 4 cho giai đoạn 2026 - 2031. Sự kiện này không chỉ khẳng định mối quan hệ bền chặt hơn 15 năm qua mà còn mở ra chương mới trong việc quốc tế hóa nhân lực ngành kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.
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Tham dự lễ ký kết, về phía VACPA có bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính), PGS. TS Trần Văn Tá - Chủ tịch danh dự (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính). Về phía ICAEW có sự hiện diện của bà Elaine Hong - Giám đốc khu vực Đông Nam Á và bà Đặng Mai Trang - Trưởng đại diện tại Việt Nam.

VACPA và ICAEW gia hạn hợp tác chiến lược: Nâng tầm chuẩn mực ngành kiểm toán Việt Nam lên tầm cao mới
Chủ tịch VACPA Vũ Thị Mai và bà Elaine Hong - Giám đốc khu vực Đông Nam Á của ICAEW ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Ngọc Anh

Trong khuôn khổ MOU giai đoạn 2026 - 2031, hai tổ chức cam kết tăng cường trao đổi thông tin, cập nhật các xu hướng phát triển mới nhất của ngành nghề trong nước và quốc tế. Trọng tâm hợp tác sẽ hướng tới các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên và cộng đồng tài chính:

Tổ chức chuỗi hội thảo chuyên môn trực tuyến kết nối trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành của ICAEW tại Vương quốc Anh.

Phối hợp biên dịch các tài liệu chuyên môn của ICAEW sang tiếng Việt nhằm phục vụ hội viên VACPA, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho giảng viên, sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế.

Xem xét các chương trình cập nhật kiến thức chuyên sâu dành riêng cho giảng viên, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn hành nghề.

VACPA và ICAEW gia hạn hợp tác chiến lược: Nâng tầm chuẩn mực ngành kiểm toán Việt Nam lên tầm cao mới
Việc gia hạn MOU lần thứ 4 này không chỉ là sự kế thừa mà là một bước nhảy vọt chiến lược, hứa hẹn sẽ cung cấp cho thị trường tài chính Việt Nam đội ngũ kiểm toán viên có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VACPA Vũ Thị Mai nhấn mạnh, hành trình hơn 15 năm đồng hành giữa hai bên đã mang lại những quả ngọt rõ rệt. ICAEW đã hỗ trợ VACPA xây dựng thư viện điện tử (E-book), tài trợ trang thiết bị công nghệ và chia sẻ sâu sắc kinh nghiệm quản lý hội viên, quản lý ngành. Mục tiêu lớn hơn là hướng đến sự thừa nhận toàn diện của các cơ quan quản lý nhà nước đối với vị thế của hội nghề nghiệp chuyên nghiệp.

Đại diện cho ICAEW, bà Elaine Hong đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của hai bên, đặc biệt là việc tiên phong đưa các nội dung đào tạo đạo đức nghề nghiệp trực quan vào Việt Nam. Các bộ phim đào tạo độc quyền của ICAEW như “False Assurance” (về quản trị doanh nghiệp) hay “Without Question” (về thái độ hoài nghi nghề nghiệp) đã trở thành điểm sáng, nhận được sự hưởng ứng lớn từ các kiểm toán viên Việt Nam.

“Cần đưa mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới và toàn diện hơn.” - PGS. TS Trần Văn Tá, Chủ tịch danh dự VACPA, người đã đặt nền móng cho mối lương duyên này từ năm 2011, kỳ vọng.

Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã thảo luận sâu về lộ trình hiện thực hóa các cam kết. Bên cạnh kế hoạch thường niên, VACPA và ICAEW sẽ tập trung vào các bài toán mang tính thời đại: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Phát triển bền vững (ESG) – xu hướng bắt buộc của ngành tài chính toàn cầu. Xây dựng quy trình học, thi và xem xét chính sách miễn giảm môn học các chứng chỉ quốc tế của ICAEW dành riêng cho hội viên VACPA. Nghiên cứu kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các đơn vị hoạt động tại các Trung tâm tài chính quốc tế = đón đầu làn sóng dịch chuyển dòng vốn vào Việt Nam.

Đức Minh
Từ khóa:
hợp tác chiến lược Nâng tầm chuẩn mực Mối quan hệ bền chặt Quốc tế hóa nhân lực Tăng cường trao đổi thông tin Hội thảo chuyên môn trực tuyến vacpa bà vũ thị mai ông trần văn tá kiểm toán

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