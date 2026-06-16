Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông tin, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc tỉnh quản lý từ khi sáp nhập tỉnh tính đến thời điểm giữa tháng 6/2026 là 1.132 cơ sở.

Đến nay, 573 cơ sở được bố trí sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao, mục đích công cộng khác.

Số cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại là 559 cơ sở nhà, đất chủ yếu là các điểm trường nhỏ, lẻ tại các xã, dôi dư do chuyển học sinh về điểm trường chính. Số lượng này UBND tỉnh Gia Lai đã phương án khai thác, xử lý.

Theo đó, 380 cơ sở nhà, đất có diện tích đất nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, các cơ sở nhà, đất là các điểm trường trên địa bàn các xã, phường được quy hoạch và thực hiện giao đất ở.

Nhiều trụ sở cơ quan nhà nước tại trung tâm TP. Pleiku cũ được tỉnh Gia Lai tạo nguồn dự trữ phục vụ bố trí cho các nhu cầu cần thiết khác sau này.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, việc giao đất ở vừa giúp đẩy nhanh tiến độ khai thác tài sản dôi dư, vừa sẽ làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước để tái đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công cộng thiết yếu khác phục vụ cho nhu cầu của người dân.

Trong khi đó, 44 cơ sở nhà, đất có diện tích đất lớn, các cơ sở có diện tích đất được quy hoạch với các khu đất liền kề để thực hiện dự án đầu tư, có lợi thế về vị trí trung tâm tại các xã, phường nên đề nghị cho thuê đất để kêu gọi đầu tư dự án, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai còn tạo nguồn dự trữ đối với 135 cơ sở nhà, đất có diện tích đất lớn, ở vị trí trung tâm tại Thành phố Pleiku cũ và trung tâm một số huyện cũ.

Nguyên nhân là hiện nay theo quy hoạch, các cơ sở nhà, đất trên vẫn là đất trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp. Do đó để phù hợp với quy hoạch hiện nay và duy trì nguồn tài sản của nhà nước phục vụ bố trí cho các nhu cầu cần thiết khác sau này của tỉnh và địa phương thì việc tạo nguồn dự trữ trên là cần thiết.

Đại diện Sở Tài chính khẳng định, hiện nay, sở đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để đưa cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng trong quý II/2026.

“Việc đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư theo các mục đích nêu trên sẽ phát huy hiệu quả trong việc sử dụng lại tài sản công, tiết kiệm ngân sách và tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, bố trí dịch vụ công và các mục tiêu an sinh xã hội cho người dân”, đại diện Sở Tài chính đề cập.

Trong khi đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành các quyết định xử lý đối với 908 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Cụ thể, đối với 849, UBND tỉnh giao cho UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi công năng để làm thiết chế văn hóa, thể thao, công viên, mục đích công cộng khác 62 cơ sở.

Đồng thời, UBND tỉnh điều chuyển cho UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị khác thực hiện mục đích tương tự 168 cơ sở; chuyển giao về UBND cấp xã quản lý, xử lý 619 cơ sở.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan 59 cơ sở.

Mặc dù đã phương án xử lý, song theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai, hầu hết các cơ sở nhà, đất trên địa bàn trung tâm hành chính của tỉnh có diện tích nhỏ, hẹp, cũ nên không đủ diện tích để bố trí làm việc tập trung, buộc phải duy trì nhiều địa điểm làm việc.

Không chỉ vậy, việc xử lý trụ sở dôi dư để sử dụng cho mục đích y tế, giáo dục, công cộng còn gặp khó khăn do phải bảo đảm đồng bộ với quy chuẩn, quy hoạch ngành và các điều kiện kèm theo; một số trụ sở lại có vị trí, diện tích không phù hợp.