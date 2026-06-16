Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 16/6, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.165 đồng, giữ nguyên so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không biến động.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.906,75 - 26.423,25 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh 26.300 - 26.320 VND/USD, vẫn duy trì mặt bằng giao dịch thấp hơn kênh chính thức tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm ở chiều mua và tăng ở chiều bán. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.073 - 26.423 VND/USD, giảm 19 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.103 - 26.423 VND/USD, giảm 29 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán. Tỷ giá USD tại ACB là 26.070 - 26.423 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán. Trong khi đó, MSB niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.090 - 26.423 VND/USD, giảm mạnh nhất 51 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 15/6 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR đồng loạt tăng tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 29.712,3 - 31.278,8 VND/EUR, tăng 25 đồng chiều mua và 26,4 đồng chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá EUR được niêm yết 30.010 - 31.393 VND/EUR, tăng 21 đồng chiều mua và 68 đồng chiều bán. ACB niêm yết tỷ giá EUR ở mức 29.890 - 31.211 VND/EUR, tăng lần lượt 29 đồng và 30 đồng. Trong khi đó, MSB ghi nhận mức tăng mạnh nhất với tỷ giá EUR ở mức 29.537 - 31.256 VND/EUR, tăng 43 đồng chiều mua và 53 đồng chiều bán.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,63 điểm, đi ngang so với phiên trước. Trong khi đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8627 EUR/USD, giảm 0,02%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7455 GBP/USD, giảm 0,01%, phản ánh đồng euro và bảng Anh tăng nhẹ so với USD.

Tỷ giá JPY/USD ở mức 160,13 JPY/USD, giảm 0,11%, cho thấy đồng yên Nhật phục hồi nhẹ. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY giữ nguyên ở 6,7571 CNY/USD.