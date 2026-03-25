Tài chính

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

Vân Hà
10:51 | 25/03/2026
(TBTCO) - Sắp xếp, xử lý tài sản công, đặc biệt là các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính đang từng bước được định vị là một giải pháp quan trọng nhằm cơ cấu lại nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, chỉ tính riêng trong năm 2025, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công tiếp tục được hoàn thiện mạnh mẽ. Cụ thể, Chính phủ đã ban hành 16 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 quyết định, Bộ Tài chính ban hành 12 thông tư theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.

Các quy định mới đã làm rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý tài sản công, đồng thời tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong việc quản lý, khai thác tài sản. Đặc biệt, việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền địa phương đã góp phần rút ngắn quy trình, nâng cao hiệu quả xử lý, tránh tình trạng chồng chéo, kéo dài như trước đây.

Trên nền tảng thể chế ngày càng hoàn thiện, công tác xử lý tài sản công dôi dư đã ghi nhận những kết quả tích cực trên phạm vi cả nước.

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, đến đầu năm 2026, 100% địa phương đã hoàn thành việc xử lý 25.885 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đây là con số có ý nghĩa quan trọng, phản ánh nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành và địa phương trong việc đưa tài sản công trở lại phục vụ nền kinh tế.

Trong số đó, hàng nghìn cơ sở đã được chuyển đổi công năng phục vụ trực tiếp người dân. Cụ thể, 2.913 cơ sở được bố trí cho giáo dục, 618 cơ sở cho y tế, 2.296 cơ sở cho văn hóa, thể thao; hơn 8.500 cơ sở tiếp tục được sử dụng làm trụ sở làm việc. Ngoài ra, gần 4.500 cơ sở được giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác theo quy định.

Những con số này cho thấy định hướng ưu tiên tái sử dụng tài sản công phục vụ dân sinh đang được triển khai hiệu quả. Thay vì để hoang hóa hoặc sử dụng kém hiệu quả, nhiều trụ sở cũ đã được “hồi sinh” với chức năng mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và tiết kiệm ngân sách đầu tư.

Phân cấp mạnh, địa phương linh hoạt triển khai

Một trong những nguyên tắc xuyên suốt trong chỉ đạo của Chính phủ là ưu tiên chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư sang mục đích phục vụ cộng đồng.

Theo đó, các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp được khuyến khích sử dụng làm cơ sở y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa, thể thao hoặc các công trình công cộng khác. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, tài sản sẽ được thu hồi, giao cho tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý, khai thác theo quy định.

Song song với đó, các địa phương phải cập nhật, điều chỉnh kịp thời quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn để bảo đảm việc chuyển đổi công năng phù hợp với định hướng phát triển lâu dài.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tài sản công

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; cơ chế quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp tận dụng hiệu quả tài sản công, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, vùng sáp nhập.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, một trong những điểm đổi mới quan trọng là pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thời gian qua đã phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương trong việc quyết định phương án xử lý tài sản.

Cụ thể, tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, việc xử lý tài sản công dôi dư có thể được thực hiện theo nhiều hình thức như: chuyển đổi công năng sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển giao, bán, thanh lý… Việc lựa chọn phương án phụ thuộc vào thực trạng tài sản và nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Đối với diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức khi điều chuyển trụ sở, cơ quan có thẩm quyền có thể quyết định giao cho đơn vị khác sử dụng nếu phù hợp. Trong trường hợp chưa thể điều chuyển ngay, đơn vị đang quản lý hoặc tiếp nhận có trách nhiệm bảo quản, khai thác tạm thời, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đáng chú ý, Nghị định số 03/2025/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 286/2025/NĐ-CP) đã cho phép không phải thực hiện lại thủ tục sắp xếp, xử lý nhà, đất đối với các trường hợp sáp nhập, hợp nhất theo phương án được phê duyệt, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian xử lý.

Với sự phân cấp mạnh mẽ đó, nhiều địa phương đã chủ động, linh hoạt trong việc xử lý tài sản công, do đó kết quả của công tác này mang lại bước đầu đã đạt hiệu quả tốt.

Đơn cử, tại Đồng Tháp, việc xử lý trụ sở dôi dư được thực hiện đồng bộ ngay sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính. Các cơ sở được rà soát, phân loại rõ ràng để bố trí lại làm trụ sở, chuyển đổi công năng hoặc giao cho các đơn vị quản lý, khai thác.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Đồng Tháp, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã triển khai kịp thời các hướng dẫn của Bộ Tài chính về bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở và tài sản công. Đồng thời, tỉnh cũng ban hành kế hoạch xử lý đối với các cơ sở dôi dư, không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, qua đó bảo đảm việc quản lý, khai thác tài sản công đúng quy định và phù hợp với thực tiễn địa phương. Cách làm này giúp Đồng Tháp hạn chế tối đa tình trạng tài sản bị bỏ hoang, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất hiện có.

Tại Phú Thọ, công tác xử lý tài sản công được gắn chặt với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều trụ sở cũ sau sắp xếp đã được chuyển đổi thành trường học, cơ sở y tế hoặc thiết chế văn hóa, góp phần cải thiện hạ tầng xã hội mà không phải đầu tư mới từ ngân sách.

Còn tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu siết chặt kỷ cương trong quản lý tài sản công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý trụ sở dôi dư gắn với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công…

Có thể thấy, với hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện và sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, tài sản công dôi dư từ chỗ là gánh nặng quản lý đã được “đánh thức”, trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng cao, việc quản lý, sử dụng tài sản công cần tiếp tục được đổi mới theo hướng minh bạch, hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tiễn và quy hoạch phát triển. Chỉ khi đó, mỗi trụ sở, mỗi mét vuông đất công mới thực sự phát huy giá trị, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung.

Gỡ vướng trong xử lý tài sản thi hành án

Bên cạnh xử lý trụ sở dôi dư, việc xử lý tài sản bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án cũng được đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực tế cho thấy, việc tổ chức thi hành án theo mô hình một cấp (cấp tỉnh) đã làm gia tăng khối lượng công việc tại Sở Tài chính, trong khi địa bàn quản lý rộng, chi phí vận chuyển lớn, dẫn đến nguy cơ quá tải.

Trước tình hình này, Bộ Tài chính đã kiến nghị sửa đổi Luật Thi hành án dân sự theo hướng giảm khâu trung gian, tăng tính chủ động cho cơ quan thi hành án hoặc phân cấp việc tiếp nhận tài sản về cấp cơ sở.

Theo đó, Luật Thi hành án dân sự năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) đã bổ sung quy định quan trọng: Cơ quan thi hành án dân sự phải bàn giao tài sản tịch thu cho cơ quan tài chính cấp tỉnh hoặc UBND cấp xã trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định thi hành án. Quy định này góp phần rút ngắn quy trình và nâng cao hiệu quả xử lý.
Từ khóa:
xử lý trụ sở dôi dư tài sản công tài sản dôi dư sau sát nhập

Còn 7 ngày hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, nhiều đơn vị chậm tiến độ

Còn 7 ngày hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, nhiều đơn vị chậm tiến độ

Siết tiến độ tổng kiểm kê tài sản công, bảo đảm hoàn thành trước hạn

Siết tiến độ tổng kiểm kê tài sản công, bảo đảm hoàn thành trước hạn

Hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm trong quản lý tài sản công

Hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm trong quản lý tài sản công

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Áp lực nghìn tỷ và “điểm nghẽn” đầu năm

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Áp lực nghìn tỷ và “điểm nghẽn” đầu năm

Doanh nghiệp điện trước các biến số mới

Doanh nghiệp điện trước các biến số mới

EU to mobilise over $1 billion for major infrastructure projects in Vietnam

EU to mobilise over $1 billion for major infrastructure projects in Vietnam

Tiết kiệm năng lượng, tăng dự trữ để đứng vững trước biến động toàn cầu

Tiết kiệm năng lượng, tăng dự trữ để đứng vững trước biến động toàn cầu

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026: Định vị Việt Nam cho làn sóng đầu tư châu Âu tiếp theo

EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026: Định vị Việt Nam cho làn sóng đầu tư châu Âu tiếp theo

(TBTCO) - Trong bối cảnh các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EUR đang là tâm điểm tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng. Ấn phẩm thường niên này đóng vai trò là công cụ chiến lược nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và bền vững các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.
Việt Nam - EU mở rộng hợp tác chiến lược, đón dòng vốn 560 triệu EUR cho hạ tầng và tăng trưởng xanh

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác chiến lược, đón dòng vốn 560 triệu EUR cho hạ tầng và tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Sáng 24/3 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam quy tụ khoảng 500 đại biểu cấp cao hai bên, diễn ra trong bối cảnh quan hệ vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện ghi nhận gói đầu tư hơn 560 triệu EUR, mở rộng hợp tác trong giao thông hiện đại, năng lượng sạch và các động lực tăng trưởng mới.
Xây dựng các quy định cụ thể về dự trữ để đảm bảo an ninh chiến lược

Xây dựng các quy định cụ thể về dự trữ để đảm bảo an ninh chiến lược

(TBTCO) - Ngoài các nội dung liên quan đến dự trữ quốc gia, các quan điểm, định hướng mới của Đảng về dự trữ quốc gia đã nhấn mạnh đến yêu cầu dự trữ chiến lược, đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. Để triển khai, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng và các quy định pháp luật của nhà nước, cần thiết phải xây dựng các quy định cụ thể về dự trữ nhà nước phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia.
Tăng tốc cải cách, Kho bạc Nhà nước góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tăng tốc cải cách, Kho bạc Nhà nước góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

(TBTCO) - Triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Việt Nam và Nhật Bản ký kết công hàm cung cấp vốn vay 90 tỷ Yên

Việt Nam và Nhật Bản ký kết công hàm cung cấp vốn vay 90 tỷ Yên

(TBTCO) - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki thay mặt Chính phủ Nhật Bản đã ký 3 Công hàm trao đổi cung cấp vốn vay cho 3 chương trình, dự án, với tổng trị giá gần 90 tỷ Yên, tương đương khoảng 609 triệu USD.
Kho bạc Nhà nước siết chặt an ninh mạng năm 2026

Kho bạc Nhà nước siết chặt an ninh mạng năm 2026

(TBTCO) - Trong bối cảnh rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng, Kho bạc Nhà nước đã triển khai các giải pháp tổng thể nhằm bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu tài chính. Quyết định số 836/QĐ-KBNN của Kho bạc Nhà nước phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2026 vừa được ban hành được xem là bước đi quan trọng, thể hiện rõ định hướng chủ động ứng phó và nâng cao năng lực tự vệ trên không gian số.
Doanh nghiệp nhà nước phải đi đầu trong triển khai sản phẩm, công nghệ chiến lược

Doanh nghiệp nhà nước phải đi đầu trong triển khai sản phẩm, công nghệ chiến lược

(TBTCO) - Nhấn mạnh muốn tăng trưởng hai con số bền vững phải dựa vào phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai trò quan trọng và đi đầu trong việc triển khai các công nghệ, sản phẩm chiến lược.
Kịp thời xuất cấp gạo hỗ trợ người dân mùa giáp hạt năm 2026

Kịp thời xuất cấp gạo hỗ trợ người dân mùa giáp hạt năm 2026

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2026, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức triển khai xuất cấp gần 5.600 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 7 tỉnh theo đúng kế hoạch, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.
Doanh nghiệp điện trước các biến số mới

Doanh nghiệp điện trước các biến số mới

EU to mobilise over $1 billion for major infrastructure projects in Vietnam

EU to mobilise over $1 billion for major infrastructure projects in Vietnam

Tiết kiệm năng lượng, tăng dự trữ để đứng vững trước biến động toàn cầu

Tiết kiệm năng lượng, tăng dự trữ để đứng vững trước biến động toàn cầu

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

BIWASE hạ giá chào bán cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.160 tỷ đồng

BIWASE hạ giá chào bán cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.160 tỷ đồng

NIC partners with TU Berlin to boost Vietnam innovation ties

NIC partners with TU Berlin to boost Vietnam innovation ties

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu