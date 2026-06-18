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Tỷ giá USD hôm nay (18/6): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY vượt 100 điểm sau cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:41 | 18/06/2026
(TBTCO) - Sáng 18/6, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.173 đồng, giảm 2 đồng. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng lên 100,4 điểm sau khi Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75% và tái khẳng định mục tiêu ổn định giá cả là ưu tiên xuyên suốt trong điều hành chính sách tiền tệ.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 18/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.173 đồng, giảm nhẹ 2 đồng sau phiên tăng mạnh 10 đồng phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh tăng tương ứng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.914,35 - 26.431,65 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh 26.400 - 26.420 VND/USD, vẫn duy trì mặt bằng giao dịch thấp hơn kênh chính thức tại các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.083 - 26.433 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 10 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.113 - 26.433 VND/USD, tăng 10 đồng ở cả chiều mua và bán.

ACB niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.110 - 26.433 VND/USD, trong đó giá mua tăng 30 đồng và giá bán tăng 10 đồng. Trong khi đó, MSB là ngân hàng duy nhất điều chỉnh giảm giá mua USD 15 đồng xuống 26.080 VND/USD, còn giá bán vẫn tăng 10 đồng lên 26.433 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 17/6 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (18/6): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY vượt 100 điểm sau cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tại Vietcombank đạt 29.774,5 - 31.344,2 VND/EUR, tăng lần lượt 86,4 đồng và 90,9 đồng ở chiều mua và bán. Tại BIDV, tỷ giá EUR tăng 85 đồng chiều mua và 89 đồng chiều bán, lên 30.052 - 31.439 VND/EUR. ACB điều chỉnh tăng 35 đồng ở cả hai chiều, đưa tỷ giá lên 29.936 - 31.258 VND/EUR. Tại MSB, tỷ giá EUR tăng 63 đồng chiều mua và 97 đồng chiều bán, đạt 29.577 - 31.334 VND/EUR.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 100,27 điểm, giảm nhẹ 0,12% sau cú bật mạnh phiên vừa qua. Trong khi đó, các cặp tỷ giá chủ chốt trên thị trường ngoại hối tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý.

Chỉ số DXY tăng mạnh lên 100,4 điểm trong phiên thứ tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định chính sách tiền tệ tháng 6. Đúng như dự báo của thị trường, Fed giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,5% - 3,75% tại cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kevin Warsh.

Các quan chức Fed phát tín hiệu rằng khả năng tăng lãi suất vẫn được đặt trên bàn cân, khi cơ quan này tiếp tục đánh giá tác động của xung đột Iran và diễn biến giá năng lượng đối với lạm phát.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau quyết định chính sách, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh rằng mục tiêu ổn định giá cả sẽ tiếp tục là nguyên tắc điều hành xuyên suốt của ngân hàng trung ương. Thông điệp này được thị trường đánh giá là mang tính thận trọng và nghiêng về hướng kiểm soát lạm phát hơn là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Nếu như các dự báo trước đây vẫn để ngỏ khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay, các dự báo mới đã loại bỏ hoàn toàn kịch bản đó. Thay vào đó, nhiều thành viên cho rằng lãi suất có thể cần duy trì ở mức hiện tại lâu hơn dự kiến, thậm chí khả năng tăng lãi suất đã được đưa trở lại bàn thảo luận. Trong 18 thành viên gửi dự báo lãi suất, có tới 9 thành viên FOMC dự báo nâng lãi suất trong năm nay.phần lớn các đợt cắt giảm, nếu diễn ra, hiện được đẩy lùi sang giai đoạn 2027 - 2028.

Lập trường giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn phát tín hiệu cứng rắn của Fed đã hỗ trợ đồng USD tăng giá, đồng thời có thể hạn chế đà tăng của các đồng tiền chủ chốt khác so với đồng bạc xanh trong thời gian tới.

Ở diễn biến khác, đồng yên Nhật Bản (JPY) vẫn chịu áp lực giảm giá dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa nâng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm lên 1%, mức cao nhất trong hơn ba thập kỷ. Nguyên nhân là quyết định này đã được thị trường dự báo từ trước và không đi kèm tín hiệu cho thấy BoJ sẽ đẩy nhanh chu kỳ thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới.

Các nhà phân tích nhận định những quyết định chính sách gần đây của các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10, bao gồm cả đợt tăng lãi suất của BoJ, chưa tạo ra biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối.

Lộ trình thắt chặt thận trọng của BoJ chưa đủ để tạo động lực tăng giá bền vững cho đồng yên, rủi ro can thiệp tỷ giá từ phía nhà chức trách Nhật Bản sẽ tiếp tục hiện hữu nếu đồng yên suy yếu quá mạnh./.

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Cập nhật: 19/06/2026 00:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80