Chính phủ sẽ chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật

Sáng 16/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng và kết nối hành động trong toàn hệ thống chính trị để triển khai thống nhất, đồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013

Phát biểu khai mạc và quán triệt nội dung Kết luận số 17-KL/TW, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng đại nhưng cũng hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, và sự đồng lòng, vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.

Chính vì vậy, hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng và kết nối hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với việc triển khai thống nhất, đồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, theo đó, mục tiêu của công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI là tạo lập khung khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031. Đồng thời, từng bước xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khả thi, mở đường cho kiến tạo phát triển. Kết quả của công tác lập pháp nhiệm kỳ này sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng thể chế phát triển của đất nước, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045 mà Đảng ta đã đề ra.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ công tác lập pháp sẽ tập trung vào ba nhóm vấn đề trọng tâm:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế tổ chức và vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuẩn bị triển khai nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Hai là, tập trung hoàn thiện thể chế phát triển, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Điểm mới nổi bật là phải chủ động tạo lập hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, phương thức quản trị mới và các động lực tăng trưởng mới, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ba là, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao vị thế quốc gia. Việc hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị sáng 16/6.

136 nhiệm vụ cần hoàn thành trong năm 2026, 2027

Trình bày một số nội dung cơ bản của Đề án, Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 và yêu cầu, nội dung xây dựng kế hoạch triển khai của các cơ quan, tổ chức; các giải pháp bảo đảm thực hiện Đề án, Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Đề án xác định 08 định hướng lập pháp trọng tâm gắn với 171 nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ.

Các định hướng này bao phủ toàn diện từ đột phá phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số quốc gia; xác lập mô hình tăng trưởng mới; phát triển mạnh mẽ văn hóa, giáo dục; quản lý phát triển xã hội bền vững; đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Về Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16, Kế hoạch xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện để cụ thể hóa nhiệm vụ được giao trong Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án (trong đó, có 2 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại 5 nhiệm vụ cần được khẩn trương thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI).

Trên cơ sở Đề án, Kế hoạch số 64 xác định 192 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, trong đó 187 nhiệm vụ do Chính phủ, các cơ quan ngoài Quốc hội chủ trì. Đáng chú ý, có tới 136/192 nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện để hoàn thành trong năm 2026 và 2027, chiếm hơn 70% tổng số nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ.

Trong đó, có việc nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013. Nhiệm vụ này sẽ được triển khai thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Kế hoạch 64 yêu cầu, trước ngày 30/6/2026, các cơ quan có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Đề án và Kế hoạch số 64, kèm theo yêu cầu về nội dung cụ thể của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong đó, phần lớn các nhiệm vụ lập pháp do Chính phủ chủ trì thực hiện, các cơ quan của Quốc hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Ngoài ra, một số cơ quan của Quốc hội cũng được phân công thực hiện một số nhiệm vụ lập pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì thực hiện.

Kèm theo Kế hoạch có 3 phụ lục, nêu rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức đối với việc tổ chức nghiên cứu, rà soát, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện đối với từng nhiệm vụ lập pháp và tiến độ hoàn thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết nhiệm vụ của Quốc hội khóa XVI có khối lượng lập pháp rất lớn, yêu cầu rất cao và thời gian rất gấp. Trong tổng số 192 nhiệm vụ lập pháp thì Chính phủ được giao là 171 nhiệm vụ. “Chính phủ cho rằng đây là các nhiệm vụ rất nặng nề, đồng thời cũng là cơ hội để đổi mới thực chất công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ” - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng bộ, từng ngành, là công cụ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển và nâng cao năng lực quản trị của quốc gia. Với tinh thần đó, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo năm nhiệm vụ trọng tâm.

Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ, kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó. Đặc biệt, từ quý III/2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Đồng thời, Chính phủ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ mới vào quy trình hoạch định, xây dựng pháp luật.