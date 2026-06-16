Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 16/6, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.165 đồng, giữ nguyên so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không biến động.
Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.906,75 - 26.423,25 VND/USD.
Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh 26.300 - 26.320 VND/USD, vẫn duy trì mặt bằng giao dịch thấp hơn kênh chính thức tại các ngân hàng thương mại.
Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm ở chiều mua và tăng ở chiều bán. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.073 - 26.423 VND/USD, giảm 19 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.103 - 26.423 VND/USD, giảm 29 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán.
Tỷ giá USD tại ACB là 26.070 - 26.423 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán. Trong khi đó, MSB niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.090 - 26.423 VND/USD, giảm mạnh nhất 51 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán.
Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 15/6 như sau:
|Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.
Tỷ giá EUR đồng loạt tăng tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 29.712,3 - 31.278,8 VND/EUR, tăng 25 đồng chiều mua và 26,4 đồng chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá EUR được niêm yết 30.010 - 31.393 VND/EUR, tăng 21 đồng chiều mua và 68 đồng chiều bán. ACB niêm yết tỷ giá EUR ở mức 29.890 - 31.211 VND/EUR, tăng lần lượt 29 đồng và 30 đồng. Trong khi đó, MSB ghi nhận mức tăng mạnh nhất với tỷ giá EUR ở mức 29.537 - 31.256 VND/EUR, tăng 43 đồng chiều mua và 53 đồng chiều bán.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,63 điểm, đi ngang so với phiên trước. Trong khi đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8627 EUR/USD, giảm 0,02%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7455 GBP/USD, giảm 0,01%, phản ánh đồng euro và bảng Anh tăng nhẹ so với USD.
Tỷ giá JPY/USD ở mức 160,13 JPY/USD, giảm 0,11%, cho thấy đồng yên Nhật phục hồi nhẹ. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY giữ nguyên ở 6,7571 CNY/USD.
Trong bối cảnh đồng USD suy yếu và thị trường kỳ vọng vào cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu đang được cải thiện đáng kể.
Động lực chính đến từ thông tin Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại như một phần của thỏa thuận, trong khi phía Iran cũng xác nhận thông tin này. Theo một số nguồn tin truyền thông, lệnh ngừng bắn đã được áp dụng từ tháng 4 nhiều khả năng sẽ tiếp tục được gia hạn để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa hai bên.
Diễn biến tích cực về địa chính trị đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Giá dầu giảm mạnh do kỳ vọng việc tái mở cửa eo biển Hormuz sẽ giúp khôi phục dòng chảy năng lượng toàn cầu và giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
Đồng USD suy yếu giúp các tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Giới đầu tư hiện cũng theo dõi sát các số liệu kinh tế Mỹ và tâm điểm vẫn là cuộc họp chính sách của Fed trong tuần này, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất thời gian tới.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được thị trường dự báo rộng rãi sẽ nâng lãi suất sau cuộc họp chính sách diễn ra trong hai ngày 15 - 16/6. BOJ nhiều khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chính sách từ 0,75% lên 1%, trong bối cảnh áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.
Nếu được thông qua, đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ tư kể từ khi BOJ chấm dứt chính sách lãi suất siêu thấp vào năm 2024, đồng thời đưa lãi suất của Nhật Bản lên mức cao nhất kể từ năm 1995.
Ngân hàng TD Securities (Canada) nhận định các rủi ro hiện đang nghiêng về kịch bản Nhật Bản sẽ trì hoãn việc can thiệp thị trường ngoại hối lâu hơn dự kiến, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất sắp tới của BoJ.
Nếu tỷ giá JPY/USD tiếp tục tăng lên ngưỡng 162 JPY/USD ngay cả sau khi BoJ được kỳ vọng nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, diễn biến này sẽ bắt đầu tạo đủ điều kiện để Bộ Tài chính Nhật Bản xem xét can thiệp nhằm hỗ trợ đồng yên./.