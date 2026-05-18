Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng giằng co sau nhịp lao dốc mạnh từ đỉnh

Khảo sát sáng 15/5 cho thấy giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh tại nhiều thương hiệu lớn. SJC và DOJI cùng niêm yết vàng SJC ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên trước và thấp nhất trong 4 tháng qua. Bảo Tín Mạnh Hải cũng hạ giá vàng xuống 161 - 163,9 triệu đồng/lượng, cùng mức giảm. Đà đi xuống lan sang cả vàng nhẫn, kéo chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới thu hẹp còn khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, giá vàng trong nước thường giảm chậm hơn đà giảm của thế giới, nhưng lại tăng nhanh hơn trong các nhịp đi lên.

Nguồn: muavangbac.vn. Đồ họa tư liệu

Trước đó, vàng trong nước từng lập đỉnh lịch sử, vượt 190 triệu đồng/lượng vào ngày 29/1 và 2/3, với chênh lệch so với giá thế giới lần lượt khoảng 23,3 triệu đồng/lượng và 19 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng trong nước đã giảm khoảng 27 triệu đồng/lượng, tương đương 14% so với đỉnh, thấp hơn mức giảm của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Sáng 15/5, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 4.620,67 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 2% và thấp hơn khoảng 17% so với mức đỉnh lịch sử 5.595,46 USD/ounce thiết lập ngày 29/1.

Làm rõ hạn ngạch, nhập khẩu kéo giảm chênh lệch giá vàng Ông Shaokai Fan - chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng, đến nay các quy định cụ thể về hạn ngạch, định mức nhập khẩu vàng vẫn chưa được làm rõ. Việc xác định rõ hạn ngạch, cũng như triển khai nhập khẩu vàng phù hợp có thể góp phần giảm áp lực lên thị trường vàng và hỗ trợ thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới.

Sau khi tăng vọt lên vùng đỉnh này, áp lực chốt lời mạnh đã kéo giá vàng lao dốc nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Từ đó đến nay, giá vàng chủ yếu giằng co trong biên độ rộng khoảng 4.500 - 4.900 USD/ounce và vẫn chưa thể quay lại vùng đỉnh cũ dù xuất hiện nhiều nhịp hồi.

Diễn biến thị trường vàng quý I/2026 cho thấy sự giằng co rõ nét giữa các “tay to” lực hỗ trợ và áp lực điều chỉnh theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Theo đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng 244 tấn vàng, cao hơn quý IV/2025 và vượt trung bình 5 năm gần đây, bất chấp một số tổ chức tăng bán ra.

Trong khi đó, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cũng có sự phân hóa. Lượng vàng nắm giữ tăng thêm 62 tấn, chủ yếu nhờ các quỹ ETF tại châu Á mua ròng mạnh 84 tấn. Tuy nhiên, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF niêm yết tại Mỹ trong tháng 3 đã phần nào kìm hãm đà tăng của thị trường vàng đầu năm.

Các yếu tố đan xen chi phối thị trường

Phân tích các yếu tố đang tác động đan xen tới diễn biến giá vàng, ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu thuộc WGC cho rằng, các yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng hiện vẫn còn tồn tại, dù thị trường đã xuất hiện thêm một số biến số mới.

Một trong những động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng là hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương toàn cầu trong năm ngoái và quý I/2026, bất chấp một số thời điểm xuất hiện lực bán ra.

Bên cạnh đó, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng và nhu cầu đầu tư vàng miếng, vàng xu tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Theo chuyên gia WGC, nhà đầu tư châu Á và phương Tây đang có xu hướng khác biệt, khi dòng vốn tiếp tục chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng niêm yết tại châu Á trong quý I, góp phần thúc đẩy nhu cầu mua vàng.

Trong khi đó, tại các quỹ ETF niêm yết ở phương Tây, dòng vốn có xu hướng rút ra trong một số thời điểm. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, dòng tiền vẫn đang tiếp tục chảy vào các quỹ ETF vàng toàn cầu, cho thấy sức hấp dẫn của vàng vẫn chưa suy giảm đáng kể.

“Cuộc chiến ở Trung Đông tạo ra diễn biến mới trên thị trường vàng. Còn những nhân tố truyền thống, tức đã có từ trước đẩy giá vàng lên vẫn còn tồn tại” - ông Shaokai Fan nêu rõ. Theo đó, lạm phát hiện chịu tác động đáng kể từ căng thẳng và chiến sự tại Trung Đông, qua đó, tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang theo dõi khả năng thay đổi chính sách lãi suất trong thời gian tới, đặc biệt tại Mỹ. Nhiều nhà đầu tư từng đặt câu hỏi về giá trị của đồng USD cũng như tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi năm nay Fed có Chủ tịch mới, trong khi mặt bằng lãi suất có thể tiếp tục biến động do áp lực lạm phát gia tăng.

Nhóm phân tích kim loại quý của HSBC cũng duy trì quan điểm tích cực đối với vàng, bất chấp đợt điều chỉnh mạnh gần đây của kim loại quý này. HSBC cho rằng vàng đang có xu hướng trở thành tài sản mang tính rủi ro cao hơn trong năm 2026, thể hiện qua việc giá vàng giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và đồng USD tăng giá.

Tuy nhiên, HSBC nhấn mạnh xu hướng suy yếu dài hạn của đồng USD vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng “phi đô la hóa” đang diễn ra tại nhiều nền kinh tế trên thế giới. Các chuyên gia của ngân hàng này cũng lưu ý rằng vàng từng chống chịu khá tốt trong giai đoạn đồng USD và lãi suất tăng mạnh năm 2022, cho thấy kim loại quý vẫn có khả năng duy trì vai trò phòng vệ trong các giai đoạn thị trường tài chính biến động mạnh.

Dù vậy, HSBC cho rằng những biến động gần đây cũng là lời nhắc nhở rõ ràng rằng nhà đầu tư cần tiếp cận việc đa dạng hóa danh mục theo hướng toàn diện hơn, thay vì phụ thuộc quá lớn vào một loại tài sản riêng lẻ.