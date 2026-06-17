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Ngày 17/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg

06:55 | 17/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (17/6) không có biến động mới tại các địa phương khảo sát. Sau những phiên điều chỉnh giảm liên tiếp tại một số khu vực, thị trường heo hơi cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
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Ngày 17/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay không có biến động mới tại các địa phương khảo sát. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang tại tất cả các địa phương. Các tỉnh gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm duy trì ổn định. Theo đó, giá heo tại Thanh Hóa duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nghệ An và Hà Tĩnh giữ nguyên mức 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Quảng Trị giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Huế và Lâm Đồng duy trì mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giữ mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cà Mau tiếp tục duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhùn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh giá. Mức giá thấp nhất 62.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại Cà Mau, trong khi mức cao nhất 68.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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