Đối thoại

Nghị định số 280 của Trung Quốc:

Sai một chi tiết nhỏ, doanh nghiệp có thể bị từ chối thông quan

Nam Khánh

Nam Khánh

12:30 | 18/05/2026
(TBTCO) - Từ ngày 1/6/2026, Nghị định số 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ thay đổi nhiều quy định liên quan đến đăng ký mã số xuất khẩu thực phẩm, nông sản. Quy định mới vừa mở thêm thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về tính chính xác, minh bạch của hồ sơ. Chỉ một sai lệch nhỏ trong thông tin đăng ký, nhãn mác hay mã số cũng có thể khiến lô hàng bị từ chối thông quan. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cho biết như vậy về những điểm mới trong Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).
aa
Sai một chi tiết nhỏ, doanh nghiệp có thể bị từ chối thông quan
Ông Ngô Xuân Nam

PV: Thưa ông, Nghị định số 280 của GACC đang được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Ông có thể cho biết những điểm mới đáng chú ý nhất của nghị định này?

Ông Ngô Xuân Nam: Nghị định số 280 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6/2026, thay thế Lệnh số 248 trước đây. Có thể nói, đây là quy định tác động trực tiếp tới toàn bộ doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc.

Có một số nội dung doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, Trung Quốc áp dụng cơ chế đăng ký linh hoạt theo mức độ rủi ro của sản phẩm và hệ thống an toàn thực phẩm của quốc gia xuất khẩu.

Thứ hai, nhiều nhóm sản phẩm như thủy sản, sữa, tổ yến, mật ong… bắt buộc phải có thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký.

Thứ ba là cơ chế đăng ký theo danh sách doanh nghiệp nếu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc gia được Trung Quốc công nhận.

Thứ tư, doanh nghiệp phải đăng ký lại mã GACC nếu thay đổi địa điểm sản xuất, người đại diện pháp luật hoặc mã số đăng ký do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thứ năm là cơ chế tự động gia hạn mã số đăng ký thêm 5 năm đối với đa số sản phẩm, trừ nhóm thịt và tổ yến. Quy định mới giúp giảm đáng kể áp lực thủ tục cho doanh nghiệp. Trước đây, nhiều doanh nghiệp quên gia hạn mã số, dẫn tới bị hủy mã và không được phép xuất khẩu. Với cơ chế mới, nguy cơ này sẽ được hạn chế đáng kể.

Thứ sáu, Nghị định số 280 cũng quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong giám sát doanh nghiệp và bổ sung quy định riêng đối với kho lạnh, cơ sở sản xuất sơ cấp. Đối với Việt Nam, căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và chức năng, nhiệm vụ của các cục chuyên ngành, các cơ quan thẩm quyền, cụ thể là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật quản lý sản phẩm có nguồn gốc thực vật; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường quản lý sản phẩm thủy sản; Cục Chăn nuôi và Thú y quản lý sản phẩm động vật như tổ yến…, Cục An toàn thực phẩm quản lý thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm…, Bộ Công thương sẽ quản lý nước ép trái cây đóng hộp, bột ngũ cốc, tinh bột sắn….

Sai một chi tiết nhỏ, doanh nghiệp có thể bị từ chối thông quan
Đoàn làm việc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham quan cơ sở chế biến sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu. Ảnh: Nam Khánh

PV: Nhiều doanh nghiệp lo ngại quy định mới sẽ làm gián đoạn xuất khẩu. Quan điểm của ông thế nào?

Ông Ngô Xuân Nam: Nghị định số 280 của GACC không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đã được cấp mã số đăng ký còn hiệu lực đã đăng ký theo Lệnh số 248 trước đây. Các mặt hàng đã có nghị định thư hoặc thỏa thuận riêng như sầu riêng, thanh long, khoai lang, tổ yến… vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định.

Thậm chí, một số quy định còn tạo thuận lợi hơn trước, đặc biệt là cơ chế tự động gia hạn đăng ký đối với phần lớn nhóm sản phẩm. Trước đây theo Lệnh số 248, doanh nghiệp phải chủ động nộp hồ sơ xin gia hạn trước khi mã hết hiệu lực. Nếu quên gia hạn, mã sẽ bị thu hồi và không được phép xuất khẩu.

Từ ngày 1/6/2026, phần lớn sản phẩm sẽ được tự động gia hạn, chỉ còn một số nhóm có rủi ro cao như tổ yến và thịt phải thực hiện thủ tục gia hạn.

PV: Theo ông, đâu là những rủi ro doanh nghiệp dễ mắc phải nhất khi thực hiện đăng ký với GACC?

Ông Ngô Xuân Nam: Rủi ro lớn nhất là doanh nghiệp chưa phân biệt rõ sản phẩm thuộc diện tự đăng ký hay phải đăng ký thông qua cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý phân biệt rõ giữa sản phẩm “đăng ký theo danh sách”, sản phẩm “tự đăng ký nhưng cần thư giới thiệu của cơ quan thẩm quyền” và sản phẩm “tự đăng ký không cần thư giới thiệu của cơ quan thẩm quyền” theo quy định của GACC.

Đối với các sản phẩm đăng ký theo danh sách, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để cơ quan này tổng hợp, gửi GACC phê duyệt. Đây thường là các mặt hàng đã có nghị định thư hoặc thỏa thuận riêng giữa hai nước, như sầu riêng, thanh long… Ví dụ, mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc là hình thức đăng ký theo danh sách.

Trung Quốc đã mở cửa cho 15 loại trái cây tươi

Hiện Trung Quốc đã mở cửa cho nhiều nhóm nông sản Việt Nam, trong đó có 15 loại trái cây tươi như sầu riêng, thanh long, bưởi, chanh… cùng nhiều sản phẩm thủy sản, rau củ, ngũ cốc, gia vị và tổ yến. Dư địa xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn còn rất lớn nếu doanh nghiệp nghiên cứu kỹ quy định và chủ động đáp ứng yêu cầu thị trường.

Trong khi đó, các sản phẩm không thuộc diện đăng ký theo danh sách sẽ do doanh nghiệp tự thực hiện đăng ký trực tiếp trên hệ thống của GACC.

Hiện Trung Quốc đã công bố 20 nhóm với 2.589 sản phẩm nông nghiệp do doanh nghiệp tự đăng ký nhưng cần thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài các sản phẩm nêu trên, doanh nghiệp sẽ tự đăng ký trên hệ thống CIFER, miễn là sản phẩm có tên trong danh sách được phép nhập khẩu trên hệ thống CIFER.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường chủ quan trong khâu kê khai thông tin. Hệ thống CIFER hoạt động hoàn toàn tự động nên chỉ cần sai lệch một thông tin nhỏ giữa giấy phép kinh doanh, nhãn mác, hồ sơ đăng ký hoặc tờ khai hải quan là có thể bị từ chối thông quan.

Doanh nghiệp cũng cần đặc biệt lưu ý về hiệu lực mã số đăng ký. Với sản phẩm tự đăng ký, mã số phải còn hiệu lực tại thời điểm khai báo nhập khẩu. Nếu mã hết hạn, hàng hóa sẽ không được phép thông quan.

Cụ thể, với các sản phẩm đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền, hàng hóa được sản xuất trong thời gian mã số còn hiệu lực vẫn được phép nhập khẩu vào Trung Quốc, kể cả khi đến thời điểm thông quan mã đã hết hạn nhưng sản phẩm vẫn còn hạn sử dụng.

Ngược lại, đối với các sản phẩm doanh nghiệp tự đăng ký, mã số bắt buộc phải còn hiệu lực tại thời điểm khai báo nhập khẩu. Nếu mã hết hạn, hàng hóa sẽ không được phép nhập khẩu vào Trung Quốc.

PV: Văn phòng SPS Việt Nam đang hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào trong quá trình thích ứng các quy định mới?

Ông Ngô Xuân Nam: Văn phòng SPS Việt Nam đang cập nhật thường xuyên các thông báo SPS của WTO, của GACC cũng như tài liệu hướng dẫn trên website tại địa chỉ: http://www.spsvietnam.gov.vn/.

Ngay khi nhận được thông tin mới từ phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ gửi tới các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp để chủ động thích ứng.

Chúng tôi cũng khuyến nghị doanh nghiệp thường xuyên theo dõi website của Văn phòng SPS Việt Nam và hệ thống CIFER để cập nhật quy định mới, kiểm tra tình trạng hiệu lực mã số đăng ký và thực hiện đúng quy trình.

Quan trọng nhất, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “đáp ứng yêu cầu thị trường” sang “xây dựng năng lực cạnh tranh bằng tiêu chuẩn, chất lượng và tính minh bạch”. Đây sẽ là điều kiện tiên quyết để nông sản Việt Nam giữ vững thị trường và mở rộng xuất khẩu bền vững trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông!

Nam Khánh
Từ khóa:
từ chối thông quan doanh nghiệp tổng cục hải quan trung quốc mã số xuất khẩu thực phẩm mã số xuất khẩu thực phẩm, nông sản.

Bài liên quan

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

Dành cho bạn

Ngành Hải quan cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, hướng đến Hải quan số

Ngành Hải quan cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, hướng đến Hải quan số

Thuế tỉnh Thanh Hóa siết chặt quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ

Thuế tỉnh Thanh Hóa siết chặt quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ

Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Đọc thêm

Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, GS.TS Andreas Stoffers (Đại học FOM, Đức) cho rằng, tác động lớn nhất từ việc UAE rời OPEC không nằm ở giá dầu tăng hay giảm, mà ở mức độ khó lường ngày càng lớn của thị trường năng lượng toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải nâng cao khả năng chống chịu, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng.
Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với IPO và niêm yết không chỉ giúp doanh nghiệp nhà nước nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch hoạt động và mở rộng khả năng huy động vốn, mà còn góp phần gia tăng nguồn hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

(TBTCO) - “Mỗi giai đoạn hình thành và phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đều mang dấu ấn riêng, phản ánh những nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng đất nước” - đó là chia sẻ của Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về chặng đường 20 năm hình thành và phát triển.
Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Theo ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng gia tăng và áp lực đáo hạn trái phiếu giai đoạn 2026 - 2027 còn lớn, doanh nghiệp phát hành cần nâng cao minh bạch, quản trị dòng tiền và cơ cấu nguồn vốn nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

(TBTCO) - Sự ra đời của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử, làm thay đổi căn bản tư duy và định hướng của ngành Dự trữ. Xung quanh chủ đề này, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh để làm rõ hơn những nội dung mới của chính sách dự trữ.
Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu, việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ các “nút thắt” trong chuỗi cung ứng. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) về giải pháp giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.
Khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư phải về đích trong quý II/2026

Khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư phải về đích trong quý II/2026

(TBTCO) - Hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã được xác định chủ thể quản lý, nhưng một khối lượng lớn vẫn còn phải xử lý ở bước tiếp theo để đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Trong khi đó, yêu cầu hoàn thành xử lý trong quý II/2026 đang đến gần. Bà Trần Diệu An - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho rằng, nếu không có giải pháp đủ mạnh, đồng bộ và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, nguy cơ chậm tiến độ là rất rõ ràng.
Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Sai một chi tiết nhỏ, doanh nghiệp có thể bị từ chối thông quan

Sai một chi tiết nhỏ, doanh nghiệp có thể bị từ chối thông quan

Giải phóng áp lực tài chính cho hàng triệu cá nhân

Giải phóng áp lực tài chính cho hàng triệu cá nhân

Generali Việt Nam khẳng định vị thế trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026

Generali Việt Nam khẳng định vị thế trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026

Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Hoàn tất bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động của cấp xã mới

Hoàn tất bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động của cấp xã mới

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bệ phóng mới cho khu vực kinh tế tư nhân

Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bệ phóng mới cho khu vực kinh tế tư nhân

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc