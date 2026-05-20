Xã hội

Môi trường

Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
20:32 | 20/05/2026
(TBTCO) - Ngày 20/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn và làm việc với Nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO nhằm rà soát tổng thể công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thủ đô.
aa
Bàn giải pháp gỡ khó trong phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Đề xuất biến Xuân Sơn thành tổ hợp môi trường và tái chế hiện đại

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO Nguyễn Văn Vinh cho biết doanh nghiệp đang đề xuất xây dựng đồng bộ hệ sinh thái xử lý môi trường tại Xuân Sơn với 4 hợp phần trọng điểm: khu liên hợp xử lý chất thải và tái chế vật liệu xây dựng; bãi chôn lấp tro bay; Nhà máy xử lý rác phát điện AMACCAO - Thành Công; cùng khu phức hợp sinh thái Xuân Sơn kết hợp phục hồi môi trường các bãi rác cũ.

Theo doanh nghiệp, mỗi ngày Nhà máy điện rác Seraphin phát sinh khoảng 300 tấn tro xỉ. Dù công nghệ cho phép tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc nền đường, nhưng việc thiếu cơ chế công nhận vật liệu tái chế trong các dự án đầu tư công đang khiến đầu ra bị “nghẽn”. Vì vậy, doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhà máy tái chế tro xỉ kết hợp xử lý chất thải rắn xây dựng nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu tái chế và giảm áp lực phế thải đô thị cho Hà Nội.

Đối với tro bay - chất thải nguy hại phát sinh khoảng 60 tấn/ngày đêm từ quá trình đốt rác, doanh nghiệp kiến nghị Thành phố sớm chấp thuận đầu tư bãi chôn lấp đạt chuẩn kỹ thuật để bảo đảm hoạt động ổn định cho nhà máy.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý rác phải gắn với phục hồi môi trường và kiến tạo đô thị xanh
Nhà máy xử lý rác phát điện AMACCAO - Thành Công.

Bên cạnh đó, dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công công suất 1.000 tấn/ngày đêm đã cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị mặt bằng, sẵn sàng triển khai ngay khi được phê duyệt.

Đáng chú ý, lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng Hà Nội đang đối mặt “nghịch lý môi trường”: tổng công suất các nhà máy điện rác đã và đang triển khai vượt 14.000 tấn/ngày đêm, trong khi lượng rác phát sinh đến năm 2030 dự báo chỉ khoảng 9.000 - 9.500 tấn/ngày. Điều này đặt ra nguy cơ thiếu hụt nguồn rác cho các nhà máy.

Theo đó, doanh nghiệp đề xuất cho phép xử lý khối lượng rác cũ đã chôn lấp nhiều năm tại Xuân Sơn và Nam Sơn. Riêng Xuân Sơn hiện còn tồn lưu khoảng 4 triệu tấn rác, gây áp lực lớn về môi trường và nước rỉ rác. Nếu được xử lý đồng bộ, Hà Nội không chỉ giảm ô nhiễm mà còn có thể giải phóng quỹ đất, phát triển công viên, không gian sinh thái và dịch vụ công cộng trong tương lai.

Thủ đô tính toán xử lý hàng chục triệu tấn rác tồn lưu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, hiện Hà Nội đã vận hành hiệu quả hai nhà máy điện rác lớn tại Sóc Sơn và Xuân Sơn, xử lý khoảng 6.500 tấn rác/ngày trên tổng số hơn 8.000 tấn phát sinh. Tuy nhiên, Thành phố vẫn phải chôn lấp hơn 1.000 tấn rác/ngày, chủ yếu tại Nam Sơn.

Theo lãnh đạo Thành phố, việc vận hành các nhà máy điện rác đã giúp giảm đáng kể áp lực chôn lấp mới, song Hà Nội vẫn còn lượng rác tồn lưu khổng lồ từ nhiều năm trước, trong đó Nam Sơn khoảng 30 triệu tấn và Xuân Sơn khoảng 4 triệu tấn.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, Thành phố cơ bản đồng thuận về chủ trương. Trong đó, dự án Nhà máy điện rác AMACCAO - Thành Công giai đoạn 2 được yêu cầu hoàn thiện thủ tục để khởi công đầu tháng 6/2026, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Thành phố cũng thống nhất nghiên cứu đầu tư khu chôn lấp tro bay ngay trong khu xử lý chất thải; đồng thời ủng hộ định hướng tái chế tro xỉ thành vật liệu xây dựng nhằm tận dụng tài nguyên phục vụ nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn của Thủ đô.

Đối với đề án xử lý rác cũ, lãnh đạo UBND Thành phố đánh giá đây là hướng đi cần thiết để cải thiện môi trường, giải phóng quỹ đất và tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực từng chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm kéo dài.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý rác phải gắn với phục hồi môi trường và kiến tạo đô thị xanh
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Hà Nội muốn biến các “điểm nóng” rác thải thành không gian sinh thái

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội cần thay đổi tư duy từ xử lý rác đơn thuần sang quản trị môi trường tổng thể, gắn xử lý chất thải với phục hồi môi trường và phát triển đô thị xanh.

Theo Chủ tịch Thành phố, chỉ vài năm trước, Xuân Sơn và Nam Sơn còn là những “điểm nóng” ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc đưa các nhà máy điện rác vào vận hành đã giúp môi trường khu vực cải thiện rõ rệt, không gian sống dần trở nên trong lành hơn.

Đối với các đề xuất của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định Hà Nội sẽ tạo điều kiện tối đa cho các dự án phục vụ xử lý môi trường, đặc biệt là các dự án xử lý tro bay, tái chế tro xỉ và xử lý rác cũ theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ông cũng đánh giá cao ý tưởng xây dựng khu phức hợp sinh thái Xuân Sơn sau xử lý rác, coi đây là giải pháp căn cơ để phục hồi môi trường và khai thác hiệu quả quỹ đất. Dẫn kinh nghiệm của Singapore trong chuyển đổi các bãi rác sau xử lý thành không gian công cộng, Chủ tịch Hà Nội cho rằng Thủ đô hoàn toàn có thể hướng tới mô hình tương tự tại Nam Sơn và Xuân Sơn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý công tác xử lý rác hiện mới chỉ là “khâu cuối” trong chuỗi quản lý môi trường đô thị. Hà Nội vẫn còn nhiều thách thức ở các khâu thu gom, vận chuyển, trung chuyển, kiểm soát mùi, bụi và ô nhiễm không khí trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh cải tạo, tái thiết đô thị quy mô lớn.

Ông Vũ Đại Thắng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu các giải pháp kiểm soát ô nhiễm tổng thể, đặc biệt là ô nhiễm không khí và bụi đô thị; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp môi trường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân Thủ đô.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 8.400 tấn chất thải rắn sinh hoạt; trong đó khoảng 7.250 tấn/ngày đã được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện tại các nhà máy ở Xuân Sơn và Nam Sơn, song Thành phố vẫn còn phải chôn lấp hơn 1.000 tấn/ngày. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2027 sẽ hoàn thành 100% xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện, chấm dứt chôn lấp trực tiếp.
Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội xử lý rác môi trường

Bài liên quan

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Dành cho bạn

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

Đọc thêm

Bền bỉ giữ rừng, vun đắp màu xanh đất nước

Bền bỉ giữ rừng, vun đắp màu xanh đất nước

(TBTCO) - Mỗi cánh rừng được giữ gìn hôm nay chính là nền tảng cho tương lai phát triển xanh và bền vững của dân tộc. Trong hành trình gìn giữ màu xanh ấy, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam luôn là nòng cốt - những người đi giữa đại ngàn để bảo vệ tài nguyên vô giá của quốc gia.
Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Thông qua các giải pháp canh tác tái sinh, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nhiều doanh nghiệp, trong đó có Nestlé Việt Nam, đang thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, góp phần bảo tồn tài nguyên đất, nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 5.633 vụ với tổng số tiền phạt 108,7 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Nghị định 112/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/05, chính thức kích hoạt thị trường trao đổi tín chỉ carbon quốc tế tại Việt Nam với ba cơ chế then chốt. Không chỉ là công cụ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, cơ chế này còn mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế xanh đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
Mở rộng sản xuất phát thải thấp trên các cây trồng chủ lực

Mở rộng sản xuất phát thải thấp trên các cây trồng chủ lực

(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở lúa gạo, hành trình giảm phát thải của ngành nông nghiệp Việt Nam đang mở rộng sang cà phê, ngô và sầu riêng - những ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng tỷ USD.
Chung tay trồng 6.000 cây bản địa phục hồi rừng tại Sơn La

Chung tay trồng 6.000 cây bản địa phục hồi rừng tại Sơn La

(TBTCO) - Ngày 17/5, tại Sơn La, trong khuôn khổ sự kiện “Rừng xanh lên 2026”, 6.000 cây bản địa gồm tre bát độ, trám đen, lát hoa, nghiến và dổi... được trồng tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhằm góp phần phục hồi 10 ha rừng tự nhiên tại địa phương.
Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 1/6, toàn bộ hệ thống cây xăng trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang phân phối xăng sinh học E10 theo lộ trình mới của Bộ Công thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường và giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.
Chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển

Chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Sớm xả van áp lực vốn giải phóng mặt bằng cho đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh

Sớm xả van áp lực vốn giải phóng mặt bằng cho đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động