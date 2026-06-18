Ngày 18/6: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Giá bạc trong nước hôm nay giảm. Ảnh: congthuong.vn

Cập nhật lúc 9h ngày 18/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.622.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.703.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.645.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.727.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.622.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.703.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.622.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.085.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 69.919.825 đồng/lượng (mua vào) và 72.079.820 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h ngày 18/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h ngày 18/6, giá bạc giao ngay ở mức 69,3770 USD/ounce, tăng 1,4635% so với hôm qua.

Theo Trading Economics, bạc giao dịch quanh mốc hơn 69 USD/ounce trong ngày thứ Tư và đã tăng khoảng 3% trong tuần này khi giới đầu tư kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà phân tích dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75%. Tuy nhiên, điều mà thị trường đặc biệt quan tâm là những tín hiệu về lộ trình chính sách trong thời gian tới.

Bạc là loại tài sản nhạy cảm với lãi suất. Khi kỳ vọng giảm lãi suất gia tăng hoặc đồng USD suy yếu, giá bạc thường được hỗ trợ do chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý giảm xuống.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, ngưỡng 70 USD/ounce hiện đóng vai trò là vùng giá then chốt của thị trường. Việc bạc vẫn giữ được các mốc hỗ trợ quan trọng trong dài hạn cho thấy xu hướng tăng chủ đạo chưa bị ảnh hưởng đáng kể.

Đánh giá về triển vọng ngắn hạn, ông Lewis cho rằng nếu lực mua được duy trì, giá bạc có thể tiến tới vùng 74 - 75 USD/ounce trong thời gian tới. Ngược lại, trường hợp áp lực bán gia tăng, kim loại quý này có khả năng lùi về khu vực 63 - 64 USD/ounce trước khi hình thành mặt bằng hỗ trợ mới./.