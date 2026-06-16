Ngày 16/6: Giá bạc suy giảm sau chuỗi tăng mạnh 3 phiên liên tiếp

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt suy giảm. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h30 ngày 16/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.621.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.702.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.672.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.755.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.621.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.702.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.621.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.084.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 69.893.159 đồng/lượng (mua vào) và 72.053.153 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h30 ngày 16/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h30 ngày 16/6, giá bạc giao ngay ở mức 69,2510 USD/ounce, giảm 1,03% so với hôm qua.

Biên độ dao động trong ngày nằm trong khoảng 68,89 - 69,25 USD/ounce, cho thấy thị trường vẫn giữ vùng giá cao dù không còn tăng mạnh. Điều này phản ánh xu hướng tích lũy sau giai đoạn tăng nóng. Trong ngắn hạn, giá bạc có thể tiếp tục dao động quanh vùng 68 - 69 USD/ounce.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá bạc thế giới giảm là sự phục hồi của đồng USD cùng với đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Lãi suất cao thường tạo áp lực đối với các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, thị trường bạc hiện đang giao dịch quanh vùng giá mang tính quyết định khi giới đầu tư vẫn chờ đợi thêm các tín hiệu rõ ràng để xác định xu hướng tiếp theo.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Lewis tiếp tục đánh giá tích cực đối với triển vọng của bạc. Ông cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu sẽ tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá trong thời gian tới. Dẫu vậy, vị chuyên gia cũng cảnh báo giá bạc có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh nếu lợi suất trái phiếu và mặt bằng lãi suất tại Mỹ tiếp tục tăng cao./.