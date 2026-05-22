Tài chính

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Diệu Hoa

Diệu Hoa

18:05 | 22/05/2026
(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào đợt rà soát và xử lý quyết liệt chưa từng có đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Hàng trăm dự án ngoài ngân sách kéo dài nhiều năm, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc “đắp chiếu” gây lãng phí tài nguyên đang được đưa vào diện kiểm tra, phân loại để tháo gỡ hoặc thu hồi theo quy định.
aa

Phân loại dự án để xử lý đúng nguyên nhân

Không chỉ dừng ở việc chấn chỉnh tình trạng dự án treo, động thái này còn được xem là bước đi quan trọng nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự tiếp cận quỹ đất và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thực tế nhiều năm qua, trên địa bàn Hà Nội tồn tại không ít dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn đã được giao đất nhưng không đưa vào sử dụng hoặc triển khai cầm chừng. Tình trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai, mà còn ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị, mỹ quan và tiến độ phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương.

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển
Nguồn: UBND TP. Hà Nội. Đồ họa: Phương Anh

Để xử lý dứt điểm các tồn tại này, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc rà soát, báo cáo và xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Đáng chú ý, Hà Nội đưa ra “tối hậu thư” rất rõ ràng: sau thời hạn 30/4/2026, các trường hợp không gửi báo cáo, gửi chậm hoặc không chứng minh được năng lực triển khai sẽ bị xem xét thu hồi đất hoặc chấm dứt dự án.

Theo rà soát của thành phố, hiện Hà Nội còn 341 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai cần xử lý. Trong số này, có 308 dự án đã được giao hoặc cho thuê đất (bao gồm: 34 dự án được gia hạn tiến độ; 18 dự án đang thanh tra, điều tra; 256 dự án đã có kết luận thanh tra nhưng chưa khắc phục xong vi phạm). Bên cạnh đó, còn 33 dự án chưa được giao hoặc cho thuê đất, phần lớn đang tiếp tục rà soát hoặc xử lý pháp lý.

Đặc biệt, Hà Nội đã công khai danh sách 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn, như dự án Trường Mầm non Thần Đồng tại quận Hoàng Mai (địa danh trước khi sắp xếp đơn vị hành chính); dự án đấu giá ô quy hoạch N0-22 hai bên trục đường cầu Chui - Đông Trù tại quận Long Biên (trước khi sắp xếp); dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng đô thị Đại Mỗ - giai đoạn 1 tại quận Nam Từ Liêm (trước khi sắp xếp)...

Hà Nội giải phóng mặt bằng cho hơn 1.400 dự án

Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách, nhằm thúc đẩy các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, khu đô thị và các cực tăng trưởng mới theo quy hoạch Thủ đô. Thành phố cũng xác định 27 công trình, dự án trọng điểm cần tập trung tháo gỡ khó khăn để xử lý các điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Tính đến ngày 30/4, đã có 326/341 nhà đầu tư gửi báo cáo theo yêu cầu của UBND thành phố, còn 15 trường hợp chưa thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trước ngày 30/6/2026.

Một trong những điểm đáng chú ý trong đợt rà soát lần này là Hà Nội không xử lý theo kiểu “cào bằng”, mà phân loại từng nhóm dự án để đưa ra giải pháp phù hợp. Theo định hướng của thành phố, các dự án được chia thành 4 nhóm gồm: dự án đã xử lý xong vướng mắc; dự án bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động; dự án được tiếp tục triển khai nhưng phải hoàn thiện thủ tục; nhóm dự án tiếp tục rà soát để tháo gỡ khó khăn.

Đối với các dự án đầu tư công chậm triển khai, Hà Nội cũng tiến hành rà soát tổng thể và xác định có 339 dự án thuộc diện chậm tiến độ.

Việc phân loại này được đánh giá là cần thiết nhằm xác định đúng nguyên nhân của từng dự án, tránh tình trạng xử lý hình thức hoặc kéo dài nhiều năm mà không có chuyển biến thực chất.

Theo GS.TS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây), có hai nhóm nguyên nhân chính khiến hàng trăm dự án chậm triển khai suốt thời gian qua.

Thứ nhất, nhiều nhà đầu tư xin dự án chủ yếu để giữ đất nhưng năng lực tài chính và khả năng triển khai thực tế rất hạn chế. Sau khi được giao đất, dự án không thể triển khai hoặc kéo dài nhiều năm nhằm chờ tăng giá đất. Thứ hai, quá trình xử lý thủ tục ở một số nơi còn chậm, thiếu quyết liệt; nhiều dự án vướng mắc pháp lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng nhưng không được tháo gỡ kịp thời.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, ngoài nguyên nhân từ phía chủ đầu tư, nhiều dự án chậm tiến độ còn do chồng chéo quy hoạch, thay đổi chính sách hoặc khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Đặc biệt tại khu vực nội đô, việc thương lượng với hàng trăm hộ dân khiến quá trình giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, doanh nghiệp rất khó hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Chấm dứt tình trạng “ôm đất giữ chỗ"

Theo các chuyên gia, điều quan trọng hiện nay là phải phân loại đúng nguyên nhân để xử lý “đúng và trúng”. Với những dự án vướng cơ chế, thủ tục, TP. Hà Nội cần chủ động tháo gỡ để tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Ngược lại, với các doanh nghiệp yếu kém, cố tình “ôm đất giữ chỗ”, cần kiên quyết thu hồi.

Các chuyên gia cũng khẳng định, việc Hà Nội quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai không chỉ nhằm giải quyết các dự án “treo”, mà còn là bước thanh lọc cần thiết để tái cơ cấu nguồn lực đất đai và môi trường đầu tư.

Hiện hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị “giam” trong các dự án chậm tiến độ. Nếu được tháo gỡ và đưa vào vận hành, đây sẽ là nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng kinh tế, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng. Bất động sản có tính lan tỏa cao, liên quan tới nhiều ngành nghề như xây dựng, vật liệu, tài chính, thương mại và dịch vụ. Khi các dự án được khơi thông, hiệu ứng tích cực sẽ lan sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Việc rà soát và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai cũng được xem là “phép thử” đối với năng lực điều hành của bộ máy chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Không chỉ tháo gỡ cho những dự án có khả năng tiếp tục triển khai, Hà Nội cũng thể hiện quan điểm rõ ràng là kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc không đủ năng lực thực hiện. Đây được xem là bước đi cần thiết để chấm dứt tình trạng “ôm đất giữ chỗ”, đồng thời mở cơ hội cho các nhà đầu tư có thực lực tham gia phát triển các dự án mới, tạo động lực tăng trưởng cho Thủ đô trong giai đoạn tới.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội dự án chậm triển khai xóa dự án treo Dự án ngoài ngân sách lãng phí tài nguyên

Bài liên quan

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

Dành cho bạn

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Đọc thêm

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

(TBTCO) - Tại Hội nghị tham vấn chính sách cho Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) do Bộ Tài chính tổ chức sáng 22/5, nhiều đại biểu quan tâm đến nội dung mở rộng danh mục tài sản có thể trưng dụng, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số, và phân cấp thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản.
Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Để khẩn trương đưa Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.
Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 6585/BTC - KHTC gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đổi mới phương pháp làm việc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục; giảm mạnh số lượng hội họp, văn bản hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính.
Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

(TBTCO) - Sáng 22/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Một trong các nhóm chính sách mới được đề xuất là làm rõ các trường hợp trưng mua, trưng dụng gồm các tình huống: chiến tranh, an ninh quốc gia bị đe dọa, bảo vệ mục tiêu quan trọng, thảm họa thiên tai/dịch bệnh và chống khủng bố.
Infographics: 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

Infographics: 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

(TBTCO) - Trong vòng chưa đầy 1 tháng (kể từ ngày 29/4/2026), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 11 Nghị quyết này cùng với Thông tư của các Bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính (TTHC) từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 TTHC và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 TTHC.
Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

(TBTCO) - Trong tiến trình hiện đại hóa quản lý ngân quỹ và xây dựng Kho bạc số, kiểm toán nội bộ đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Đặc biệt, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu trong hoạt động kiểm toán nội bộ đang được nhiều quốc gia triển khai mạnh mẽ, mở ra hướng đi mới cho KBNN Việt Nam.
Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

(TBTCO) - Dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có dấu hiệu cải thiện trong tuần giữa tháng 5/2026, song mặt bằng chung vẫn ở mức thấp khi mới đạt 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, nhiều bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, thậm chí chưa giải ngân, cho thấy áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay vẫn rất lớn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc