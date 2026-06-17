Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 17/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.175 đồng, tăng 10 đồng so với phiên trước. Đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 10/2025 và cũng là đỉnh trong khoảng 9 tháng trở lại đây. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh tăng tương ứng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.916,25 - 26.433,75 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh 26.400 - 26.420 VND/USD, tăng 40 đồng hai chiều so với phiên trước, vẫn duy trì mặt bằng giao dịch thấp hơn kênh chính thức tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.073 VND/USD mua vào và 26.423 VND/USD bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 26.103 - 26.423 VND/USD, cũng đi ngang. Trong khi đó, ACB điều chỉnh tăng 10 đồng chiều mua vào lên 26.080 VND/USD, giữ nguyên chiều bán ra ở mức 26.423 VND/USD. Tại MSB, tỷ giá USD mua vào tăng 5 đồng lên 26.095 VND/USD, còn chiều bán ra ổn định ở mức 26.423 VND/USD. Nhìn chung, tỷ giá USD tại các ngân hàng tương đối ổn định, chỉ xuất hiện một số điều chỉnh nhẹ ở chiều mua vào. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 16/6 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tại Vietcombank giảm mạnh, xuống còn 29.688,1 - 31.253,3 VND/EUR, tương ứng giảm 24,3 đồng chiều mua vào và 25,5 đồng chiều bán ra. BIDV ghi nhận mức giảm sâu hơn khi tỷ giá EUR mua vào - bán ra lùi 43 đồng ở cả hai chiều, còn 29.967 - 31.350 VND/EUR.

Ngược lại, ACB là ngân hàng duy nhất tăng tỷ giá EUR, với mức tăng 11 đồng chiều mua vào và 12 đồng chiều bán ra, lên 29.901 - 31.223 VND/EUR. Tại MSB, tỷ giá EUR giảm 23 đồng chiều mua vào và 19 đồng chiều bán ra, xuống còn 29.514 - 31.237 VND/EUR. Diễn biến này cho thấy đồng EUR suy yếu tại phần lớn ngân hàng thương mại.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,51 điểm, giảm 0,03%, cho thấy đồng USD suy yếu nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt. Tỷ giá USD/EUR ở mức 0,861, giảm 0,06%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7445, giảm 0,04%; tỷ giá JPY/USD ở mức 160,33, giảm 0,06%, phản ánh đồng yên Nhật mạnh lên nhẹ so với USD. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7565.