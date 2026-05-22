Sự kiện doanh nghiệp

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
16:44 | 22/05/2026
(TBTCO) - Điện Máy Xanh dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động khoảng 14.360 tỷ đồng.
aa

Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, mở đường cho một trong những thương vụ IPO có quy mô lớn nhất thị trường trong nhiều năm trở lại đây. Theo phương án được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất toàn bộ đợt phát hành, Điện Máy Xanh dự kiến huy động khoảng 14.360 tỷ đồng. Đây được xem là thương vụ IPO có giá trị lớn nhất trong vòng 5 năm qua, đồng thời là thương vụ IPO quy mô tỷ USD đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026.

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu
Ảnh minh hoạ.

Sau IPO, vốn điều lệ của Điện Máy Xanh sẽ tăng từ 11.012,8 tỷ đồng lên 12.807,8 tỷ đồng. Với quy mô vốn hóa dự kiến khoảng 102.460 tỷ đồng, doanh nghiệp được đánh giá có khả năng góp mặt trong rổ chỉ số VN30 sau khi đáp ứng điều kiện niêm yết tối thiểu 6 tháng theo quy định.

Theo bản cáo bạch vừa công bố, Công ty CP Chứng khoán Vietcap là đơn vị tư vấn và đại lý phân phối chính cho đợt chào bán này. Doanh nghiệp cho biết việc đưa cổ phiếu ra công chúng nhằm nâng cao tính minh bạch, uy tín và thương hiệu trên thị trường, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn phục vụ chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động thêm được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực tài chính và bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường, Điện Máy Xanh hiện được xem là mảng kinh doanh đóng vai trò chủ lực trong hệ sinh thái của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) khi đóng góp khoảng 80% lợi nhuận toàn hệ thống. Theo kế hoạch công bố, dòng tiền tự do của doanh nghiệp trong năm 2026 dự kiến đạt khoảng 6.877 tỷ đồng.

Điện Máy Xanh cũng công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt ngay trong năm 2026 với tỷ lệ 40% mệnh giá, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, tỷ suất cổ tức tương ứng đạt khoảng 5%.

Doanh nghiệp đồng thời đưa ra định hướng duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt hàng năm ở mức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế. Theo kế hoạch dài hạn đến năm 2030, DMX đặt mục tiêu tăng trưởng kép doanh thu bình quân 11%/năm và lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 16%/năm.

Thu Hương
Từ khóa:
điện máy xanh Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh ipo chào bán cổ phiếu ra công chúng huy động vốn công nghệ bán lẻ

Bài liên quan

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Dành cho bạn

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Đọc thêm

Sắp xuất hiện "viên kim cương" tuyệt đỉnh

Sắp xuất hiện "viên kim cương" tuyệt đỉnh

(TBTCO) - Một viên kim cương tuyệt đỉnh sắp xuất hiện trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP. Hồ Chí Minh. Dù chưa chính thức lộ diện, tuyệt tác ấy đã khiến mọi giới xôn xao rằng ai sẽ là người được chạm tay vưu vật vô giá này?
HKDO đạt Sao Khuê 2026 - Nền tảng chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

HKDO đạt Sao Khuê 2026 - Nền tảng chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Trong hơi thở gấp gáp của kỷ nguyên số năm 2026, khi những con phố nhỏ tại Việt Nam không còn chỉ vang vọng tiếng rao hàng mà còn rộn ràng tiếng "ting ting" của thông báo chuyển khoản và mã QR, một cái tên đã được xướng lên tại sảnh danh vọng của ngành công nghệ: HKDO. Việc nền tảng này đoạt giải Sao Khuê 2026 không đơn thuần là một buổi lễ trao giải với ánh đèn lung linh, mà là một lời khẳng định: Công nghệ đỉnh cao đã thực sự thuộc về những người lao động bình dị nhất.
Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

(TBTCO) - Từ ngày 5 - 9/5/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh.
Vietjet khai mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Sri Lanka

Vietjet khai mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Sri Lanka

(TBTCO) - Tại Colombo, Sri Lanka, ngày 8/5/2026, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh và Colombo tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Sri Lanka.
Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

(TBTCO) - Cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026 sau khi doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

(TBTCO) - Việc ký kết hợp tác giữa Siba Group và Phenikaa-X mở ra hướng đi mới trong việc kết hợp năng lực sản xuất với công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống tự hành, hướng tới ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất và logistics.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

(TBTCO) - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thông báo bổ sung thông tin tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông báo số 09/TB ĐMST ngày 11/3/2026 và gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2026.
ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

(TBTCO) - Khi ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm các giải pháp vừa an toàn vừa linh hoạt cho dòng tiền ngắn hạn, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) An Phúc, cùng chương trình “10 ngày vàng” ưu đãi, mang đến mức lãi suất cộng thêm 0,7%/năm cùng cơ hội trúng vàng 24K.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Sống trên những cú chạm số

Sống trên những cú chạm số

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Vẫn xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết kiểm tra

Vẫn xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết kiểm tra

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc