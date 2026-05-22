Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, mở đường cho một trong những thương vụ IPO có quy mô lớn nhất thị trường trong nhiều năm trở lại đây. Theo phương án được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất toàn bộ đợt phát hành, Điện Máy Xanh dự kiến huy động khoảng 14.360 tỷ đồng. Đây được xem là thương vụ IPO có giá trị lớn nhất trong vòng 5 năm qua, đồng thời là thương vụ IPO quy mô tỷ USD đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026.

Sau IPO, vốn điều lệ của Điện Máy Xanh sẽ tăng từ 11.012,8 tỷ đồng lên 12.807,8 tỷ đồng. Với quy mô vốn hóa dự kiến khoảng 102.460 tỷ đồng, doanh nghiệp được đánh giá có khả năng góp mặt trong rổ chỉ số VN30 sau khi đáp ứng điều kiện niêm yết tối thiểu 6 tháng theo quy định.

Theo bản cáo bạch vừa công bố, Công ty CP Chứng khoán Vietcap là đơn vị tư vấn và đại lý phân phối chính cho đợt chào bán này. Doanh nghiệp cho biết việc đưa cổ phiếu ra công chúng nhằm nâng cao tính minh bạch, uy tín và thương hiệu trên thị trường, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn phục vụ chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động thêm được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực tài chính và bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường, Điện Máy Xanh hiện được xem là mảng kinh doanh đóng vai trò chủ lực trong hệ sinh thái của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) khi đóng góp khoảng 80% lợi nhuận toàn hệ thống. Theo kế hoạch công bố, dòng tiền tự do của doanh nghiệp trong năm 2026 dự kiến đạt khoảng 6.877 tỷ đồng.

Điện Máy Xanh cũng công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt ngay trong năm 2026 với tỷ lệ 40% mệnh giá, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, tỷ suất cổ tức tương ứng đạt khoảng 5%.

Doanh nghiệp đồng thời đưa ra định hướng duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt hàng năm ở mức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế. Theo kế hoạch dài hạn đến năm 2030, DMX đặt mục tiêu tăng trưởng kép doanh thu bình quân 11%/năm và lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 16%/năm.