Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Ảnh: Alltech

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Các tỉnh gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Nghệ An và Hà Tĩnh cùng lùi về mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo tại Quảng Trị giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg. Huế và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại các địa phương trên cùng lùi về mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long tiếp tục giữ mức 63.000 đồng/kg. Cà Mau duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc vẫn giữ trạng thái ổn định.

Sau các phiên điều chỉnh giảm liên tiếp, mặt bằng giá heo hơi cả nước hiện đang dao động ở mức thấp hơn tại nhiều khu vực. Mức giá thấp nhất 62.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Cà Mau, còn mức cao nhất 68.000 đồng/kg vẫn xuất hiện tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên./.