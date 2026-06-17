Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 17/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.175 đồng, tăng 10 đồng so với phiên trước. Đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 10/2025 và cũng là đỉnh trong khoảng 9 tháng trở lại đây. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh tăng tương ứng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm.
Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.916,25 - 26.433,75 VND/USD.
Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh 26.400 - 26.420 VND/USD, tăng 40 đồng hai chiều so với phiên trước, vẫn duy trì mặt bằng giao dịch thấp hơn kênh chính thức tại các ngân hàng thương mại.
Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.073 VND/USD mua vào và 26.423 VND/USD bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 26.103 - 26.423 VND/USD, cũng đi ngang.
Trong khi đó, ACB điều chỉnh tăng 10 đồng chiều mua vào lên 26.080 VND/USD, giữ nguyên chiều bán ra ở mức 26.423 VND/USD. Tại MSB, tỷ giá USD mua vào tăng 5 đồng lên 26.095 VND/USD, còn chiều bán ra ổn định ở mức 26.423 VND/USD. Nhìn chung, tỷ giá USD tại các ngân hàng tương đối ổn định, chỉ xuất hiện một số điều chỉnh nhẹ ở chiều mua vào.
Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 16/6 như sau:
|Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.
Tỷ giá EUR tại Vietcombank giảm mạnh, xuống còn 29.688,1 - 31.253,3 VND/EUR, tương ứng giảm 24,3 đồng chiều mua vào và 25,5 đồng chiều bán ra. BIDV ghi nhận mức giảm sâu hơn khi tỷ giá EUR mua vào - bán ra lùi 43 đồng ở cả hai chiều, còn 29.967 - 31.350 VND/EUR.
Ngược lại, ACB là ngân hàng duy nhất tăng tỷ giá EUR, với mức tăng 11 đồng chiều mua vào và 12 đồng chiều bán ra, lên 29.901 - 31.223 VND/EUR. Tại MSB, tỷ giá EUR giảm 23 đồng chiều mua vào và 19 đồng chiều bán ra, xuống còn 29.514 - 31.237 VND/EUR. Diễn biến này cho thấy đồng EUR suy yếu tại phần lớn ngân hàng thương mại.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,51 điểm, giảm 0,03%, cho thấy đồng USD suy yếu nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt. Tỷ giá USD/EUR ở mức 0,861, giảm 0,06%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7445, giảm 0,04%; tỷ giá JPY/USD ở mức 160,33, giảm 0,06%, phản ánh đồng yên Nhật mạnh lên nhẹ so với USD. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7565.
Hiện thị trường đang chờ thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận Mỹ - Iran, đặc biệt liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và khả năng khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Dù vậy, tâm điểm của thị trường ngoại hối đã chuyển từ tác động ban đầu của thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran sang loạt cuộc họp chính sách quan trọng của các ngân hàng trung ương trong tuần này, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Mặc dù thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran, cùng triển vọng mở lại eo biển Hormuz, đã giúp cải thiện khẩu vị rủi ro toàn cầu và kéo giá dầu giảm mạnh, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chỉ điều chỉnh giảm nhẹ. Điều này cho thấy giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước khả năng Fed phát đi tín hiệu cứng rắn hơn dự kiến trong cuộc họp sắp tới.
Đối với Fed, thị trường gần như chắc chắn cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong cuộc họp ngày 16 - 17/6. Tuy nhiên, nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot) cập nhật. Nhiều chuyên gia nhận định rủi ro Fed phát tín hiệu thắt chặt hơn đang cao hơn khả năng phát tín hiệu nới lỏng, nhất là khi kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng tăng trưởng tương đối tốt so với nhiều nền kinh tế lớn khác.
Đối với đồng bảng Anh, tỷ giá GBP/USD gần như đi ngang trước thềm cuộc họp chính sách của BoE ngày 18/6. Sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất vào tuần trước nhằm ứng phó áp lực lạm phát, thị trường hiện kỳ vọng BoE sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ năm.
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BoJ nâng lãi suất lên cao nhất 31 năm, JPY/USD vẫn quanh ngưỡng 160
Tại Nhật Bản, BoJ vừa nâng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường khá thận trọng do động thái này đã được dự báo từ trước. Giới đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào tốc độ thắt chặt chính sách trong thời gian tới, thay vì bản thân quyết định tăng lãi suất.
Sau quyết định của BoJ, tỷ giá JPY/USD hầu như không biến động đáng kể. Đồng yên Nhật vẫn dao động gần ngưỡng tâm lý quan trọng 160 JPY/USD, cho thấy thị trường chưa thực sự tin rằng việc nâng lãi suất lần này sẽ đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều rõ nét cho đồng tiền Nhật Bản trong ngắn hạn./.